الخميس, فبراير 23, 2023
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مقاطع جنسية وشذوذ.. “زين” تفجر موجة غضب في الكويت والخليج

"زين تدعم الشذوذ" وسم متصدر في الكويت والسعودية وعدد من دول الخليج، عبر خلاله النشطاء عن غضبهم من الحملة الإعلانية الجديدة التي أطلقتها مجموعة الاتصالات "زين" والتي تتيح مشاهدة مسلسلات تبث مشاهد ولقطات لممثلين شواذ

كتب فهمي الورغمي
زين تدعم الشذوذ watanserb.com
تصدر وسم بعنوان "زين تدعم الشذوذ" قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصىة "تويتر" في الكويت والسعودية
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وطن – خلال ساعات قليلة تصدر وسم بعنوان “زين تدعم الشذوذ”، قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصىة “تويتر” في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، عبر خلاله آلاف النشطاء والمغردين غن غضبهم واستياءهم من الحملة الإعلانية الجديدة التي أطلقتها مجموعة الاتصالات “زين” في الكويت.

“زين تدعم الشذوذ” وسم يتصدر في الكويت

وأطلقت زين للإتصالات (شركة كويتية رائدة في دول الخليج العربي والعراق) إعلانًا ترويجيا جديدا لباقة Max التي تؤهل مشتركيها من تفعيل منصة Disney+، والتي تسمح لهم بمشاهدة مجموعة كبيرة من المسلسلات من بينها مسلسل “Grey’s Anatomy” الذي يروّج بشكلٍ صريح للمثلية الجنسية.

زين تروج لمسلسل Grey’s Anatomy الذي يدعم المثلية الجنسية

واعتبر المتفاعلون مع وسم “زين تدعم الشذوذ” أن الشركة الكويتية أساءت للمجتمع الكويتي المحافظ في حملتها الإعلانية الجديدة، خاصة وأن المسلسل الأمريكي يدعم مجتمع الشواذ في مواسمه الأخيرة التي تضمنت شخصيات مثلية.

واعتمدت “زين” في الترويج لباقتها الجديدة “ملصقات كبيرة” زينت بها عددا من شوراع العاصمة الكويت، وعلى حافة الطرقات الكبرى، ناهيك عن الحملة الإعلانية الكبيرة عبر السوشيال ميديا.

غضب عبر مواقع التواصل

وتفاعل الناشط الكويتي الدكتور “محمد العصيمي” مع وسم “زين تدعم الشذوذ” عبر تغريدة هاجم فيها الشركة قال في متنها: “للأسف يتكرر منكم مسلسل الإساءة لقيم المجتمع ودينه وأخلاقه عبر الترويج والدعاية لمسلسل قذر وقبيح .. الاعتراف بالخطأ والاعتذار (يقصد شركة زين) خير من التمادي بالباطل”.

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“عبد الرحمان إبراهيم النصار” الناشط الكويتي المعروف أيضا، شارك رأيه الرافض لما جاء في إعلان شركة زين للاتصالات.

وعلق عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “شاهدوا القذارة والشذوذ في المسلسل الذي تروج له شركة زين (الصور حقيقية ولكن تم عملها كرتون كي تختفي المعالم)”.

وأضاف في كلمات توجه بها إلى أهل بلده: “تحدي المجتمع المحافظ بدينه وقيمه ونشر الشذوذ مآله الخسران العظيم ..هل سيكون لكم موقف لرفض هذا الشذوذ يا أهل الكويت !”.

وتوجه في تغريدة أخرى بخطابه إلى نواب مجلس الأمة الكويتي قائلا: “نوابنا الغيورين.. هل يرضيكم ترويج شركة زين لمسلسل مليء بالإباحية ! ألا يستحق ذلك استجواب لوزير المواصلات الذي لم يحرك ساكنا!”.

وعلى صعيد متصل كذلك، علق الناشط “سلطان بن خميّس” بقوله: “دعاية هذا المسلسل الشاذ، قد لا تبالي به القلة من عشاق التغريب -سمهم ما شئت-.”

وتابع: “لكن أنا متأكد أن الأغلبية ترفض التسويق لهذا الشذوذ وفتح عين ابناءهم عليه… لذلك إذا لم تتراجع “زين” فليجعل الشعب “الشين” في خطوطها ويستبدلها بأي شركة أخرى… “زين” هنا تتحدى غيرتكم ومروءتكم”.

ويشار في هذا السياق، إنه على غرار المسلسل المذكور، فقد أعلنت شركة “زين” أن باقتها الجديدة تشمل عددا من مسلسلات الأطفال التي تبين لاحقا أنها تحتوي على أفكار لا تتماشى والمجتمع الكويتي المحافظ.

والحديث هنا عن مسلسل “مِس مارفل” الذي يروي قصة بطلة خارقة مراهقة (مُسلمة) وعلاقتها مع صديق الذي سيساعدها بالتعرف على شاب آخر تُكن له حبا كبيرا.

لكنها في الأثناء تعاني من أوامر أسرتها وقيودهم عليها بالخروج للحفلات وغيرها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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