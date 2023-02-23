مشادة كلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله ديجيكو في دوري الأبطال (فيديو)

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، المشادة الكلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله دجيكو، خلال مجريات المباراة أمام منافسه بورتو في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام الحارس الكاميروني أندريه أونانا الصراخ في وجه زميله مهاجم إنتر ميلان البوسني إدين دجيكو، قبل أن يتدخل زميلهما التركي هاكان تشالهانوغلو، لإنهاء هذه المشادة على الفور داخل أرضية ملعب المباراة.

مشادة الحارس أونانا مع دجيكو

وكان النجم التركي هاكان تشالهانوغلو، صانع فريق إنتر ميلان الإيطالي، قد أنهى المشادة الكلامية التي اندلعت بين الحارس أونانا وديجيكو، من خلال وضع يده على فم الحارس من أجل منع توتر الأمور وتفاقمها بين كلا اللاعبين داخل الملعب.

André Onana had to be held back after it got heated with teammate Edin Džeko 😳🥊 pic.twitter.com/Rj34dsrHGf — Jack 🔋 (@Jackrr_Breaks) February 22, 2023

غرفة تغيير الملابس

وأشارت صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، بأن الصراخ استكمل بين الحارس أونانا وزميله البوسني ديجيكو، في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

André Onana had to be held back after it got heated with Inter teammate Edin Džeko 😳 pic.twitter.com/egym8fO05x — ESPN FC (@ESPNFC) February 22, 2023

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وتعد هذه الحادثة هي الثانية في غضون أسبوع واحد فقط، بعد المشادة الكلامية التي حصلت بين النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع زميله الإيطالي نيكولو باريلا، قبل أن ينتهي المدرب إنزاغي الخلاف بينهما.

فوز إنتر ميلان على بورتو البرتغالي

ونجح فريق إنتر ميلان من تحقيق الفوز الشاق على منافسه الضيف بورتو. بهدف نظيف، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سان سيرو).

📽 | تلاسن دزيكو و أونانا ومحاولة هاكان تشالهانغلو بإنهاء المسألة بين اللاعبين. وفقًا لـ لاغازيتا استكمل اللاعبان الصراخ على بعضهم البعض في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس. pic.twitter.com/r9o2VSpZqW — AMALA ARABIA (@ArabiaAmala) February 22, 2023

وسجل هدف الفوز لصالح إنتر ميلان، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة ال86.

كما وشهدت أحداث مباراة إنتر ميلان وبورتو، طرد نجم فريق بورتو البرتغالي أوتافيو بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال78.

وسيلتقي فريق إنتر ميلان مباراة العودة أمام بورتو، من أجل حسم المتأهل منهما، بالعبور إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في ال14 من شهر مارس/ آذار القادم.

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 47 نقطة، خلف المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.