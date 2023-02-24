الجمعة, فبراير 24, 2023
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باريس هيلتون تنشر صور مولودها الجديد وتطلق عليه اسما غريبا بوصية من جدها (شاهد)

باريس هيلتون النجمة العالمية شاركت صور رفقة زوجها رجل الأعمال كارتر الأمريكي ريوم وكانا يحملان مولودهما الأول

كتب فهمي الورغمي
باريس هيلتون ومولودها الجديد watanserb.com
باريس هيلتون
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وطن– شاركت النجمة وسيدة الأعمال الأمريكية باريس هيلتون جمهورها الصور الأولى لمولودها الأول من زوجها المؤلف ورجل الأعمال الأمريكي “كارتر ريوم”، وكان “فينكس” هو الاسم الذي أطلقته هيلتون على ابنهما.

صور باريس هيلتون رفقة مولودها

ونشرت النجمة “باريس هيلتون” الصورة الأولى لطفلها الأول من زوجها كارتر ريوم من طريق الأم البديلة.

ونشرت هيلتون من خلال حسابها على “إنستغرام” صورة جمعتها بزوجها وطفلها وعلّقت عليها بقولها: “طفلنا فينكس .. عالمنا كله”.

 

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وظهرت باريس هيلتون بإطلالة رقيقة و ناعمة في فستان أبيض ناصع وإلى جانبها طفلها. وفي صورة أخرى، تظهر العائلة المكونة من ثلاثة أفراد الآن، حيث قام زوجها كارتر ريوم بتقبيل جبين هيلتون وهي تحمل طفلها.

أطلقت هيلتون على طفلها من زوجها كارتر ريوم، اسم “فينيكس” الذي يعني “طائر الفينيق”، وعن سبب اختيار هذا الاسم، قالت أنه يهدف إلى تكريم جدها الراحل بارون هيلتون، وذلك لأنه كان مرشداً لها وأنها كانت قريبة جداً منه.

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“فينكس” أو “طائر الفينيق” هو الاسم الذي حددته باريس هيلتون، منذ سنوات. وكانت في تصريحات سابقة، قالت “أريد أن يكبر ابني وهو يعلم أن الكارثة والأنتصار يداومان ويتجولان طوال حياتنا وأن هذا من شأنه أن يمنحنا أملًا كبيرًا في المستقبل”.

باريس هيلتون وحضور مثير على السوشيال ميديا

باريس هيلتون النجمة العالمية، التي احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الـ42، هي واحدة من أكثر النساء شهرة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم خاصة بسبب تصريحاتها المثيرة للاهتمام.

ففي مفاجأة غير متوقعة وصادمة للكثير من جمهورها، اعترفت باريس هيلتون أنها، حسب اعتقادها، كانت لاجنسية في أوائل العشرينيات من عمرها، وصرحت بأنها في تلك الفترة “كنت أحب التقبيل فقط” في إشارة إلى أنها لم تكن تميل إلى ممارسة الجنس.

ولفتت هيلتون لمجلة “هاربرز بازار“ بقولها “على الرغم من اعتباري رمزًا جنسيًا، فإن أي شيء جنسي يرعبني”.

باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلادها

شاركت باريس هيلتون في 17 فبراير الجاري، صورا مع متابعيها عبر منصة انستغرام وثقت خلالها احتفالها رفقة زوجها وأصدقاءها لحفل عيد ميلادها الـ 42.

 

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وباريس ويتني هيلتون هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء أمريكية. هي حفيدة كونراد هليتون مؤسس سلسلة الفنادق الشهيرة ووريثته.

من هي باريس هيلتون؟

ولدت في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أكبر أولاد ريتشارد و‌كاثي هيلتون ثم انتقلت إلى مدينة لوس انجلوس للعيش هناك واستطاعت أن تحقق شهرة في عدة أيام من خلال برنامج الحياة البسيطة.

دخلت هيلتون عالم الأضواء والشهرة مع مطلع الألفية تحديداً بسبب علاقاتها الغرامية المثيرة مع المشاهير شأن الممثل ليوناردو دي كابريو والملاكم الأمريكي من أصل مكسيكي “أوسكار دي لاهويا”.

باريس هيلتون
باريس هيلتون

باريس هيلتون، لايمكن الحديث عنها دون الحديث عن بطولتها في سلسلة تلفزيون الواقع The Simple Life على قناة Fox الأمريكية والذي وصل بلغ خمسة مواسم، بدأت عام 2003 وانتهت عام 2007.

يدور المسلسل حول شخصيتين من الأثرياء هم باريس هيلتون ونيكول ريتشي حيث تكافحان للقيام بوظائف ذات دخل منخفض مثل تنظيف الغرف، العمل في مزرعة وتقديم وجبات الطعام في مطاعم الوجبات السريعة.

المصدرهاربرز بازار ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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