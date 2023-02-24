الجمعة, فبراير 24, 2023
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شاكيرا توجه 7 رسائل جديدة لـ بيكيه في أغنيتها الجديدة مع كارول جي! (شاهد)

أكدت أنها ترفض العودة إليه وأنها شخص لا يتنافس على الرجال

كتب سالم حنفي
رسائل شاكيرا لبيكيه watanserb.com
شاكيرا وكارول جي
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وطن– في يناير الماضي ، فاجأت شاكيرا الجميع عندما أصدرت جلسات الموسيقى الخاصة بها رقم 53 مع بيزاراب ، حيث استهدفت المغنية الشهيرة شريكها السابق جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا.

وسرعان ما أصبحت هذه الأغنية ناجحة ولم تتردد شاكيرا في فعل الشيء نفسه مع إصدارها الجديد ، “TQG” ، جنبًا إلى جنب مع كارول جي موجهة 7 رسائل حادة إلى شريكها السابق.

ما كان لدينا قد نسيته

كارول جي هي التي بدأت بمهاجمة شريكها السابق أنويل إيه إيه ، الذي انفصلت عنه في مارس 2022. وعندما يأتي دور شاكيرا ، تبدأ بداية قوية قائلة:”رؤيتك مع الشخص الجديد يؤذيني ، لكنني بالفعل بمفردي ، ما عشناه تم نسيانه وهذا ما أزعجك” .

وأضافت:”وحتى حياتي قد تحسنت ، لم يعد مرحبًا بك هنا ، ما ألقت به صديقتك في وجهي ، حتى أنني أضحك”.

تريد العودة

وفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه بمجرد ظهور شاكيرا ، تذكرنا هجماتها بتلك التي أطلقتها بالفعل في الأغاني السابقة، حيث أن بيكيه وشيا هما هدفها مرة أخرى وهي لا تخفيه .

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وتضيف: “الآن تريد العودة ، يمكنك أن تقول ، (ط ط ط ، نعم) ، انتظرني هناك ، كما لو كنت غبيًا”.

أخطاء لن أكررها

ثم هناك إشارة أخرى لما تم التعبير عنه بالفعل في المقطع السابق ، مما يعني أن بيكيه كان سيلمح إلى أنه يريد العودة إليها، لكن شاكيرا تؤكد أنها لن “تكرر نفس الخطأ”.

تجاوز الصعاب

العديد من كلمات الأغاني تذكر ، في الواقع ، ببعض ما ورد في أغنيتها الموسيقية رقم 53، قائلة: “لقد غادرت وحصلت على ثلاثية: أفضل ، وأصعب ، ومستوى أكثر” ، كما تدعي.

وعلى الرغم من أنها تغني مع Karol G ، إلا أن إحدى العبارات الأكثر لفتًا للانتباه تأتي عندما تخمن شاكيرا أن بيكيه كان سيحاول إظهار نوع من التقارب.، قائلة:”وتريد العودة ، لقد خمنت ذلك بالفعل عندما أحببت صورة لي “.

تذكر “مونوتونيا”

في بيت آخر ، تشير شاكيرا إلى أغنية العام الماضي “مونوتونيا”، حيث غنت “أبحث عن طعام في مكان آخر ، قائلًا أنه كان رتابة ، والآن تريد العودة ، اعتقدت ذلك عندما أحببت صوري”.

أنا لا أتنافس على الرجال

لا تنسى شاكيرا الإشارة إلى شريك بيكيه في أغنيتها الجديدة ، حيث طلبت من قلب دفاع برشلونة السابق “إخبار طفلك الجديد أنني لا أتنافس على الرجال”.

المصدرماركا ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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