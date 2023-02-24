هذه فرصتك.. مصادر: الإمارات “الأسد” بالسماح بوصول المساعدات لضحايا الزلزال!

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وطن- قالت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن رئيس النظام السوري بشار الأسد استجاب لضغوط إماراتية لدفع مزيد من وصول المساعدات إلى محافظات شمال غرب سوريا التي تضررت من الزلزال، وهو ما يمثل انتصارا دبلوماسيا للدولة الخليجية التي أعادت بناء العلاقات مع دمشق على الرغم من رفض الولايات المتحدة.

وبحسب “رويترز“، فقد شكل قرار الأسد بالموافقة على وصول المساعدات على نطاق أوسع لقوافل الأمم المتحدة إلى الشمال الغربي من تركيا تحولاً من معارضته طويلة الأمد لتدفق المساعدات عبر الحدود إلى المنطقة ، التي يسيطر عليها أعداؤه المتمردين والتي كان 4 ملايين شخص يعتمدون عليها بالفعل.

وجاءت موافقته بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 49 ألف شخص.

ووفقا لأربعة مصادر مطلعة تحدثت لـ”رويترز”، يشير دور الإمارات في إقناع الأسد إلى أنها بدأت في فرض قدر من النفوذ في دمشق ، حتى لو ظلت روسيا وإيران الشيعية اللاعبين الأجانب المهيمنين هناك.

وسبق أن دعمت الإمارات العربية المتحدة ذات مرة المتمردين الذين يقاتلون للإطاحة برئيس النظام السوري، لكن أبو ظبي أعادت بناء العلاقات في السنوات الأخيرة ، وهي واحدة من عدة دول عربية يقودها السنة ترى في إعادة التعامل مع الأسد وسيلة لمواجهة نفوذ إيران ، من بين اعتبارات أخرى، في حين تسارعت مثل هذه التحركات منذ وقوع الكارثة.

لحظة حرجة ومبادرة حسن نية

وقال مصدر رفيع على دراية بتفكير الحكومة السورية ومصدر دبلوماسي رفيع، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أثار مسألة المعابر مع الأسد في دمشق يوم 12 فبراير ، أي قبل يوم واحد من إعلان موافقة الأسد ، وأضاف المصدر المطلع على تفكير الحكومة السورية أن “وزير خارجية الامارات طلب من الأسد أن يقدم بادرة حسن نية تجاه المجتمع الدولي وقال له هذه فرصتك لإظهار التعاون بموضوع المعابر، الكل الآن يتطلع إلى فتح المعابر أمام المساعدات وهذه ستكون نقطة مفصلية، ووعده الأسد خيرا وهذا ما حصل”.

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وقال المصدر الدبلوماسي الرفيع: “إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها كانت الحاجة الملحة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من أي طريقة كانت بحاجة إلى الوصول إليها”.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن أمين عام الأمم المتحدة مارتن غريفيث سيزور دمشق في اليوم التالي، حيث أعلنت الأمم المتحدة قرار الأسد بعد ساعات من لقاء غريفيث بالأسد في دمشق.

وقال المصدر البارز المطلع على تفكير الحكومة السورية إنه لا ينبغي الاستهانة بدور الإمارات في إقناع الأسد.

وقال مصدر سوري مقرب من الخليج إن الإمارات استخدمت “قوتها الناعمة” ضد الأسد وقال مسؤول تركي أيضا إن الإمارات لعبت دورا في إقناعه.

ولم تصدر الرئاسة السورية أي تصريحات بشأن قرار الأسد الموافقة على استخدام المعابر، كما لم ترد وزارة الإعلام السورية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني، وكذلك لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على أسئلة بشأن روايات لقاء عبد الله بن زايد مع الأسد.

ثلاث نقاط متقاطعة

فقد الأسد السيطرة على معظم الحدود السورية مع تركيا منذ سنوات ، منذ ذلك الحين عبرت قوافل المساعدات أحادية الجانب من المنظمات غير الحكومية أو الدول الفردية إلى الشمال الغربي، لكن وكالات الأمم المتحدة ، التي تدير واحدة من أكبر عمليات الإغاثة في العالم في سوريا ، لن تعبر الحدود دون موافقة الحكومة أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.

عندما وقع الزلزال ، كان لدى وكالات الأمم المتحدة تصريح من مجلس الأمن باستخدام معبر واحد ، والذي توقف مؤقتًا عن العمل، حيث أعطتهم موافقة الأسد استخدام اثنين آخرين لمدة ثلاثة أشهر.

وجاءت موافقته بينما كانت الولايات المتحدة تضغط من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بوصول إضافي ، وهو ما لا تعتقد روسيا حليفة الأسد أنه ضروري .

ودخلت موسكو في جدل مع دول غربية مرارًا في مجلس الأمن بشأن المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ، بحجة أن ذلك ينتهك سيادة سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي روسي ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن روسيا كانت ستمنع صدور قرار يسمح بتوسيع وصول المساعدات من تركيا.

ومع ذلك ، قال دبلوماسي غربي ومسؤول بالأمم المتحدة ومصدر سوري على دراية بالمناقشات إن روسيا أبلغت الأسد بأنها لن تكون في وضع يمكنها من استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار في ظل الضغط الدولي على الحصول على المساعدة.

وقال المصدر الدبلوماسي الروسي إن روسيا لم تتحدث مع الأسد بشأن الكيفية التي قد تصوت بها إذا تم تقديم مثل هذا القرار.

دبلوماسية الزلزال

قال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن الإمارات قدمت مساعدات إلى سوريا منذ وقوع الكارثة ، حيث كانت تحلق في 88 طائرة محملة بنحو ثلاثة آلاف طن من المساعدات ، مما يعكس تدفق أوسع للدعم العربي، كما تحركت دول عربية أخرى ، بما في ذلك حلفاء للولايات المتحدة ، لتطبيع العلاقات مع الأسد.

وزار وزير الخارجية الأردني دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب عام 2011 ، وأجرى الأسد أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس المصري وتوجه إلى سلطة عمان في زيارة رسمية.

وقال مصدر خليجي إن الكارثة خلقت “دبلوماسية الزلزال” التي دفعت الانفتاح تجاه دمشق والتعاون بشأن الأزمة الإنسانية.

وقال المصدر: “لقد أمضى الأسد السنوات الـ11 إلى الـ 12 الماضية يتطلع إلى موسكو وطهران ، والآن عاد إلى التواصل مع جيرانه العرب”.

وعبرت واشنطن عن معارضتها لأي تحركات لإعادة تأهيل أو تطبيع العلاقات مع الأسد ، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع وضرورة رؤية تقدم نحو حل سياسي، حيث تشكل العقوبات الأمريكية تعقيدًا كبيرًا للدول التي تسعى إلى توسيع العلاقات التجارية.

وقالت المملكة العربية السعودية ، التي لا تزال على خلاف مع الأسد ، إن الإجماع يتنامى في العالم العربي على أن عزل سوريا لم يكن مجديًا وأن الحوار مع دمشق ضروري في وقت ما لمعالجة القضايا الإنسانية على الأقل.

وقال المسؤول الإماراتي إن هناك “حاجة ملحة لتعزيز الدور العربي في سوريا”.