ميا خليفة تجبر مغني راب مشهور على تقديم “اعتذار مذل” بسبب تعليق! (شاهد)

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وطن– دخلت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة اللبنانية الأصل، ميا خليفة في خلاف على وسائل التواصل الاجتماعي مع مغني راب بولندي التقت به في أسبوع الموضة في ميلانو بعد أن شارك صورة لهما مع تعليق توضيحي وصف بـ “غير المحترم”.

وانتقدت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة مغني الراب بعد أن “طاردها” في عرض الموضة و “عدم احترامها” على الإنترنت ، مما أجبره على تقديم اعتذار محرج.

ووفقا بلصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تتواجد ميا خليفة حاليًا في أوروبا لحضور أسبوع الموضة في ميلانو وتواصل إبقاء المعجبين على اطلاع دائم بتحركاتها في إيطاليا.

وشوهدت وهي تلتقط صورًا مع المعجبين خارج العرض ، ويبدو أن أحدهم كان مغني الراب البولندي زابسون.

وشارك زابسون صورته مع ميا خليفة وهما يبتسمان معًا عبر حسابه على “انستغرام“، لكن تعليق الذي أرفقه مع الصورة أزعج ميا خليفة، حيث كتب: “يمكنك أن تكون حذائي الجانبي” ، في إشارة إلى إحدى أغانيه.

تم حذف المنشور منذ ذلك الحين، ولكن ليس قبل أن تتاح لميا خليفة نفسها الوقت للتعليق عليه، حيث كتبت: “ستخبرهم أيضًا كيف طاردني نفوذ مؤخرتك اليائس خارج العرض لطلب صورة ثانية مع إضاءة أفضل فقط لوضع تعليق غير محترم؟”.

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كما قامت ميا أيضًا بتصوير المنشور والرد عليه ، ونشره عبر خاصة الاستوري عبر حسابها على انستغرام ليراها 27.5 مليون متابع، في حين بحجب اسم مستخدم زابسون في الصورة.

وكتبا ما خليفة كلمة “LOSER” على وجهه وأضافت في تعليق: “القليل من العار العلني يبني الشخصية التي تشتد الحاجة إليها ، ولكن لا يوجد نفوذ مجاني”.

وتمت إزالة المنشور الأصلي لمغني الراب لكنه أعاد تحميل الصورة ، هذه المرة باعتذار مذل مثل التسمية التوضيحية.

وكتب: ” أنا آسف ميا.. كمعجب بك لم أخطط للإساءة إليك. كان هذا اختيارًا غبيًا للكلمات وأنا آسف لذلك.”

سارع الأشخاص في قسم التعليقات إلى السخرية من مغني الراب، حيث قال أحدهم ساخرا: هل كانت الإضاءة جيدة؟”، في حين قال آخر: “ستمثل بولندا ، وكجزء من تغطية حدث أزياء مرموق ، فإنك تهين علنًا أحد الضيوف”، بينما سخر ثالث منه قائلا: ” ينكمش ينكمش ينكمش”، في سخرة واضحة منه.