الفنانة البحرينية مروة خليل مُنهارة وتناشد ولي العهد مساعدتها (شاهد)

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وطن – دفع تراكم الديون غير المُسددة، الفنانة البحرينية “مروة خليل” لمناشدة ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل الملك للأعمال الخيرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الوقوف إلى جانبها في محنتها.

مروى خليل تناشد السلطات البحرينية تسديد ديونها

وقالت “مروى خليل” في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام“، إنها تعاني بشكل كبير بسبب ديونها المتخلدة، التي أثقلت كاهلها، على حد تعبيرها.

وكشفت عن عجزها على سدادها وأنها سقطت ضحية القضايا والمحاكم، خاصة وأنها ليست صاحبة هذه الديون، كما تقول.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐰𝐚 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥 🇧🇭 مروة خليل (@marwakhalil83)

وكانت علاقات مروة خليل في خلافات كبيرة مع طليقها في وقت سابق، وهو شخص من خارج الوسط الفني وكان زوجها الثاني. وتلك الخلافات هي سبب ديونها كما رجح البعض.

حيث كشفت مروة خليل في مناسبات عن معاناتها مع زوجها السابق، وتعرضها للتعنيف والضرب من قبله، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تؤكد فيه أنه حرمها من أبنائها، وذلك قبل عامين من الآن.

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وأكدت في حينها أنها تملك تقارير طبية جراء تعرضها للنزيف الداخلي، بسبب عنف طليقها معها، ومن ثم معاناتها معه من حرمانها من أبنائها.

تفاصيل قضية مروة خليل

مناشدة الفنانة البحرينية، قُوبلت بحملة دعم واسعة في الوسط الفني والإعلامي، وعبر عدد من المشاهير والمتابعين عن تضامنهم الشديد معها.

كما عبرت عن امتنانها لزوجها الحالي مواطنها الفنان فيصل الدوسري، مؤكدة أنه دعمها في محنتها هذه، في وقت لم تكشف فيه عن المزيد من التفاصيل بشأن مناشدتها بخصوص الديون.

لكن المحامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى كشف تفاصيل عن القضية، دون أن يذكر اسم الفنانة البحرينية صراحة.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر إن “فنانة منحت توكيلا عاما لزوجها وسلمته نفسها، قبل أن يورطها في 49 قضية مالية على الأقل”.

وألمح إلى أن زوجها كان يعنفها ويخونها، لكن الطلاق بينهما وقع لسبب آخر وكان الخلاف على مبلغ بسيط.

ممثله قد تسجن بسبب زوجها! عطته توكيل عام وسلمت نفسها له عليها ٤٩ قضية مطالبات مادية بسببه تطلق لان عليها ٤٩ قضية بسببه؟ لا

تطلق لان زوجها خانها؟ لا

تطلق لان زوجها يعنفها؟ لا فكرت تطلق لم زوجها دفع ١٠٠٠ دينار لعامل عنده عليه ضبط وإحضار وما دفع لها ٤٠٠ دينار لنفس الموضوع! — المحامي عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) February 22, 2023

يذكر أن الفنانة البحرينية مروة خليل قد أعلنت طلاقها من زوجها السابق في أيار/ مايو 2021 وذلك تزامنا مع عودتها للساحة الفنية بعد انقطاع دام 11 عاما عنها.

وتزوجت مروة خليل ثلاث مرات، الأولى من زميلها آنذاك الممثل حميد مراد، والذي توفي في الـ32 من عمره بعد صراع مع مرض السرطان.

لترتبط مجددا بزوجها الثاني، والذي أنجبت منه 3 أبناء، ثم انفصلت عنه بعد إعلانها تعرضها للعنف والإساءة من قبله، لترتبط بعدها بزميلها الممثل فيصل الدوسري.