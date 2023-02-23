مطربة سودانية في حالة صدمة بسبب ما فعله رجل بها أثناء رقصها في حفل حنة! (فيديو)

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وطن– ضجت مواقع التواصل في السودان، بفيديو صادم يوثق لحظة ضرب المطربة السودانية تغريد العشر، أثناء غناءها في أحد الحفلات الخاصة.

كان يرقص معها

وكانت تغريد العشرة تؤدي فقرتها الغنائية، وفجأة اقترب منها رجلاً كان يرقص خلفها، وادعى أنه سيرقص معها قبل أن يصفعها على وجهها بقوة.

وسقط حجاب تغريد من شدة اللطمة التي تلقتها، بينما هجم آخرون فوراً على الرجل المعتدي بالضرب.

ولم يتبين ملابسات الواقعة وسبب ضرب المطربة السودانية.

أنا كويسة

وفي أول تعليق لها عما حدث، كتبت تغريد: “سلام عليكم يا حلوين وان شاء الله دايماً بخير. أحب اطمنكم واطمئن أي شخص حاول يتصل علي ويعرف أخباري واللي حصل علي بعد الحادثة المؤسفة اللي أغلبكم ممكن شافوها عبر الميديا”.

وطمأنت تغريد جمهورها مردفة: “أنا كويسة وبألف خير وما فيني إلا العافية وإن شاء الله القانون بجيب لي حقي”.

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وتابعت: “بشكر كل الإخوة والأخوات الفنانين، الفنانات، إعلاميين وإعلاميات، المتابعين والمتابعات، الأصدقاء والصديقات. وأي شخص أعرفه وما يعرفه سأل وتضامن معي شكراً ليكم كتير وما نجيكم في الشين إن شاء الله “.

وتحدثت تغريد العشرة لصحيفة “الراكوبة” المحلية، عن تفاصيل الواقعة.

حنة عريس

وقالت: “ذهبت لإحياء حفل حنة عريس. وأثناء أدائي للوصلة الغنائية اعتلى رجل خشبة المسرح. لم أنتبه في البدء لوجوده وعندما التفت ناحيته فاجئني بضربي كف”.

وتحدثت المطربة السودانية عن رد فعل الحضور، قائلة: “اندهش الجميع لما حدث واستنكره. في تلك الأثناء تم طرده من المسرح. وقامت شقيقتي ومن معها بالإمساك به. وقام عدد من أصحاب المناسبة بضربه فهو تربطهم به صلة قرابة”.

وأكدت العشرة أنها توجهت لقسم شرطة ودمدني، وتم تقديم بلاغ ضد المعتدي.

وتابعت: “عدت إلى الخرطوم مباشرة لارتباطي بحفل جماهيري بدولة الإمارات“.

ماذا لو كان يحمل سكينا؟

وشددت تغريد أنه لا تربطها أي صلة قرابة أو صداقة أو حتى معرفة، مع الشخص المعتدي.

وأردفت: “ما حدث هو عنف مرفوض تماما ، ويبقي السؤال ماذا لو كان يحمل سكين؟”.

واختتمت المطربة السودانية: “في الفترة القادمة سأقوم باتخاذ عدد من التدابير لحماية نفسي في الحفلات العامة. حتي لا يتكرر الأمر ويحدث ما لا يحمد عقباه لان كل شيء متوقع”.