فدت كلبها بنفسها.. فيديو مرعب لتمساح يمزق امرأة أمريكية بفلوريدا

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وطن – وثق مقطع فيديو مرعب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انقضاض تمساح ضخم على مسنة أمريكية كانت تسير مع كلبها بجوار بحيرة في ولاية فوريدا، وجرها لأمتار إلى أن فارقت الحياة.

سحبها التمساح بينما كانت تمشي مع كلبها

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد توفيت “غلوريا سيرج” 85 عاما، بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما كانت تمشي مع كلبها بجوار بحيرة في مجتمع بحيرات “سبانيش فيروايز” في فورت بيرس بولاية فلوريدا يوم، الاثنين الماضي.

ويرى في الفيديو التمساح وهو يظهر على سطح الماء، ويقترب منها وكلبها.

وحاولت “سيرج” إبعاد الكلب “تروبر” من براثن الزاحف العملاق لكنه أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة.

حاولت جارتها مساعدتها ولكن بعد فوات الأوان

والتقطت الفيديو جارة لها كانت تحاول مساعدتها ولكن بعد فوات الأوان.

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وقالت جارتها الخائفة “كارول توماس” 76 عامًا، إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالهاتف برقم 911. قائلة لهم إن هناك امرأة في البحيرة فتك بها تمساح، وفجأة لم تعد ترى المرأة على سطح البحيرة.

وتمكن المسؤولون في وقت لاحق من جر التمساح وتقييده بحبل، عبر العشب على ضفاف البحيرة، ومن ثم وضعه في شاحنة. وتم انتشال جثة الضحية في وقت لاحق من البحيرة.

وقال السكان المحليون إن التمساح كان يظهر في البحيرة باستمرار وأطلقوا عليه اسم Henry.

مع العلم أن سلطات فلوريدا حذرت السكان مرارا من خطورة المشي مع حيواناتهم الأليفة بالقرب من البرك والبحيرات في المنطقة.

ثالث ضحية يقتلها تمساح منذ يوليو الماضي

وسيرج هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي، فقد قُتلت امرأة مسنة أخرى على يد اثنين من التماسيح بعد سقوطها في بركة في يوليو 2022.

كانت المرأة، التي لم تُعرف هويتها، تكافح من أجل البقاء عندما شوهد اثنان من التماسيح يمسكان بها. في مايو 2022، تم العثور على جثة شون توماس ماكغينيس البالغ من العمر 47 عامًا مفقودة الأطراف في البحيرة في جون إس تايلور بارك في لارجو، فلوريدا.

تماسيح فلوريدا

ويوجد أكثر من 1.3 مليون تمساح في فلوريدا عبر مقاطعاتها البالغ عددها 67، ويمكن العثور عليها عمليًا في جميع المسطحات المائية العذبة وأحيانًا في المياه المالحة.

لكن عدد حالات تعرض الأشخاص لهجوم من قبل التمساح في الولاية قليل.

ووقعت من عام 1948 إلى عام 2021 442 حادثة هجوم من التماسيح في فلوريدا ، 26 منها أسفرت عن وفيات بشرية.