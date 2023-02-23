مقاطع جنسية وشذوذ.. “زين” تفجر موجة غضب في الكويت والخليج

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وطن – خلال ساعات قليلة تصدر وسم بعنوان “زين تدعم الشذوذ”، قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصىة “تويتر” في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، عبر خلاله آلاف النشطاء والمغردين غن غضبهم واستياءهم من الحملة الإعلانية الجديدة التي أطلقتها مجموعة الاتصالات “زين” في الكويت.

“زين تدعم الشذوذ” وسم يتصدر في الكويت

وأطلقت زين للإتصالات (شركة كويتية رائدة في دول الخليج العربي والعراق) إعلانًا ترويجيا جديدا لباقة Max التي تؤهل مشتركيها من تفعيل منصة Disney+، والتي تسمح لهم بمشاهدة مجموعة كبيرة من المسلسلات من بينها مسلسل “Grey’s Anatomy” الذي يروّج بشكلٍ صريح للمثلية الجنسية.

واعتبر المتفاعلون مع وسم “زين تدعم الشذوذ” أن الشركة الكويتية أساءت للمجتمع الكويتي المحافظ في حملتها الإعلانية الجديدة، خاصة وأن المسلسل الأمريكي يدعم مجتمع الشواذ في مواسمه الأخيرة التي تضمنت شخصيات مثلية.

#زين_تدعم_الشذوذ

وكذلك تعلن عن مسلسلات أطفال تحوي أفكار فاسدة منحطة تُفسد أخلاق أطفالنا

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مسلسل مس مارفل

عن بطلة خارقة مراهقة (مسلمة) عندها صديق !! يساعدها بالتعرف على حبيبها !! اللي شاغل تفكيرها ، تعاني من أوامر أسرتها وقيودهم عليها بالخروج للحفلات وغيرها#حملة_مقاطعة_زين pic.twitter.com/ZgeGFkzctS — H | A | M | A | D (@ihmdi) February 22, 2023

واعتمدت “زين” في الترويج لباقتها الجديدة “ملصقات كبيرة” زينت بها عددا من شوراع العاصمة الكويت، وعلى حافة الطرقات الكبرى، ناهيك عن الحملة الإعلانية الكبيرة عبر السوشيال ميديا.

غضب عبر مواقع التواصل

وتفاعل الناشط الكويتي الدكتور “محمد العصيمي” مع وسم “زين تدعم الشذوذ” عبر تغريدة هاجم فيها الشركة قال في متنها: “للأسف يتكرر منكم مسلسل الإساءة لقيم المجتمع ودينه وأخلاقه عبر الترويج والدعاية لمسلسل قذر وقبيح .. الاعتراف بالخطأ والاعتذار (يقصد شركة زين) خير من التمادي بالباطل”.

شركة زين @ZainKuwait

للأسف يتكرر منكم مسلسل الإساءة لقيم المجتمع ودينه وأخلاقه عبر الترويج والدعاية لمسلسل قذر وقبيح . .

الاعتراف بالخطأ والاعتذار خير من التمادي بالباطل . — د.محمد ضاوي العصيمي (@dr_alosimi) February 22, 2023

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“عبد الرحمان إبراهيم النصار” الناشط الكويتي المعروف أيضا، شارك رأيه الرافض لما جاء في إعلان شركة زين للاتصالات.

وعلق عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “شاهدوا القذارة والشذوذ في المسلسل الذي تروج له شركة زين (الصور حقيقية ولكن تم عملها كرتون كي تختفي المعالم)”.

وأضاف في كلمات توجه بها إلى أهل بلده: “تحدي المجتمع المحافظ بدينه وقيمه ونشر الشذوذ مآله الخسران العظيم ..هل سيكون لكم موقف لرفض هذا الشذوذ يا أهل الكويت !”.

شاهدوا القذارة والشذوذ في المسلسل الذي تروج له شركة زين (الصور حقيقية ولكن تم عملها كرتون كي تختفي المعالم) تحدي المجتمع المحافظ بدينه وقيمه ونشر الشذوذ مآله الخسران العظيم .. هل سيكون لكم موقف لرفض هذا الشذوذ يا أهل الكويت !@ZainKuwait pic.twitter.com/Guett3A5ty — عبدالرحمن إبراهيم النصار (@alnassar_kw) February 22, 2023

وتوجه في تغريدة أخرى بخطابه إلى نواب مجلس الأمة الكويتي قائلا: “نوابنا الغيورين.. هل يرضيكم ترويج شركة زين لمسلسل مليء بالإباحية ! ألا يستحق ذلك استجواب لوزير المواصلات الذي لم يحرك ساكنا!”.

وعلى صعيد متصل كذلك، علق الناشط “سلطان بن خميّس” بقوله: “دعاية هذا المسلسل الشاذ، قد لا تبالي به القلة من عشاق التغريب -سمهم ما شئت-.”

وتابع: “لكن أنا متأكد أن الأغلبية ترفض التسويق لهذا الشذوذ وفتح عين ابناءهم عليه… لذلك إذا لم تتراجع “زين” فليجعل الشعب “الشين” في خطوطها ويستبدلها بأي شركة أخرى… “زين” هنا تتحدى غيرتكم ومروءتكم”.

دعاية هذا المسلسل الشاذ، قد لا تبالي به القلة من عشاق التغريب -سمهم ما شئت- …لكن أنا متأكد أن الأغلبية ترفض التسويق لهذا الشذوذ وفتح عين ابناءهم عليه… لذلك إذا لم تتراجع "زين" فليجعل الشعب "الشين" في خطوطها ويستبدلها بأي شركة أخرى… "زين" هنا تتحدى غيرتكم ومروءتكم@ZainKuwait pic.twitter.com/1QlxT3c7T2 — سلطان بن خميّس (@ibn_khumyyes) February 22, 2023

ويشار في هذا السياق، إنه على غرار المسلسل المذكور، فقد أعلنت شركة “زين” أن باقتها الجديدة تشمل عددا من مسلسلات الأطفال التي تبين لاحقا أنها تحتوي على أفكار لا تتماشى والمجتمع الكويتي المحافظ.

#زين_تدعم_الشذوذ

وكذلك تعلن عن مسلسلات أطفال تحوي أفكار فاسدة منحطة تُفسد أخلاق أطفالنا

.

مسلسل مس مارفل

عن بطلة خارقة مراهقة (مسلمة) عندها صديق !! يساعدها بالتعرف على حبيبها !! اللي شاغل تفكيرها ، تعاني من أوامر أسرتها وقيودهم عليها بالخروج للحفلات وغيرها#حملة_مقاطعة_زين pic.twitter.com/ZgeGFkzctS — H | A | M | A | D (@ihmdi) February 22, 2023

والحديث هنا عن مسلسل “مِس مارفل” الذي يروي قصة بطلة خارقة مراهقة (مُسلمة) وعلاقتها مع صديق الذي سيساعدها بالتعرف على شاب آخر تُكن له حبا كبيرا.

لكنها في الأثناء تعاني من أوامر أسرتها وقيودهم عليها بالخروج للحفلات وغيرها.