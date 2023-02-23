تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي فريق شباب بلوزداد الجزائري أمام شقيقه المريخ السوداني، الجمعة، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستقام مباراة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني، على ملعب (شهداء بنينا الدولي)، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان.

توقيت مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

🔥المباراة القادمة

🏆رابطة الأبطال الافريقية ( الجولة 03 )

⚽️ المريخ السوداني 🆚 شباب بلوزداد

🕔 14:00 ( الجزائر )

🗓 24-02-2023

🏟️ ملعب شهداء بنينا – ليبيا

🏁 ثلاثي التحكيم

بوبو تراوري ( حكم رئيسي )

موديبو ساماك ( مساعد أول)

آمادو بيلي غويس ( مساعد ثاني) pic.twitter.com/iBFKv1SHwR — CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) February 23, 2023

بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً.

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ

وسيلعب المدرب التونسي نبيل الكوكي، المباراة القوية أمام المريخ السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا لمنافسات دور المجموعات، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، سفيان بوشار، مؤاد حديد، بلختير.

📸 العمل يستمر بدون توقف 💪 pic.twitter.com/0YlugPpn5R — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) February 22, 2023

خط الوسط: أكرم بوراس، محمد إسلام بيكر، حسام الدين مريزق، دراوي.

مركز الهجوم: ليونيل دجوفو، أنايو إيوالا.

معلق مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

وسيعلق على أحداث مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11055 (H)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان فريق شباب بلوزداد قد استهل مشواره في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الزمالك المصري بهدف نظيف دون رد، فيما تلقى الخسارة أمام الترجي التونسي بذات النتيجة في الجولة الثانية.

كما وتعثر المريخ في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، وبعدها تعادل أمام الزمالك المصري بدون أي من الأهداف.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

ويحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي برصيد 6 نقاط.

وجاء الفريق المنافس المريخ السوداني في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حتى الآن.