الخميس, فبراير 23, 2023
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فدت كلبها بنفسها.. فيديو مرعب لتمساح يمزق امرأة أمريكية بفلوريدا

حاولت المسنة الأمريكية سيرج إبعاد الكلب "تروبر" من براثن الزاحف العملاق "التمساح" لكنه أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة

كتب خالد الأحمد
انقضاض تمساح على مسنة أمريكية watanserb.com
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وطن – وثق مقطع فيديو مرعب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض تمساح ضخم على مسنة أمريكية كانت تسير مع كلبها بجوار بحيرة في ولاية فوريدا، وجرها لأمتار إلى أن فارقت الحياة.

سحبها التمساح بينما كانت تمشي مع كلبها

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد توفيت “غلوريا سيرج” 85 عاما، بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما كانت تمشي مع كلبها بجوار بحيرة في مجتمع بحيرات “سبانيش فيروايز” في فورت بيرس بولاية فلوريدا يوم، الاثنين الماضي.

ويرى في الفيديو التمساح وهو يظهر على سطح الماء، ويقترب منها وكلبها.

المسنة الأمريكية التي افترسها التمساح في فلوريدا

وحاولت “سيرج” إبعاد الكلب “تروبر” من براثن الزاحف العملاق لكنه أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة.

حاولت جارتها مساعدتها ولكن بعد فوات الأوان

والتقطت الفيديو جارة لها كانت تحاول مساعدتها ولكن بعد فوات الأوان.

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وقالت جارتها الخائفة “كارول توماس” 76 عامًا، إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالهاتف برقم 911. قائلة لهم إن هناك امرأة في البحيرة فتك بها تمساح، وفجأة لم تعد ترى المرأة على سطح البحيرة.

تمساح ينقض على مسنة أمريكية ويسحبها إلى داخل المياه

وتمكن المسؤولون في وقت لاحق من جر التمساح وتقييده بحبل، عبر العشب على ضفاف البحيرة، ومن ثم وضعه في شاحنة. وتم انتشال جثة الضحية في وقت لاحق من البحيرة.

وقال السكان المحليون إن التمساح كان يظهر في البحيرة باستمرار وأطلقوا عليه اسم Henry.

جارة المسنة التي حاولت مساعدتها ولكن بعد فوات الأوان

مع العلم أن سلطات فلوريدا حذرت السكان مرارا من خطورة المشي مع حيواناتهم الأليفة بالقرب من البرك والبحيرات في المنطقة.

ثالث ضحية يقتلها تمساح منذ يوليو الماضي

وسيرج هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي، فقد قُتلت امرأة مسنة أخرى على يد اثنين من التماسيح بعد سقوطها في بركة في يوليو 2022.

كانت المرأة، التي لم تُعرف هويتها، تكافح من أجل البقاء عندما شوهد اثنان من التماسيح يمسكان بها. في مايو 2022، تم العثور على جثة شون توماس ماكغينيس البالغ من العمر 47 عامًا مفقودة الأطراف في البحيرة في جون إس تايلور بارك في لارجو، فلوريدا.

تمكن المسؤولون من جر التمساح

تماسيح فلوريدا

ويوجد أكثر من 1.3 مليون تمساح في فلوريدا عبر مقاطعاتها البالغ عددها 67، ويمكن العثور عليها عمليًا في جميع المسطحات المائية العذبة وأحيانًا في المياه المالحة.

لكن عدد حالات تعرض الأشخاص لهجوم من قبل التمساح في الولاية قليل.

يوجد أكثر من 1.3 مليون تمساح في فلوريدا

ووقعت من عام 1948 إلى عام 2021 442 حادثة هجوم من التماسيح في فلوريدا ، 26 منها أسفرت عن وفيات بشرية.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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