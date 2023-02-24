لمستخدمي آيفون..واتساب يعتزم إطلاق ميزة جديدة لتعديل الرسائل المرسلة

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وطن–تطبيق واتساب هو أحد أشهر منصات المراسلة الفورية في العالم، حيث يضم أكثر من 2 مليار مستخدم.

ميزة جديد لتعديل الرسائل المرسلة

وبحسب تقارير من WABetaInfo المتخصص في تتبع الميزات القادمة من واتساب، فإن منصة المراسلة الشهيرة المملوكة لشركة Meta، بصدد تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بتعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها، كما في تطبيق iMessage من Apple.



في المقابل، يمنح تطبيق تيليجرام المستخدمين 48 ساعة لإجراء تعديل على الرسالة.

لتحرير رسالة مرسلة على واتساب، سيحتاج المستخدمون إلى النقر مع الاستمرار على فقاعة دردشة وتحديد خيار تحرير.

وفقًا لـ WaBetaInfo، يمكن لمستخدمي WhatsApp أن يتوقعوا أن يكونوا قادرين على تحرير رسالة لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها، وهي نفس المدة التي تمنحها آبل لمستخدمي iMessage الراغبين في تحرير الرسائل المرسلة.

وفقا لموقع “macrumors“، ستعمل الميزة فقط مع الرسائل النصية وليس للصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات.

ميزات أخرى

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وليس من الواضح متى سيتم توفير هذه الميزة للاستخدام من قبل الجمهور. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت منصة واتساب عن ميزة جديدة تمكن من استخدام وضع “صورة داخل صورة” (PIP) في حالة استخدام مكالمات الفيديو على نظام iOS.

وفي التطورات الأخرى المتعلقة بالميتا، يُقال كذلك إن واتساب يعمل على ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من بث النشرات الإخبارية في المجتمعات وستتواجد هذه الميزة في علامة تبويب خاصة عند الحالة “Status” لتكون بالتالي منفصلة عن الدردشات الخاصة.

وسيتم إصدار القدرة على تحرير الرسائل المرسلة في التحديث المستقبلي للتطبيق لبعض مختبري واتساب التجريبيين. ولكن نظرًا لأن الميزة قيد التطوير، فلا توجد في الواقع أي معلومات حول موعد طرحها للمستخدمين.

