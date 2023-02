مشادة كلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله ديجيكو في دوري الأبطال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، المشادة الكلامية لحارس إنتر ميلان أونانا مع زميله دجيكو، خلال مجريات المباراة أمام منافسه بورتو في منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام الحارس الكاميروني أندريه أونانا الصراخ في وجه زميله مهاجم إنتر ميلان البوسني إدين دجيكو، قبل أن يتدخل زميلهما التركي هاكان تشالهانوغلو، لإنهاء هذه المشادة على الفور داخل أرضية ملعب المباراة.

وكان النجم التركي هاكان تشالهانوغلو، صانع فريق إنتر ميلان الإيطالي، قد أنهى المشادة الكلامية التي اندلعت بين الحارس أونانا وديجيكو، من خلال وضع يده على فم الحارس من أجل منع توتر الأمور وتفاقمها بين كلا اللاعبين داخل الملعب.

André Onana had to be held back after it got heated with teammate Edin Džeko 😳🥊 pic.twitter.com/Rj34dsrHGf

— Jack 🔋 (@Jackrr_Breaks) February 22, 2023