بعد فتح الأجواء العمانية أمام طائرات إسرائيل.. مفتي السلطنة يدعو لدعم “المقاومة الشريفة”

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وطن – أصدر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الخميس، بيانا جديدا شدد فيه على ضرورة دعم الشعوب المسلمة للمقاومة الفلسطينية الشريفة، ردا على الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة.

مفتي عمان يدين الممارسات العدوانية للاحتلال

ويأتي بيان الشيخ الخليلي الذي نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر“، بالتزامن مع قرار السلطنة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية بما فيها الطيران الإسرائيلي، في قرار أثار موجة غضب بالسلطنة.

وقال مفتي عمان في بيانه الذي رصدته (وطن): “إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان، وعلى الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك.”

إن الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان، وعلى الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك. pic.twitter.com/XBZElfYQAA — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 23, 2023

وتابع “الخليلي”: “إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره.”

واختتم المفتي العام للسلطنة بيانه بقول الله تعالى في الآية 160 من سورة آل عمران:” إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.”

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وقوبل بيان الشيخ أحمد الخليلي، بتفاعل واسع من قبل العمانيين الذين أشادوا بدعم المفتي الدائم للقضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

ورأى آخرون أن بيان مفتي السلطنة، هو إدانة لاعتداءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اعتبروه ردا غير مباشر على قرار سلطات بلاده “السماح للطيران الإسرائيلي بالعبور في أجواء سلطنة عمان”.

سلطنة عمان تفتح أجوائها أمام طائرات إسرائيل

وأثار إعلان سلطنة عمان، فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي، بهدف تقصير مسارات الطيران نحو آسيا كخدمة لدولة الاحتلال، ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل بالسلطنة.

وتصدر وسم بعنوان “عمانيون ضد التطبيع” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، وسط مطالبات شعبية واسعة بوقف هذا القرار وعدم السماح لطائرات الاحتلال بعبور الأجواء العمانية.

قبل ساعة من الآن غزة تقصف وهناك من يمهد للكيان الغاصب تحليق طائرتهم في سماء بلدنا، الصهاينة خونة قال الله فيهم (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ) عمان بلد حر لا تقبل التطبيع .

#عمانيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/0HekntMboE — أحمد العبري (@abu_aflah_) February 23, 2023

واتخذت سلطنة عمان، الأربعاء، قراراً يتيح للطيران المدني الإسرائيلي بالعبور في أجوائها خلال توجّهه لمنطقة شرق آسيا، بهدف تخفيض تكلفة رحلات الطيران الخاصة بالشركات الإسرائيلية.

وفي بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أنه “التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023

وزير خارجية إسرائيل يشكر السلطان هيثم

وفور صدور القرار العماني، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الشكر لسلطنة عُمان، الخميس، على قرارها الذي وصفه بـ“التاريخي”، بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات بما فيها الخطوط الإسرائيلية.

وقال وزير خارجية الاحتلال: “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد والمسافرين الإسرائيليين”.

#עדכון עומאן מאשרת מעבר טיסות ישראליות בשטחה.

בשורה גדולה לעולם התעופה הישראלי וכל מי ומה שקשורים אליו. הטיסות למזרח יקוצרו בשעתיים. pic.twitter.com/Iw9ZcdeshS — Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) February 23, 2023

وأضاف كوهين في كلمة مصورة: “قرار تاريخي سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية”.

وتوجه بالشكر للسلطان العماني قائلا: “أشكر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وأصدقائنا الأمريكيين على مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة”.