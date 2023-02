بالفيديو…الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعثّر مرة أخرى أثناء صعوده الطائرة

- Advertisement -

وطن– تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عناوين الصحف ومحركات البحث، وذلك عقب تعثره مجددًا أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادراََ العاصمة البولندية وارسو.

وأظهر مقطع فيديو، نشره مؤخراََ موقع”livemint“، الرئيس بايدن، البالغ من العمر 80 عامََا، وهو يتعثر بعد خطوات قليلة من الصعود، بعد أن تمكن من الإمساك بحافة حماية الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

Joe Biden is falling over himself again.

I’m not sure if this means we are going into World War III, or if it just means six more weeks of winter. pic.twitter.com/HVT64zw4ag

— Xaviaer DuRousseau (@XAVIAERD) February 22, 2023