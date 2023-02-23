الخميس, فبراير 23, 2023
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زوجة ميسي تفاجئ شاكيرا رغم العداء بينهما! (شاهد)

شاكيرا لم تتوافق أبدًا مع أصدقاء بيكيه بسبب طبيعتها المتسلطة، بحسب وسائل إعلام إسبانية

كتب وطن
زوجة ميسي تفاجئ شاكيرا رغم العداء بينهما! (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وأنتونيلا
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وطن– لسنوات عديدة، أفادت وسائل الإعلام المختلفة في إسبانيا بأن شاكيرا لم تتوافق أبدًا مع أصدقاء بيكيه، بسبب طبيعتها المتسلطة.

علاقة شاكيرا وأنتونيلا

على وجه الخصوص، يُزعم أن المغنية الكولومبية لم تكن لديها أفضل العلاقات مع زوجة ليونيل ميسي، أنتونيلا روكوزو.

لكن يبدو أن كل هذا قد تغير بشكل جذري، على الأقل فيما يتعلق بعلاقة شاكيرا مع أنتونيلاK بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

شاكيرا وأنتونيلا

بعد أن أيّدت زوجة ميسي أغنية شاكيرا للعام الجديد حول “الخيانة”، وحتى تفاعلت بشكل إيجابي مع Sessions #53 المثيرة للجدل مع بيزاراب، كرّرت الأرجنتينية مرة أخرى موقفَها من انفصال المغنية عن لاعب كرة القدم السابق بيكيه.

دعم أمام الجميع

وقد فعلت أنتونيلا، زوجة ميسي، ذلك ببادرة دعم جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أكثر تحديدًا على انستجرام.

سارعت أنتونيلا إلى التعليق مع العديد من الرموز التعبيرية المشتعلة على أحدث إصدار من تأليف شاكيرا وكارول ج.

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كشف الثنائي السابق النقاب عن أغنية جديدة بعنوان: “TQG” (“Te quede grande” “كنت كثيرًا بالنسبة لك”.

 

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ويبدو أن الأغنية الجديدة لشاكيرا وكارول ج ستكون رسالة مباشرة لشريكيهما السابقين: مغني الراب أنويل إي إي، ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

المعجبون، بمن فيهم أنتونيلا، سيكونون متحمسين لسماع الأغنية. وربما الأهم من ذلك، الاستماع إلى كلماتها التي من المؤكد أنها ستوفر كثيراً من نقاط المناقشة والجدل.

فريق شاكيرا

يبدو أن أنتونيلا تقترح بهذه الإيماءة الجديدة أنها تتطلع إلى الاستماع إلى الأغنية الجديدة من الفنانينِ الكولومبيين، وتظهر مرة أخرى دعمها لشاكيرا.

يمكن أن تشير كل عروض الدعم هذه إلى أنه على الرغم من أن أنتونيلا وشاكيرا لم تكونا صديقتين حميمتين، فإن علاقتهما كان من الممكن أن تكون دائمًا أفضل مما كان يعتقد. ربما لم يغير الانفصال شيئًا على تلك الجبهة.

ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا

بدلاً من ذلك، ربما يكون انفصال المغنية عن بيكيه قد ألهم التعاطف والتضامن من زوجة ميسي، لأنها من الواضح أنها في فريق شاكيرا هنا.

“أبقيتك جميلاً”

ونشرت قناة Telemundo الإسبانية، جزءاً من كلمات الأغنية الجديدة.

وتقول شاكيرا فيها: “أنت ذاهب للبحث عن الطعام، وأنا أفكر أنه كان أمراً مملاً”.

أما كارول جي، فتقول: “على الأقل معي، لقد أبقيتك جميلاً”، في إشارةٍ إلى نحافة نويل بعد قطع علاقته بكارول.

المصدرماركا - ترجمة وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
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