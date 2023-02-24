الجمعة, فبراير 24, 2023
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سوري يقتل صديقه بطريقة بشعة وحيلة شيطانية لإخفاء معالم الجريمة

تفاقم ملحوظ في جرائم القتل بمناطق سيطرة النظام

كتب خالد السعدي
سوري يقتل صديقه watanserb.com
سوري يقتل صديقه بطريقة بشعة
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وطن– في جريمة وُصفت بأنها “بشعة”، أقدم شاب سوري على قتل صديقه بطريقة مأساوية، وذلك على إثر خلافات مالية اندلعت بينهما.

تفاصيل الجريمة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد بالعثور على جثة متحللة تعود لمواطن من جرمانا، ملقية منذ فترة طويلة في مجرى نهر بردى فرع تورا بالربوة بالعاصمة دمشق.

وأضاف أن المرصد أنه تم إلقاء القبض على القاتل، وهو أحد أصدقاء المجني عليه، واعترف بأن بينهما مشاكل مالية وأقدم على طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات في منطقة الرقبة حتى فارق الحياة”.

وأقر الجاني، بأنه بعد ارتكاب الجريمة ألقى الجثة وأداة الجريمة بمجرى النهر في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

35 جريمة قتل في مناطق سيطرة النظام

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حدوث وقوع 35 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

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وراح ضحية تلك الجرائم 35 شخصا، هم 7 سيدات، و25 رجل وشاب، و3 أطفال في دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وحمص وحماة ودرعا وحلب ودير الزور.

ويأتي ذلك بسبب الفوضى وانتشار السلاح وارتفاع معدل الجرائم في مناطق سيطرة النظام السوري.

في شأن آخر، أصيب متهم بتجارة المخدرات بجروح بليغة جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، فيما لاذا المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب بجروح بليغة، نتيجة استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة الحارة شمالي درعا، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتكشف هذه الجرائم المتتالية والمتزامنة، حجم انتشار الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.

وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير الماضي، وفقاً لما وثقه المرصد السوري، 68 حادثة أمنية، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 50 شخصاً.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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