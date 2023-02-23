الخميس, فبراير 23, 2023
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الهدهد

مواقع التواصل تشتعل غضباً بعد قرار سلطنة عُمان السماح لطيران الاحتلال العبور في أجوائها!

مغردون برروا الموقف العماني وزعموا أنه لا علاقة له بموقف السلطنة من القضية الفلسطينية

كتب سالم حنفي
سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها watanserb.com
سلطنة عمان تسمح للطيران الإسرائيلي العبور في أجوائها
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وطن– في خطوة وصفت بـ”التطبيعية” والسير على خطى الإمارات والبحرين، أعلنت سلطنة عمان رسميا اليوم، الأربعاء، عن سماحها للطيران الإسرائيلي بالعبور في أجوائها.

ومع إعلان السلطنة للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها، بهدف تقصير مسارات الطيران نحو آسيا كخدمة لدولة الاحتلال، توالت على الفور ردود الأفعال الغاضبة على هذا القرار.

خزي وعار

وفي هذا السياق، أدان الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “وطن”، نظام المهداوي الخطوة، متسائلا عما ستجنيه السلطنة من هذا القرار.

وقال “المهداوي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” كلما اوغل الصهاينة في دماء الفلسطينين كافأتهم أنظمة عربية بالتطبيع وبالسماح لطائراتهم بالتحليق فوق سماء بلادهم”.

وطالب “المهداوي” بان يشرح أحد العاقلين عن “الفائدة التي ستجنيها سلطنة عمان من هذا التطبيع الرخيص ودماء أخوتهم الفلسطينيين ما زالت لم تجف في نابلس.”

واختتم الصحفي الفلسطيني تغريدته بالتأكيد على وصف ما حدث بـ”الخزي والعار”.

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من جانبه، علق الخبير الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي على خطوة سلطنة عمان التطبيعية قائلا:” قبل أيام استقبلت عمان طاغية سورية الصغير، الذي أراق دماء مئات الآلاف وشرد الملايين من أبناء الشعب السوري. واليوم تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها بعد يوم من مجزرة نابلس التي نفذها جيش الاحتلال. لا جديد تحت الشمس.”

وقال المغرد “أبو العربي” معلقا على الخطوة:” بفتح اجواء سلطنة عمان للطيران الاسرائيلي تبقى الحدوته خلصت واصبح الوطن العربي كله تقريبا مفتوح السعوديه الامارات وعمان والسودان وطبعا مصر والاردن والمغرب ولا نظام عربي حر كلهم اذيال يمكن باقي الجزاير فقط الباقي مطبعين خانعين”.

وعبر المغرد العماني “سعيد” عن براءته مما حدث، قائلا:”اللهم نبرأ إليك من التطبيع والخضوع والخنوع ، وأن نگون سبباً في تذليل وتسهيل الصعاب على من يقتل إخواننا في فلسطين ، فمن يطلب العزة من غير الله ذل .”

مغردون عمانيون يبررون القرار

وعلى الجانب الآخر، رأى بعض المغردين العمانيين أن الإعلان العماني لا يأتي في إطار التطبيع، ولا يعني تخلي السلطنة عن القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قالت المغردة العمانية حنان البلوشي:” سلطنة عمان التي نفتخر بها وبمواقفها الثابتة إتجاه القضية الفلسطينية ثابته وراسخة وربما هي الدولة الوحيدة التي ثبتت على مواقفها، والسماح لجميع شركات الطيران المدني العالمي وفق اتفاقيات السلطنة في المنظمة العالمية لا يعني التطبيع ولا يعني التخلي عن الموقف الثابت إتجاه ذلك المحتل.”

وقالت المغردة هدى عريمي أن “لا علاقة لهذا القرار بموقف سلطنة عُمان الثابت من القضية الفلسطينة وكذلك رفضها التام في إقامة علاقات دبلوماسية مع الكياان المحتل، وإنما هو إيفاءها بالالتزام لإتفاقية شيكاغو والتي كذلك عمدت باقي الدول الخليجية بالتزامها في العام الماضي.”

واتخذت سلطنة عمان ليوم الاربعاء قرارا يتيح للطيران المدني الإسرائيلي بالعبور في أجوائها خلال توججه لمنطة شرق آسيا، بهدف تخفيض تكلفة رحلات الطيران الخاصة بالشركات الإسرائيلية.

وفي بيان لها عبر حسبها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أنه ” التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية.”

سلطنة عمان تقرر فتح أجوائها لعبور الطائرات الإسرائيلية

وفور صدور القرار العماني، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشكر لسلطنة عُمان، الخميس، على قرارها الذي وصفه بـ “التاريخي” بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات بما فيها الخطوط الإسرائيلية.

وقال وزير خارجية الاحتلال: “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد والمسافرين الإسرائيليين”.

وأضاف كوهين في كلمة مصورة: “قرار تاريخي سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية”.

إيلي كوهين يشكر هيثم بن طارق

وأضاف “أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأصدقائنا الأمريكيين على مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة”.

وتابع “أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية، رونان ليفي وموظفي الوزارة المتفانين الذين عملوا من أجل مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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