فيديو صادم يغزو تويتر لمتحدثة البيت الأبيض يوقعها في ورطة!

وطن – انتشر مقطع فيديو، للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير وهي تخطئ في النطق باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتقول اسم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدثة الأمريكية، نطقت اسم “الرئيس أوباما” بدلا من “الرئيس بايدن”، لكنها سرعان ما لاحظت خطئها، وشعرت بالصدمة الشديدة، وصححت الاسم لتقول بايدن.

WH press sec says "President Obama" instead of President Biden pic.twitter.com/mCkpo2kGTe

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 23, 2023