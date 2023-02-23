الخميس, فبراير 23, 2023
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بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

في 2022، تعثر ثلاث مرات أثناء صعوده درجات سلم طائرة في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند

كتب ايمان الباجي
بالفيديو...الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة watanserb.com
جو بايدن
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وطن– تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عناوين الصحف ومحركات البحث، وذلك عقب تعثره مجددًا أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادراََ العاصمة البولندية وارسو.

وأظهر مقطع فيديو، نشره مؤخراََ موقع”livemint“، الرئيس بايدن، البالغ من العمر 80 عامََا، وهو يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، بعد أن تمكن من الإمساك بحافة حماية الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

حوادث متكررة

في العام الماضي سقط بايدن، الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، من فوق دراجته أثناء توقفه لتحية أنصاره في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

علاوة على ذلك، تعثر ثلاث مرات أثناء صعوده درجات سلم طائرة في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند.

زيارة بايدن إلى كييف 

وزار الرئيس بايدن وارسو هذا الأسبوع وقام أيضًا برحلة مفاجئة إلى كييف التي كانت واحدة من الأهداف الأولى في بداية الغزو الشامل من قبل روسيا وهي أول رحلة له إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريبًا.

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وعاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن يوم الأربعاء. وفي زيارته التي استمرّت أربعة أيام، طمأن بايدن الحلفاء، بدعم الولايات المتحدة “الثابت” للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

كما التقى بايدن بقادة دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المعروفة باسم مجموعة “بوخارست 9” والتي اجتمعت رداََ على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وهي تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

زيارة بايدن لكييف هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا

وقال بايدن، خلال اجتماعه مع مسؤولين من مجموعة “بوخارست 9” في العاصمة البولندية وارسو: “بصفتكم الجناح الشرقي لحلف الناتو، فأنتم تمثلون الخطوط الأمامية لدفاعنا الجماعي، وتعلمون أكثر من أي أحد آخر ما هو على المحك في هذا الصراع”.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا لا يتعلق فقط بحرية الأوكرانيين، ولكن “حرية الديمقراطيات في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم”.

علاوة على ذلك، انتقد بايدن تعليق روسيا لمعاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن لا ترى “مؤشرات” على أن موسكو تستعد لاستخدام السلاح النووي.

المصدرموقع livemint، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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