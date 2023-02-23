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رياضة

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني watanserb.com
تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني
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وطن- يلتقي فريق شباب بلوزداد الجزائري أمام شقيقه المريخ السوداني، الجمعة، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وستقام مباراة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني، على ملعب (شهداء بنينا الدولي)، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان.

توقيت مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً.

المريخ السوداني
المريخ السوداني

تشكيلة شباب بلوزداد ضد المريخ

وسيلعب المدرب التونسي نبيل الكوكي، المباراة القوية أمام المريخ السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا لمنافسات دور المجموعات، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

دفاع التشكيلة: يوسف لعوافي، سفيان بوشار، مؤاد حديد، بلختير.

خط الوسط: أكرم بوراس، محمد إسلام بيكر، حسام الدين مريزق، دراوي.

مركز الهجوم: ليونيل دجوفو، أنايو إيوالا.

معلق مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني

وسيعلق على أحداث مباراة شباب بلوزداد والمريخ السوداني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11055 (H)، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان فريق شباب بلوزداد قد استهل مشواره في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الزمالك المصري بهدف نظيف دون رد، فيما تلقى الخسارة أمام الترجي التونسي بذات النتيجة في الجولة الثانية.

كما وتعثر المريخ في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، وبعدها تعادل أمام الزمالك المصري بدون أي من الأهداف.

نجوم المريخ السوداني
نجوم المريخ السوداني

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

ويحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري وصافة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي برصيد 6 نقاط.

وجاء الفريق المنافس المريخ السوداني في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حتى الآن.

المصدروطن + دوري أبطال أفريقيا + شباب بلوزداد + المريخ السوداني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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