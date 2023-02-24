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حياتنا

ميا خليفة ترد بطريقة صادمة على متابع طالبها بالاستغفار من ماضيها الإباحي! (شاهد)

اشتهرت ميا خليفة بصناعة الأفلام الإباحية للبالغين وتركت المهنة عام 2015 بعد تلقيها تهديدات بالقتل من داعش بعد أن لعبت دور البطولة في مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة ترد بطريقة صادمة على متابع طالبها بالاستغفار من ماضيها الإباحي! (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– أفحمت النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة، أحد متابعيها عبر “تويتر”، بالرد بثلاث كلمات فقط، حين طلب منها أن تسعى للغفران لماضيها.

تهديدات داعش

اشتهرت ميا خليفة بصناعة الأفلام الإباحية للبالغين، لكنها تركت المهنة عام 2015.

كانت ميا لبنانة الأصل، في السابق تنتقد بشكل علني صناعة الإباحية لأنها “تحاصر” الناس في العقود الموقعة.

تركت ميا خليفة الإباحية في عام 2015 وكانت تنتقد الصناعة علانية

وقالت أيضًا إن جزءًا من سبب مغادرتها هو التهديدات بالقتل التي تلقتها من داعش بعد أن لعبت دور البطولة في مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب.

رقص في الحمام

نشرت النجمة اللبنانية الأمريكية يوم الخميس الماضي، مقطع فيديو غير ضار إلى حد ما على تويتر.

حيث كانت ميا ترقص في حمامها وتستخدم فرشاة أسنانها كميكروفون وهي تدندن مع أغنية نيكي ميناج.

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رأى أحد مستخدمي تويتر أنها فرصة للإساءة إلى ميا. وكتب: “قلتي في وسائل الإعلام إن الناس ينظرون إلي بعيون سيئة بسبب ماضي.. إن مشاهدة هذا الفيديو سيجعلهم يفعلون الأمر نفسه”.

استغفري الله

وتابع: “إذا كنت مثل ما كنت عليه في الماضي ، فسينظر إليك الناس بالعيون نفسها”.

وختم المتابع تغريدته: “استغفري الله تعالى بقلب صادق”.

لم تتوانى النجمة اللبنانية الأمريكية عن الرد

أعادت ميا التغريدة ليشاهدها 5.3 مليون متابع، وردت عليه: “اذهب وضاجع نفسك”.

تعليق مهين

جاء هذا بعدما أجبرت ميا مغني راب على تقديم اعتذار مذل بعد أن “طاردها” في عرض و “أهانها” على الإنترنت.

كانت ميا في أسبوع الموضة في ميلانو هذا الأسبوع وتم إيقافها لالتقاط صورة للموسيقي البولندي زابسون.

أبهرت ميا الحضور في أسبوع الموضة في ميلانو

نشر زابسون الصورة على انستجرام ، في البداية مع تعليق كتب فيه”يمكنك أن تكون حذائي الجانبي” – في إشارة إلى إحدى أغانيه.

علقت ميا بنفسها على المنشور قائلة: “ستخبرهم أيضًا كيف طاردني نفوذك اليائس خارج العرض لأطلب صورة ثانية مع إضاءة أفضل فقط لوضع تعليق غير محترم؟ يتحرك تقريبًا مثل الموسيقى الخاصة بك”.

اعتذار

تمت إزالة المنشور الأصلي لمغني الراب لكنه أعاد تحميل الصورة.

هذه المرة كان التعليق على النحو التالي: “أنا آسف جدًا ميا بصفتي معجبًا بك لم أخطط لإساءة إليك. كان هذا اختيارًا غبيًا للكلمات وأنا آسف”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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