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دنيا بطمة تتضامن مع “المغتصب” سعد لمجرد بكلمات مؤثرة! (شاهد)

النيابة العامة الفرنسية طلبت السجن لمدة 7 سنوات للفنان المغربي بتهمة اغتصابه لورابريول

كتب سالم حنفي
دنيا بطمة تتضامن مع سعد لمجرد watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– عبرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب مواطنها المغني سعد لمجرد الذي يخضع حاليا للمحاكمة في باريس بتهمة الاغتصاب.

وتعبيرا عن التضامن معه، نشرت دنيا بطمة عبر خاصية الاستوري على حسابها في انستغرام، صورة للفنان سعد لمجرد مع أحد أغانيه وعلقت بالقول:” الله يفك ضيقتك.. ويسمعك أخبار الخير..قلوبنا معك سعد خويا”، مع وضع “إيموشن” كفين يتضرعان بالدعاء له.


وقضت محكمة جنايات باريس، الجمعة، في حكمها النهائي في قضية تهمة الاغتصاب التي واجهها الفنان المغربي، سعد لمجرد، في حق الفرنسية، لورابريول، بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية عام 2016

زياد برجي أول الفنانين المتضامنين مع سعد لمجرد

وكان الفنان اللبناني، زياد برجي، من أوائل الفنانين الذين عبروا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعمهم للمجرد، حيث كتب عبر حسابه على “تويتر”: “كلنا أمل أن تكون العدالة الفرنسية هي صوت العدالة السماوية التي نحن على يقين بأنها في صف سعد الآدمي ابن البيت الأصيل”.

اعترافات سعد لمجرد

ووفقا لوسائل إعلام دولية، طلبت النيابة العامة الفرنسية سجن سعد لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”، وذلك غداة نفيه أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها.

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من جانبها، نشرت صحيفة “هسبريس” المحلية، تفاصيل اعترافات الفنان المغربي التي تطابقت إلى حد ما مع اعترافات الضحية حول أنه التقى لورا في ملهًى ليلي فخم في باريس، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

وقال لمجرد عما حدث في سيارة الأجرة: “امتدحتُ جمالها، وأمسكنا أيدي بعضنا وتعانقنا.. لم يكن عناق أصدقاء؛ بل كنا معجبين ببعض”.

“ليس جسدياً”

وتابع: “لم يكن الأمر جسدياً فحسب؛ بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين”.

وأشار لمجرد إلى أنه حين وصل ولورا بريول إلى غرفته بالفندق، رقصا وتحدثا، ثم اعتذرت له أنها لم تستطع تقبيله أمام الجميع.

وأكد لمجرد أنه اعتبر اعتذارها إشارة، فانحنى وقبّلها قبلة طويلة.

وبدأ الاختلاف بين الروايتين يظهر لدى هذه النقطة.

ضرب واغتصاب

فقد قالت لورا في المحكمة: “لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة. تبادلنا القبلات وفجأة، ضربني على رأسي”.

واستكملت باكية: “أمرني بخلع قميصي، فاستجبت له وأنا مرعوبة”.

وأشارت لورا إلى أنها لم تستطع كبح جماح سعد لمجرد، الذي لكمها ثم اغتصبها.

تورط سعد لمجرد في قضايا عديدة

يشار إلى أن هذا الاتهام ضد سعد لمجرد ليس الأول، حيث وُجّهت للفنان، في أبريل 2017، لائحة اتهام بالاغتصاب والعنف، في الدار البيضاء، وفي عام 2015، بعد شكوى شاب فرنسي مغربي نقل قصة مشابهة تمامًا لقصة (لورا ب).

كما تورّط المغني المغربي في الولايات المتحدة، في قضية اغتصاب مزعومة تعود هذه المرة إلى عام 2010، وفي مايو 2016، استدعت المحكمة العليا لولاية نيويورك النجم المغربي للمثول أمام المحكمة، والتي رفض أن يمتثل لها.

ويواجه سعد لمجرد حكماً بالسَّجن 25 عاماً في الولايات المتحدة، ناهيك عن الاستشهاد به في هجوم آخر في سانت توبيز بفرنسا.

المصدرتويتر ، انستغرام ، هسبريس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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