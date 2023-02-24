حلا شيحة تعود لنشر صور جريئة.. هل انفصلت عن الداعية معز مسعود؟ (شاهد)

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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية حلا شيحة، محركات البحث بعد الأمور الغريبة التي رافقت احتفالها بعيد ميلادها الـ43.

كن أنت

حيث قامت حلا شيحة بنشر مجموعة صور لها عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام“، وهي بدون حجاب.

كما قامت الفنانة المصرية بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود.

ومن الأمور المثيرة للجدل، أن حلا شيحة نشرت رسالة جاء فيها “كن أنت أو ما تريد.. هذا جيد”.

تهنئة هنا

كما قامت شقيقتها الفنانة هنا شيحة بنشر صورة لحلا دون حجاب، من أجل تهنئتها بعيد ميلادها.

وكتبت هنا: “حبيبتي حلولاا اختي وتوأم روحي .. عيدك اليوم احلي عيد .. جيتي في عيد زواج مامي وبابي .. تتويج للحب فانت الحب”.

View this post on Instagram A post shared by Hana Shiha (@hanashiha)

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وتابعت هنا شيحة: “انت الحنية .. انت الطيبة .. احلي حلا وانتي الحلا كله .. كل سنه وانتي طيبة .. وامي وابي انتم الحياه والدنيا .. ربنا يخليكوا لينا نعم السند والضهر والحب والامان .. عيد جواز سعيد وحب مستمر وسكن وامان”.

انعكاس المرآة

وقبل أيام فقط، بدأ الجدل حول حجاب حلا حين شاركت فيديواً لابنتيها عبر حسابها على “انستجرام“، وظهرت في انعكاس المرآة بدون حجاب.

وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الفيديو: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، قوة الحب، قوة الطهارة والفرح”.

وتابعت: “أعتقد أن الغد مكان رائع، وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة، وأوقات حزينة، وأحداث صادمة. لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر”.

وختمت الفنانة المصرية: “ألقي نظرة على أبنائي وأرى حضورا، فهم سعداء جدا بضحكاتهم من قلوبهم، يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا”.

“ليس لعبة”

ولم يُعِر المتابعون اهتماماً للمغزى من فيديو حلا، وانصبّ تركيزهم على ظهورها بدون حجاب.

وبينما اعتقد بعضهم أنها قد تكون ظهرت بدونه دون أن تنتبه. وهاجمها الأغلبية مشددين على أن الأمر ليس “لعبة”. على حد تعبيرهم.

وكان من الأمور المرجحة، انفصالها عن الداعية معز مسعود، خاصة وأنها ظهرت بمفردها أكثر من مرة.

وبعد الهجوم عليها، دافع والد حلا، الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته.

وقال والد حلا شيحة إن الانتقادات لابنته سخيفة ولا قيمة.

وتابع “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط، وتغطي رقبتها لا أكثر”.

كما هاجم والد حلا كل من هاجمها قائلا: “اتركوها في حالها، ابعدوا هناك، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب!.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا”.