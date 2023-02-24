صور بيض الدجاج الإندونيسي التي أثارت جدلا.. ما حقيقة لونها الأسود؟

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وطن – انتشرت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أنّ بيض دجاج “أيام سيماني” لونه أسود داكن.

ونشر ناشطون صورا لـ”ديك” لونه أسود حالك، وصورة لـ”بيض” لونه أسود أيضاً، وزعم البعض إن ما يظهر في الصورة هو “دجاج إندونيسي” و المعروف أيضاً باسم الدجاج الأسود السيماني أو “أيام سيماني”، وأن كل شيء في هذا الدجاج أسود حتى بيضه.

حصدت المنشورات تفاعلا كبيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب كثيرون عن ذهولهم بوجود هذا البيض الأسود.

لكنّ المعلومة عن بيض هذا النوع من الدجاج ليست صحيحة، وفق خدمة التحقق في وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر قوله إن بيض الدجاج الأسود موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الدجاج بجميع أنواعه الحاليّة لا يضع بيضاً أسود، موضحا أن الدجاج الأسود الإندونيسي المعروف بـ”أيام سيماني” هو أحد أنواع الدجاج “الحديث نسبياً ويعود أصله إلى مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، لذا اشتهر باسم الدجاج الإندونيسي”.

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وأشار إلى أنّ هذا الدجاج معروف بلونه الأسود الحالك من ريشه ومنقاره وصولاً إلى عيونه وجلده ولحمه وعظامه وحتى أعضائه الداخليّة.

ونوه بأن بيضه عاديّ كغيره من الدجاج وهو “أقرب إلى الكريمي”، متابعا: “لن تشعر بأي فرق بينه وبين بيض الدجاج العادي”.

وبحسب رجائي، لا يمكن الحسم بأن أنواعاً من الطيور تضع بيضاً أسود “بالمعنى الحرفي”.

وعرض رجائي مثال طائر الإيمو الأستراليّ فيقول إن بيضه “أقرب إلى السواد ولكنّه ليس أسود وفيه مسحة من اللون الأخضر الداكن”.

وأعطى أيضاً مثال طيور بط كايوجا شارحاً أن بيض هذا النوع لونه قريب من الأسود لكنّه يتحوّل إلى الأبيض بعد الوقت.

الدجاج الأسود يصل مصر

يُشار إلى أنه في أغسطس 2021، انتشرت في مصر تربية سلالة دجاج من النوع الإندونيسي في منطقة المرج شرق العاصمة المصرية، وبلغ سعر الدجاجة الواحدة 3 آلاف جنيه مصري.

واستقدم المواطن المصري أحمد أنور بيض هذا الدجاج من إندونيسيا وتم تفريخه في مصر، وعمل على استنباط سلالات جديدة منها خاصة بعد إقبال البعض عليها.

وقال إن الفوائد الغذائية لها لا تعد ولا تحصى، ولذا فهي مطلوبة لدى الكثيرين، فضلا عن أنها تتناول نفس طعام الدجاج العادي ولا تكلف المربين كثيرا من الأموال بينما تجلب لهم أرباحا كبيرة.