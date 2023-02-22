من هو خطيب ماريتا الحلاني الذي كسرت قرارها من أجله! (فيديو)

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وطن– أعلنت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان الكبير عاصي الحلاني، خطبتها على من وصفته بـ”حب حياتها”.

حب حياتي

ونشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها، وهو المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، كميل أبي خليل.

وعقبت ماريتا: “لقد قلت نعم لحب حياتي”.

وكان الأمر بمثابة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة أنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.

أرفض الارتباط

وتحدثت ماريتا حينها عن سر عدم ارتباطها في لقاء ببرنامج et بالعربى قائلة: “أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت لأني في مقتبل حياتي”.

وتابعت: “بحاول أبني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية. بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت”.

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وقالت ماريتا في لقاء آخر: “قبل دخولي مجال التمثيل كنت كثيرة التواجد على السوشيال ميديا. وكثيرا ما كنت أنشر فيديوهات ولكن بمجرد ما كلموني كي أشارك أصبح وجودي قليلا”.

وأضافت: “لا يوجد وقت كاف لتصوير الفيديوهات، ولكن من وقت لآخر أحاول أن اتواجد. ومن أكثر الفنانات اللي بحبها شيرين عبد الوهاب وأنغام”.

وأوضحت ماريتا الحلاني: “والدي دائما كان يشجعني ويقول لي تعالي نغني مع بعض”، مردفة: “والدي لم يقف في وجهي ودائما كان يشجعني وينصحني، لأن هذا حلمي”.

تمثيل وغناء

الجدير بالذكر أن ماريتا اقتحمت التمثيل بعد الغناء، عبر مسلسل 2020.

وكشفت ماريتا في وقت سابق في لقاء مع برنامج “MBC Trending” عن كواليس تحضيرها للدور. مشيرة إلى أنها ظهرت في المسلسل بدون ماكياج وبشعرها الحقيقي دون أي تجميل.

وأشارت ماريتا حينها إلى أن شخصيتها بالمسلسل (سعاد)، تتشابه معها في هدوئها ورومانسيتها إلى جانب تحليها بشخصية قوية وقت الضرورة.

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وتحدثت ماريتا الحلاني عن كواليس التصوير التي شهدت مواقف طريفة، منها مناداة قصي خولي لها باسمها الحقيقي في أحد المشاهد

ثم شاركت ماريتا الحلاني في مسلسل “حكايتي”، و “نزيف” بجانب كل من أسعد رشدان وتاتيانا مرعب وختام اللحام. وهو من تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز.