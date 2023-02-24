الجمعة, فبراير 24, 2023
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رياضة

مُشجع يقتحم الملعب ليضرب حارس إشبيلية والأخير يطرحه أرضاً (فيديو)

حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش يلقن مشجع درساً بعد اعتداء الأخير عليه داخل الملعب

كتب فارس أبو شيحة
حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش watanserb.com
حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش
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وطن- تصدى حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش، لاعتداء من قبل مشجع اقتحم ملعب مباراة إشبيلية وبي أس في، في منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، الخميس.

ويظهر في الصور والفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاولة أحد المشجعين الذي اقتحم ملعب المباراة، من الاعتداء على حارس إشبيلية الثاني من الخلف، إلا أن الحارس ثبت المشجع بعد طرحه على الأرض.

اعتداء مشجع على حارس إشبيلية دميتروفيتش

وكان المشجع الذي اقتحم ملعب المباراة، قد وجه لكمة على وجهه، إلا أن الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، رد عليه بتثبته وطرحه على الأرض. قبل أن يتدخل رجال الأمن داخل الملعب، الذين قاموا بإخراجه على الفور.

حارس إشبيلية دميتروفيتش
حارس إشبيلية دميتروفيتش

وتمكن فريق إشبيلية من العبور إلى دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على حساب بي أس في الهولندي، رغم الخسارة في مباراة إياب دور ال16. بهدفين نظيفين دون رد، مستفيداً من مباراة الذهاب الذي فاز فيها بثلاثية نظيفة.

كما وسجل فريق بي أس في الهولندي الذي ودع البطولة الأوروبية، لوك دي يونغ في الدقيقة ال77، وفابيو سيلفا في الدقيقة ال95+5 من الوقت البديل.

اعتداء حارس إشبيلية على مشجع اقتحم الملعب
اعتداء حارس إشبيلية على مشجع اقتحم الملعب
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وشهدت المباراة طرد نجم فريق بي أس في ماورو جونيور في الدقيقة ال97. بالبطافة الحمراء، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

وسيواجه فريق إشبيلية نظيره أوساسونا على ميدانه، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد فريق إشبيلية في المركز ال12 من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة برشلونة برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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