بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

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وطن– تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عناوين الصحف ومحركات البحث، وذلك عقب تعثره مجددًا أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادراََ العاصمة البولندية وارسو.

وأظهر مقطع فيديو، نشره مؤخراََ موقع”livemint“، الرئيس بايدن، البالغ من العمر 80 عامََا، وهو يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، بعد أن تمكن من الإمساك بحافة حماية الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

Joe Biden is falling over himself again. I’m not sure if this means we are going into World War III, or if it just means six more weeks of winter. pic.twitter.com/HVT64zw4ag — Xaviaer DuRousseau (@XAVIAERD) February 22, 2023

حوادث متكررة

في العام الماضي سقط بايدن، الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، من فوق دراجته أثناء توقفه لتحية أنصاره في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.



علاوة على ذلك، تعثر ثلاث مرات أثناء صعوده درجات سلم طائرة في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند.

زيارة بايدن إلى كييف

وزار الرئيس بايدن وارسو هذا الأسبوع وقام أيضًا برحلة مفاجئة إلى كييف التي كانت واحدة من الأهداف الأولى في بداية الغزو الشامل من قبل روسيا وهي أول رحلة له إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريبًا.



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وعاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن يوم الأربعاء. وفي زيارته التي استمرّت أربعة أيام، طمأن بايدن الحلفاء، بدعم الولايات المتحدة “الثابت” للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

كما التقى بايدن بقادة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المعروفة باسم مجموعة “بوخارست 9” والتي اجتمعت رداََ على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وهي تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.



وقال بايدن، خلال اجتماعه مع مسؤولين من مجموعة “بوخارست 9” في العاصمة البولندية وارسو: “بصفتكم الجناح الشرقي لحلف الناتو، فأنتم تمثلون الخطوط الأمامية لدفاعنا الجماعي، وتعلمون أكثر من أي أحد آخر ما هو على المحك في هذا الصراع”.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا لا يتعلق فقط بحرية الأوكرانيين، ولكن “حرية الديمقراطيات في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم”.

علاوة على ذلك، انتقد بايدن تعليق روسيا لمعاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن لا ترى “مؤشرات” على أن موسكو تستعد لاستخدام السلاح النووي.