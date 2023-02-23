وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

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وطن– وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشكر لسلطنة عُمان، الخميس، على قرارها الذي وصفه بـ “التاريخي” بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات بما فيها الخطوط الإسرائيلية، لما له من أثر على تقصير مسارات الطيران إلى آسيا.

وقال وزير خارجية الاحتلال: “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد والمسافرين الإسرائيليين”.

وأضاف كوهين في كلمة مصورة: “قرار تاريخي سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية”.

إيلي كوهين يشكر هيثم بن طارق

وأضاف “أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأصدقائنا الأمريكيين على مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة”.

وتابع “أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية، رونان ليفي وموظفي الوزارة المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي”.

#עדכון עומאן מאשרת מעבר טיסות ישראליות בשטחה.

בשורה גדולה לעולם התעופה הישראלי וכל מי ומה שקשורים אליו. הטיסות למזרח יקוצרו בשעתיים. pic.twitter.com/Iw9ZcdeshS — Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) February 23, 2023

سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها

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وكانت هيئة الطيران المدني العمانية قد أعلنت، الخميس، إن أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الرحلات الجوية التي تستوفي شروط العبور.

وقالت في بيان له على تويتر إنه: “التزاماً ببنود معاهدة شيكاغو لعام 1944 وإنفاذاً للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023

مفتي سلطنة عمان يدين اجتياح مدينة نابلس

وجاء القرار العماني بعد ساعتين فقط من بيان مفتي السلطنة أحمد الخليلي، أدان فيه قيام قوات الاحتلال باجتياح مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال “الخليلي” في بيانه المنشور عبر حسابه على “تويتر”:” إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان”.

كما دعا “الخليلي” الشعوب “المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك.”