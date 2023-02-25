السبت, فبراير 25, 2023
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ازدياد حجم العضو الذكري بين الرجال ليس أمراً جيداً.. هذا ما كشفه العلماء!

افترض الباحثون أن الزيادة في طول القضيب يمكن أن تكون بسبب أن أنماط حياتنا أصبحت أكثر خمولًا

كتب رفيف عبدالله
ازدياد حجم العضو الذكري بين الرجال ليس أمراً جيداً.. هذا ما كشفه العلماء! watanserb.com
الزيادة في طول القضيب يمكن أن تكون بسبب أن أنماط حياتنا أصبحت أكثر خمولًا
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وطن- وجد العلماء أن متوسط حجم القضيب ازداد بين الرجال بشكل ملحوظ، لكنهم قلقون بشأن سبب ذلك.

ليست أخباراً رائعة

قامت دراسة حديثة نُشرت في المجلة العالمية لصحة الرجال بتحليل بيانات طول القضيب من 75 دراسة أجريت بين عامي 1942 و2021، شملت قرابة 55 ألف رجل.

وجدت الدراسة التي أعادت “ديلي ستار” نشرها، أن متوسط طول العضو المنتصب كان 13.93 سم، أي أقل بقليل من 5.5 بوصة.

يعتقد العلماء أن العوامل البيئية – مثل التلوث أو الأطعمة المحملة بالمواد الكيميائية – قد تؤثر على مناطق السفلية للرجل

ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط طول القضيب المنتصب زاد بنسبة 24٪ خلال الـ29 عامًا الماضية. من 4.8 بوصة (12.1 سم) إلى 6 بوصات (15.24 سم).

بقدر ما قد يبدو هذا بمثابة أخبار رائعة للرجال، فهناك مخاوف بشأن سبب ذلك.

عوامل بيئية

يعتقد مؤلف الدراسة الدكتور مايكل أيزنبرغ، أستاذ جراحة المسالك البولية في ستانفورد ميديسين، أنه قد يظهر أن العوامل البيئية -مثل التلوث أو الطعام المحمّل بالمواد الكيميائية- تؤثر على الأعضاء في الجزء الأسفل من الجسم لدى الرجال.

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تتسبّب هذه العوامل أيضًا في انخفاض عدد الحيوانات المنوية، على الرغم من أن التغييرين لا يرتبطان بالضرورة ارتباطًا مباشرًا.

زاد متوسط طول القضيب المنتصب من 4.8 بوصة (12.1 سم) إلى 6 بوصات (15.24 سم) في الـ 29 عامًا الماضية

افترض الباحثون أيضًا أن الزيادة في طول القضيب يمكن أن تكون بسبب أن أنماط حياتنا أصبحت أكثر خمولًا.

مواد كيميائية

قال الدكتور أيزنبرغ: “أي تغيير شامل في التنمية مثير للقلق، لأن نظامنا التناسلي هو أحد أهم أجزاء البيولوجيا البشرية”.

وتابع: “إذا رأينا هذا التغيير السريع، فهذا يعني أن شيئًا قويًا يحدث لأجسادنا. يجب أن نحاول تأكيد هذه النتائج وإذا تم تأكيدها، يجب أن نحدد سبب هذه التغييرات”.

متوسط الطول المنتصب للقضيب يكبر

وأوضح الدكتور أيزنبرغ: “يمكن أن يكون هناك عدد من العوامل المؤثرة، مثل التعرض للمواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية أو منتجات النظافة، والتفاعل مع أنظمتنا الهرمونية”.

اضطرابات الغدد الصماء

وأردف: “هذه المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، كثيرة، موجودة في بيئتنا ونظامنا الغذائي”.

وأضاف أن العوامل البيئية ارتبطت أيضًا بحقيقة أن الأولاد والبنات يدخلون سن البلوغ في وقت مبكر، مما قد يؤثر على نمو الأعضاء التناسلية.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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