الخميس, فبراير 23, 2023
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الفنانة البحرينية مروة خليل مُنهارة وتناشد ولي العهد مساعدتها (شاهد)

مروة خليل ناشدت السلطات البحرينية، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتسديد ديونها في منشور عبر انستغرام

كتب فهمي الورغمي
تسديد ديون مروة خليل watanserb.com
الفنانة البحرينية مروة خليل
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وطن – دفع تراكم الديون غير المُسددة، الفنانة البحرينية “مروة خليل” لمناشدة ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الوقوف إلى جانبها في محنتها.

مروى خليل تناشد السلطات البحرينية تسديد ديونها

وقالت “مروى خليل” في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام“، إنها تعاني بشكل كبير بسبب ديونها المتخلدة، التي أثقلت كاهلها، على حد تعبيرها.

وكشفت عن عجزها على سدادها وأنها سقطت ضحية القضايا والمحاكم، خاصة وأنها ليست صاحبة هذه الديون، كما تقول.

وكانت علاقات مروة خليل في خلافات كبيرة مع طليقها في وقت سابق، وهو شخص من خارج الوسط الفني وكان زوجها الثاني. وتلك الخلافات هي سبب ديونها كما رجح البعض.

حيث كشفت مروة خليل في مناسبات عن معاناتها مع زوجها السابق، وتعرضها للتعنيف والضرب من قبله، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تؤكد فيه أنه حرمها من أبنائها، وذلك قبل عامين من الآن.

تسديد ديون مروة خليل
عانت مروة خليل من تعنيف زوجها السابق
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وأكدت في حينها أنها تملك تقارير طبية جراء تعرضها للنزيف الداخلي، بسبب عنف طليقها معها، ومن ثم معاناتها معه من حرمانها من أبنائها.

تفاصيل قضية مروة خليل

مناشدة الفنانة البحرينية، قُوبلت بحملة دعم واسعة في الوسط الفني والإعلامي، وعبر عدد من المشاهير والمتابعين عن تضامنهم الشديد معها.

كما عبرت عن امتنانها لزوجها الحالي مواطنها الفنان فيصل الدوسري، مؤكدة أنه دعمها في محنتها هذه، في وقت لم تكشف فيه عن المزيد من التفاصيل بشأن مناشدتها بخصوص الديون.

تسديد ديون مروة خليل
مروة خليل وزوجها فيصل الدوسري

لكن المحامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى كشف تفاصيل عن القضية، دون أن يذكر اسم الفنانة البحرينية صراحة.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر إن “فنانة منحت توكيلا عاما لزوجها وسلمته نفسها، قبل أن يورطها في 49 قضية مالية على الأقل”.

وألمح إلى أن زوجها كان يعنفها ويخونها، لكن الطلاق بينهما وقع لسبب آخر وكان الخلاف على مبلغ بسيط.

يذكر أن الفنانة البحرينية مروة خليل قد أعلنت طلاقها من زوجها السابق في أيار/ مايو 2021 وذلك تزامنا مع عودتها للساحة الفنية بعد انقطاع دام 11 عاما عنها.

وتزوجت مروة خليل ثلاث مرات، الأولى من زميلها آنذاك الممثل حميد مراد، والذي توفي في الـ32 من عمره بعد صراع مع مرض السرطان.

لترتبط مجددا بزوجها الثاني، والذي أنجبت منه 3 أبناء، ثم انفصلت عنه بعد إعلانها تعرضها للعنف والإساءة من قبله، لترتبط بعدها بزميلها الممثل فيصل الدوسري.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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