فيديو صادم يغزو تويتر لمتحدثة البيت الأبيض يوقعها في ورطة!

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وطن – انتشر مقطع فيديو، للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير وهي تخطئ في النطق باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتقول اسم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدثة الأمريكية، نطقت اسم “الرئيس أوباما” بدلا من “الرئيس بايدن”، لكنها سرعان ما لاحظت خطئها، وشعرت بالصدمة الشديدة، وصححت الاسم لتقول بايدن.

WH press sec says "President Obama" instead of President Biden pic.twitter.com/mCkpo2kGTe — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 23, 2023

يُشار إلى أن الكثير من الأمريكيين يعتبرون بايدن مجرد رئيس في الواجهة، بينما يتولى أوباما الحكم من وراء ستار.

زيارة أوباما للبيت الأبيض

وأعادت واقعة متحدثة البيت الأبيض، إلى الأذهان، واقعة حدثت في العام الماضي، عندما أجرى أوباما زيارة لافتة إلى البيت الأبيض؛ بهدف دعم بايدن في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.

وخلال تلك الزيارة، بدأ أوباما كلمته قائلا: “نائب الرئيس بايدن”، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وحاول استغلالها على أنها لحظة كوميدية مكتوبة.

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وفي وقت لاحق، كشف مصدران مقربان من أوباما أن وصفه للرئيس جو بايدن بـ”نائب الرئيس” لم تكن مزحة مخططة بل “زلة لسان”.

وأضاف المصدران: “كانت في الواقع، زلة لسان، مجرد خطأ.. ولم تكن هذه هي الطريقة التي يعتزم بها أوباما بدء كلمته”.

وكان بايدن قد شغل منصب نائب الرئيس في عهد أوباما وتجمعهما علاقة قوية منذ ذلك الحين.

واحتلت هذه الحادثة مرتبة عالية في قائمة الزلات الرئاسية، التي ارتكبها أي من الرجلين على مر السنين، وتسببت في إثارة بعض الأنظار على الأقل بين بعض الموالين لبايدن، الذين تساءلوا منذ فترة طويلة عما إذا كان أوباما ينظر إلى خليفته على قدم المساواة.