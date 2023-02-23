الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

هدف مُذهل على الطاير بتوقيع دي ماريا في الدوري الأوروبي (شاهد)

الأرجنتيني دي ماريا يسجل هاتريك داخل شباك نانت الفرنسي في الدوري الأوروبي

كتب فارس أبو شيحة
هدف دي ماريا watanserb.com
هدف دي ماريا
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وطن- سجل النجم الأرجنتيني المخضرم دي ماريا 35 عاماً، الهدف المُذهل داخل شباك منافسه نانت الفرنسي، في منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هدف دي ماريا الروعة، الذي سيصنف ضمن أجمل أهداف بطولة الدوري الأوروبي، وسط دهشة وإشادة الجميع بجمال هدفه.

هدف دي ماريا في الدوري الأوروبي

واستلم الأرجنتيني دي ماريا تمريرة عرضية من أحد زملائه في فريق يوفنتوس (السيدة العجوز). ليسددها على الطاير من على خط منطقة الجزاء في زاوية بعيدة عن حارس مرمى نانت الفرنسي، لتسكن في نهاية المطاف داخل الشباك.

ولم يقتصر الأمر على هدف دي ماريا المذهل، بل إن اللاعب سجل هاتريك في المباراة. داخل مرمى نانت، ليقود بذلك فريق السيدة العجوز إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.

هاتريك دي ماريا

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كما وجاء ثلاثية أهداف دي ماريا في مباراة الإياب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لدور ال16، داخل شباك مرمى نانت، في الدقائق ال5 ال20 من ركلة جزاء وال78.

دي ماريا
دي ماريا

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق نانت الفرنسي نيكولاس بالويس، عند الدقيقة ال17، بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

الدوري الإيطالي الممتاز

كما وسيلتقي فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الثلاثاء، أمام تورينو، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( استاد يوفنتوس).

يوفنتوس
يوفنتوس

ويحتل اليوفي المركز ال7 من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 32 نقطة حتى الآن، بعد خصمه 10 نقاط منه، على خلفية قضية اللعب المالي النظيف بقرار قضائي.

المصدروطن + بين سبورت + نادي يوفنتوس تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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