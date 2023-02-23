هدف مُذهل على الطاير بتوقيع دي ماريا في الدوري الأوروبي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم الأرجنتيني المخضرم دي ماريا 35 عاماً، الهدف المُذهل داخل شباك منافسه نانت الفرنسي، في منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هدف دي ماريا الروعة، الذي سيصنف ضمن أجمل أهداف بطولة الدوري الأوروبي، وسط دهشة وإشادة الجميع بجمال هدفه.

هدف دي ماريا في الدوري الأوروبي

واستلم الأرجنتيني دي ماريا تمريرة عرضية من أحد زملائه في فريق يوفنتوس (السيدة العجوز). ليسددها على الطاير من على خط منطقة الجزاء في زاوية بعيدة عن حارس مرمى نانت الفرنسي، لتسكن في نهاية المطاف داخل الشباك.

أنخيل دي ماريا يسجل هدف رائع من لمسة واحدة#الدوري_الأوروبي #يوفنتوس_نانت pic.twitter.com/Dnn7OqiHs3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2023

ولم يقتصر الأمر على هدف دي ماريا المذهل، بل إن اللاعب سجل هاتريك في المباراة. داخل مرمى نانت، ليقود بذلك فريق السيدة العجوز إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.

هاتريك دي ماريا

- Advertisement -

كما وجاء ثلاثية أهداف دي ماريا في مباراة الإياب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لدور ال16، داخل شباك مرمى نانت، في الدقائق ال5 ال20 من ركلة جزاء وال78.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق نانت الفرنسي نيكولاس بالويس، عند الدقيقة ال17، بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

🎥| كل ما قدمه آنخليتو دي ماريا ضد نانت ، سجل هاتريك وتسبب في ركلة جزاء! رجل المباراة ⭐️ ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/NUiGwbTpXj — Abokr Omar (@Abokr10) February 23, 2023

الدوري الإيطالي الممتاز

كما وسيلتقي فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الثلاثاء، أمام تورينو، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( استاد يوفنتوس).

ويحتل اليوفي المركز ال7 من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 32 نقطة حتى الآن، بعد خصمه 10 نقاط منه، على خلفية قضية اللعب المالي النظيف بقرار قضائي.