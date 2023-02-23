الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

مشادة كلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله ديجيكو في دوري الأبطال (فيديو)

صحيفة لاجازيتا: أونانا وديجيكو استكملا الصراخ على بعضهما في نفق غرفة تغيير الملابس

كتب فارس أبو شيحة
مشادة الحارس أونانا وديجيكو watanserb.com
مشادة الحارس أونانا وديجيكو
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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، المشادة الكلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله دجيكو، خلال مجريات المباراة أمام منافسه بورتو في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام الحارس الكاميروني أندريه أونانا الصراخ في وجه زميله مهاجم إنتر ميلان البوسني إدين دجيكو، قبل أن يتدخل زميلهما التركي هاكان تشالهانوغلو، لإنهاء هذه المشادة على الفور داخل أرضية ملعب المباراة.

مشادة الحارس أونانا مع دجيكو

وكان النجم التركي هاكان تشالهانوغلو، صانع فريق إنتر ميلان الإيطالي، قد أنهى المشادة الكلامية التي اندلعت بين الحارس أونانا وديجيكو، من خلال وضع يده على فم الحارس من أجل منع توتر الأمور وتفاقمها بين كلا اللاعبين داخل الملعب.

غرفة تغيير الملابس

وأشارت صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، بأن الصراخ استكمل بين الحارس أونانا وزميله البوسني ديجيكو، في النفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

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وتعد هذه الحادثة هي الثانية في غضون أسبوع واحد فقط، بعد المشادة الكلامية التي حصلت بين النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع زميله الإيطالي نيكولو باريلا، قبل أن ينتهي المدرب إنزاغي الخلاف بينهما.

فوز إنتر ميلان على بورتو البرتغالي

ونجح فريق إنتر ميلان من تحقيق الفوز الشاق على منافسه الضيف بورتو. بهدف نظيف، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سان سيرو).

وسجل هدف الفوز لصالح إنتر ميلان، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة ال86.

كما وشهدت أحداث مباراة إنتر ميلان وبورتو، طرد نجم فريق بورتو البرتغالي أوتافيو بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال78.

تدخل هاكان لإنهاء خلاف أونانا مع ديجيكو
تدخل هاكان لإنهاء خلاف أونانا مع ديجيكو

وسيلتقي فريق إنتر ميلان مباراة العودة أمام بورتو، من أجل حسم المتأهل منهما، بالعبور إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في ال14 من شهر مارس/ آذار القادم.

ويحتل فريق إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 47 نقطة، خلف المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + لاجازيتا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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