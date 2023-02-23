الخميس, فبراير 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره "التاريخي"!...
الهدهد

وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

كتب سالم حنفي
وزير الخارجية يشكر سلطان عمان watanserb.com
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
- Advertisement -

وطن– وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشكر لسلطنة عُمان، الخميس، على قرارها الذي وصفه بـ “التاريخي” بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات بما فيها الخطوط الإسرائيلية، لما له من أثر على تقصير مسارات الطيران إلى آسيا.

وقال وزير خارجية الاحتلال: “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد والمسافرين الإسرائيليين”.

وأضاف كوهين في كلمة مصورة: “قرار تاريخي سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية”.

إيلي كوهين يشكر هيثم بن طارق

وأضاف “أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأصدقائنا الأمريكيين على مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة”.

وتابع “أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية، رونان ليفي وموظفي الوزارة المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي”.

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها

- Advertisement -

وكانت هيئة الطيران المدني العمانية قد أعلنت، الخميس، إن أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الرحلات الجوية التي تستوفي شروط العبور.

وقالت في بيان له على تويتر إنه: “التزاماً ببنود معاهدة شيكاغو لعام 1944 وإنفاذاً للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

مفتي سلطنة عمان يدين اجتياح مدينة نابلس

وجاء القرار العماني بعد ساعتين فقط من بيان مفتي السلطنة أحمد الخليلي، أدان فيه قيام قوات الاحتلال باجتياح مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال “الخليلي” في بيانه المنشور عبر حسابه على “تويتر”:” إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

كما دعا “الخليلي” الشعوب “المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك.”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

تقارير

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس

الهدهد

السيدة الجليلة توجه رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات العُمانيين في يومهم!

تقارير

سلطان عُمان قريباً في إيران حاملاً معه أنباءً سارة بشأن الاتفاق النووي.. تفاصيل!

الهدهد

صحيفة عُمانية حكومية تتهم دولاً عربية بتمويل مؤامرة كونية ضد سوريا!

الهدهد

كتاب حاكم الشارقة عن “أئمة البوسعيد” يحظى بإشادة واسعة في سلطنة عمان

الهدهد

سعيد الحشر يغضب العمانيين بما فعله مع مدرب المنتخب في ملعب السيب (فيديو)

تقارير

كواليس وأسرار زيارة “الأسد” لسلطنة عُمان.. متى أقرت وكيف كان موقف قطر منها!

الهدهد

قطيع من الماعز في صالة استقبال المسافرين بمطار صحار العماني وجدل (شاهد)

الهدهد

إعادة تدوير الأسد تبدأ من سلطنة عمان.. هكذا استقبله السلطان هيثم (شاهد)

الهدهد

فيديو صادم يغزو سلطنة عمان لشباب لا يعرفون اسم والد النبي

الهدهد

بشار الأسد في سلطنة عمان خلال ساعات ويطير بعدها للإمارات.. تفاصيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

مطربة سودانية في حالة صدمة بسبب ما فعله رجل بها أثناء رقصها في حفل حنة! (فيديو)

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

دراسة أمريكية صادمة: نوع من السكّر يعزز من ظهور مرض الزهايمر؟

الكشف عن أجسام طائرة مجهولة حلقت فوق قاعدة أمريكية وعطلت تشغيل 10 رؤوس نووية!

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس

بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

عبدالله بن زايد أدان اجتياح نابلس وهو يتبادل الابتسامات مع رونين ليفي في أبو ظبي (شاهد)

طبيب أسنان ينصح.. إليك 6 عادات صحية يمكن أن تضر بصحة أسنانك

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC