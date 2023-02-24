مُشجع يقتحم الملعب ليضرب حارس إشبيلية والأخير يطرحه أرضاً (فيديو)

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وطن- تصدى حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش، لاعتداء من قبل مشجع اقتحم ملعب مباراة إشبيلية وبي أس في، في منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، الخميس.

ويظهر في الصور والفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محاولة أحد المشجعين الذي اقتحم ملعب المباراة، من الاعتداء على حارس إشبيلية الثاني من الخلف، إلا أن الحارس ثبت المشجع بعد طرحه على الأرض.

اعتداء مشجع على حارس إشبيلية دميتروفيتش

وكان المشجع الذي اقتحم ملعب المباراة، قد وجه لكمة على وجهه، إلا أن الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، رد عليه بتثبته وطرحه على الأرض. قبل أن يتدخل رجال الأمن داخل الملعب، الذين قاموا بإخراجه على الفور.

وتمكن فريق إشبيلية من العبور إلى دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على حساب بي أس في الهولندي، رغم الخسارة في مباراة إياب دور ال16. بهدفين نظيفين دون رد، مستفيداً من مباراة الذهاب الذي فاز فيها بثلاثية نظيفة.

📽️📺 "ضربته حتى جاء الأمن" 👊🫣 تفاجأ مشاهدوا مباراة #أيندهوفن و #إشبيلية برد فعل حارس مرمى الفريق الإسبانية تجاه مشجع اقتحم الملعب واتجه نحوه 🏟️🏃‍♂️⚽️ حارس إشبيلية #ماركو_دميتروفيتش لم يكتف بالمشاهدة بل دافع عن نفسه 👊👊#كورة_كينجز_فانتازي pic.twitter.com/Fcx8dp4L0Z — Koora Kings Fantasy كورة كينجز فانتازي (@koorakings) February 23, 2023

كما وسجل فريق بي أس في الهولندي الذي ودع البطولة الأوروبية، لوك دي يونغ في الدقيقة ال77، وفابيو سيلفا في الدقيقة ال95+5 من الوقت البديل.

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وشهدت المباراة طرد نجم فريق بي أس في ماورو جونيور في الدقيقة ال97. بالبطافة الحمراء، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

مشجع لنادي أيندهوفن يهاجم حارس مرمى إشبيلية ماركو دميتروفيتش 😱 pic.twitter.com/YfmEIcrQvn — كورة شو | KOORA SHOW (@koorashow_ar) February 23, 2023

مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

وسيواجه فريق إشبيلية نظيره أوساسونا على ميدانه، الأحد، في منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

بعد إقصاء إشبيلية لـ إيندهوفن من الدوري الأوروبي، ركض أحد المشجعين إلى الملعب لمهاجمة حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش. قام دميتروفيتش بتثبيته حتى أخذه الأمن بعيدًا 😳 pic.twitter.com/AQSCygfE8H — فوتبول – FootBall (@football_eg_com) February 23, 2023

ويتواجد فريق إشبيلية في المركز ال12 من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة برشلونة برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.