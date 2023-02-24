شاكيرا توجه 7 رسائل جديدة لـ بيكيه في أغنيتها الجديدة مع كارول جي! (شاهد)

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وطن– في يناير الماضي ، فاجأت شاكيرا الجميع عندما أصدرت جلسات الموسيقى الخاصة بها رقم 53 مع بيزاراب ، حيث استهدفت المغنية الشهيرة شريكها السابق جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا.

وسرعان ما أصبحت هذه الأغنية ناجحة ولم تتردد شاكيرا في فعل الشيء نفسه مع إصدارها الجديد ، “TQG” ، جنبًا إلى جنب مع كارول جي موجهة 7 رسائل حادة إلى شريكها السابق.

ما كان لدينا قد نسيته

كارول جي هي التي بدأت بمهاجمة شريكها السابق أنويل إيه إيه ، الذي انفصلت عنه في مارس 2022. وعندما يأتي دور شاكيرا ، تبدأ بداية قوية قائلة:”رؤيتك مع الشخص الجديد يؤذيني ، لكنني بالفعل بمفردي ، ما عشناه تم نسيانه وهذا ما أزعجك” .

وأضافت:”وحتى حياتي قد تحسنت ، لم يعد مرحبًا بك هنا ، ما ألقت به صديقتك في وجهي ، حتى أنني أضحك”.

تريد العودة

وفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه بمجرد ظهور شاكيرا ، تذكرنا هجماتها بتلك التي أطلقتها بالفعل في الأغاني السابقة، حيث أن بيكيه وشيا هما هدفها مرة أخرى وهي لا تخفيه .

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وتضيف: “الآن تريد العودة ، يمكنك أن تقول ، (ط ط ط ، نعم) ، انتظرني هناك ، كما لو كنت غبيًا”.

أخطاء لن أكررها

ثم هناك إشارة أخرى لما تم التعبير عنه بالفعل في المقطع السابق ، مما يعني أن بيكيه كان سيلمح إلى أنه يريد العودة إليها، لكن شاكيرا تؤكد أنها لن “تكرر نفس الخطأ”.

تجاوز الصعاب

العديد من كلمات الأغاني تذكر ، في الواقع ، ببعض ما ورد في أغنيتها الموسيقية رقم 53، قائلة: “لقد غادرت وحصلت على ثلاثية: أفضل ، وأصعب ، ومستوى أكثر” ، كما تدعي.

وعلى الرغم من أنها تغني مع Karol G ، إلا أن إحدى العبارات الأكثر لفتًا للانتباه تأتي عندما تخمن شاكيرا أن بيكيه كان سيحاول إظهار نوع من التقارب.، قائلة:”وتريد العودة ، لقد خمنت ذلك بالفعل عندما أحببت صورة لي “.

تذكر “مونوتونيا”

في بيت آخر ، تشير شاكيرا إلى أغنية العام الماضي “مونوتونيا”، حيث غنت “أبحث عن طعام في مكان آخر ، قائلًا أنه كان رتابة ، والآن تريد العودة ، اعتقدت ذلك عندما أحببت صوري”.

أنا لا أتنافس على الرجال

لا تنسى شاكيرا الإشارة إلى شريك بيكيه في أغنيتها الجديدة ، حيث طلبت من قلب دفاع برشلونة السابق “إخبار طفلك الجديد أنني لا أتنافس على الرجال”.