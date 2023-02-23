غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد تدافع عنه كضحية وتتحدث عن “كابوس”

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وطن– بدأت محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بالعنف أمام قاضي محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، لاتهامه باغتصاب “لورا ب” الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 20 عاماً، وقتَ وقوع الحادثة عام 2016، حيث إنها الأحداث وهي لا تزال متمسكة باتهاماتها.

من جانبها، أخذت غيثة العلاكي، زوجة سعد لمجرد، الكلمة لأول مرة للدفاع عن زوجها؛ حيث إنها بحسب موقع “أفريك”، تصدق زوجها دون تردد.

زوجة سعد لمجرد تدافع عنه

وقالت مدافعة عنه: “إنه شخص محب للغاية وحنون. كامرأة ، كان دائمًا موجودًا للاستماع ليس فقط إلي ولكن أيضًا لعائلته (…) أنا مقتنعة بأن الشخص الذي أعرفه وعشت معه لفترة طويلة ليس الشخص الذي كان من الممكن أن يرتكب الأفعال الذي يتهم بها اليوم”.

ووفقاً لما نقله الموقع، فإنها على الرغم من تأكديها أن زوجها يتعاطى المخدرات في بعض الأحيان، فإنها تصفه بأنه ضحية لا يتعامل بشكل جيد مع الاتهامات التي تستهدفه.

ومع ذلك، في اليوم التالي للمحاكمة، كانت شهادة (لورا ب.) المتهمة، ساحقة، حيث روت ما تعرضت له في تلك الليلة ولقاءها بالمغني سعد لمجرد الذي لم تسمع به من قبل.

“مغازلة وتعاطي كوكايين”

وقالت إنه بدأ بمغازلتها، ثم بدأ في تعاطي الكوكايين وقام باغتصابها بعنف في غرفة فندق، ليلة 25 إلى 26 أكتوبر 2016.

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ورغم نفي سعد لمجرد، قررت محكمة استئناف باريس إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، معتبرةً أن هناك “اتهامات كافية ضد الفنان المغربي”، حيث يواجه حكماً بالسجن 20 عاماً.

اعتراف سعد لمجرد

والتقت “لورا ب” وسعد لمجرد في ملهًى ليلي باريسي مع أصدقاء آخرين، ولأنهم يتعايشون جيدًا، وجدوا أنفسهم في فندق ماريوت حيث تدهورت الأمور.

و إذا كان المغني المغربي قد رفض في البداية الاعتراف بالعلاقة، فقد انتهى به الأمر بالاعتراف بها، موضحًا أن الضربات التي وجّهها كانت للدفاع عن نفسه عندما كانت الفتاة الصغيرة ستخدشه.

ثبات شهادة الضحية

شهادة الضحية التي لم تتغير أبدًا قالت فيها إنه ضربها على رأسها، واغتصبها عدة مرات، وهو ما تؤكده فحوصات أمراض النساء، ثم انتهى بها إلى مغادرة الغرفة خائفة حاملة آثار الضربات، ليتمّ التقاطها من قبل موظفي الفندق.

محامون معروفون عن سعد لمجرد

يدافع تييري هيرزوغ عن سعد لمجرد، الذي كان مقربًا بشكل خاص من نيكولا ساركوزي، وقبل ذلك، كان محاميه حتى عام 2018 هو إريك دوبون موريتي، وزير العدل الفرنسي الحالي، وأيضًا محامٍ سابق لمحمد السادس.

جرائم عديدة متورط بها سعد لمجرد

واستذكر موقع “فريك“، أن الاتهام ضد سعد لمجرد ليس الأول، حيث وُجّهت للفنان، في أبريل 2017، لائحة اتهام بالاغتصاب والعنف، في الدار البيضاء، وفي عام 2015، بعد شكوى شاب فرنسي مغربي نقل قصة مشابهة تمامًا لقصة (لورا ب).

كما تورّط المغني المغربي في الولايات المتحدة، في قضية اغتصاب مزعومة تعود هذه المرة إلى عام 2010، وفي مايو 2016، استدعت المحكمة العليا لولاية نيويورك النجم المغربي للمثول أمام المحكمة، والتي رفض أن يمتثل لها.

ويواجه سعد لمجرد حكماً بالسَّجن 25 عاماً في الولايات المتحدة، ناهيك عن الاستشهاد به في هجوم آخر في سانت توبيز بفرنسا.