مفاجأة بشأن إغلاق حساب الأميرة هيا بنت حمزة بتويتر.. هل لإيلون ماسك علاقة؟

وطن– أثار المعارض السياسي الأردني محمد بطيبط، الجدل بحديثه عن الغلق المفاجئ لحساب الأميرة الأردنية هيا بنت حمزة على تويتر، والتي يخضع والدها الأمير حمزة بن الحسين لإقامة جبرية في الأردن.

معارض أردني: “الأميرة هيا بنت حمزة أغلقت حسابها بنفسها”

وأغلق حساب الأميرة هيا بنت حمزة على تويتر بشكل مفاجئ قبل 6 أيام تقريباً، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها وتكهنات بشأن هذا الأمر.

وكان الحساب الذي برز على منصة “تويتر” باسم “Hayabinthamzah”، قد ظهر بعد فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين في مايو 2022، وتخصص في نشر صور الأمير حمزة من داخل مقر إقامته الجبرية وصور أبنائه، وبشكل خاص ابنته الأميرة هيا والفعاليات التي تقوم بها حيث تدرس بدولة أجنبية.

وزعم محمد بطيبط أن هيا بنت حمزة، هي من أغلقت حسابها بنفسها دون أن يكشف سبب ذلك، كما نفي ما زعم أنه متداول عن قيام مالك تويتر الجديد إيلون ماسك بإغلاق حساب الأميرة الأردنية استجابة لضغوط من النظام الأردني.

📌هيا بنت حمزة أغلقت حسابها على تويتر بنفسها وغير صحيح أن إيلون ماسك قد إستجاب لطاغية الأردن

👈كل ما حصل كان من صنيعة الأفعى ليزا الحلبي بما فيه تقرير #ذا_كاردل فقط لمناكفة الشيطانة رانيا انطوانيت

لا تشغلوا بالكم كثيرا يا أردنيين لأن كل الهاشميين فاسدين ولصوص #يسقط_الحكم_الملكي pic.twitter.com/uoRzTSUpu8 — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) February 22, 2023

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “هيا بنت حمزة أغلقت حسابها على تويتر بنفسها.. وغير صحيح أن إيلون ماسك قد استجاب لطاغية الأردن”.

وتابع المعارض الأردني الذي يقيم في ألمانيا موضحاً: “كل ما حصل كان من صنيعة الأفعى ليزا الحلبي بما فيه تقرير (ذا كاردل) فقط لمناكفة الشيطانة رانيا انطوانيت.. لا تشغلوا بالكم كثيرا يا أردنيين لأن كل الهاشميين فاسدين ولصوص”.

ويقصد “بطيبط” بتقرير “ذا كاردل” الذي ذكره في تغريدته، هذا التقرير الذي نشره موقع “ذا كاردل”، قبل أيام، وتحدث فيه عما وصفه بـ”الصراع على السلطة” في الأردن، زاعماً أن النظام الملكي الأردني سيواجه مستقبلاً مجهولاً، بسبب النزاعات الداخلية التي سيخلّفها الملك المستقبلي الأمير الحسين، وسط الاحتجاجات العامة ضد الفساد.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات العامة تخفي أيضًا صراعًا مستمرًا على السلطة والثروة داخل العائلة المالكة الهاشمية، مدّعياً أن هذه المنافسة لا تقتصر على الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين؛ بل تشمل أيضًا الملكة رانيا والدة ولي العهد الحالي الأمير حسين بن عبد الله والملكة السابقة نور الحسين والدة الأمير حمزة.

ونقل الموقع في تقريره عن دبلوماسي أردني سابق تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله، إن “الملك عبد الله تعهد لوالده الراحل في عام 1998 ليس فقط بتعيين حمزة ولياً للعهد، ولكن أيضًا بتسليم السلطة إليه بعد خمس سنوات، وهو ما لم يلتزم به عبد الله. وبدلاً من ذلك، أعفى حمزة من مهامه في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وانتقل تسلسل الخلافة تلقائيًا إلى نجل عبد الله الأكبر، الأمير حسين. في يوليو 2009، وأكد عبد الله هذا التغيير من خلال تسمية الحسين رسميًا وليًا للعهد”.

الأميرة هيا بنت حمزة على مواقع التواصل

وكان حساب الأميرة هيا بنت حمزة، المغلق على تويتر، يقوم بين الحين والآخر بنشر الصور والفعاليات التي تقوم بها الأميرة الأردنية.

ويشار إلى أن حسابها بانستغرام ما زال يعمل بشكل طبيعي، وكان ينشر بشكل متزامن نفس المواد التي يتم نشرها على حساب تويتر، ما يؤكد أن المسؤول عن الحسابين هو نفس الشخص.

حيث تجهل “وطن”، إن كانت الأميرة هيا بنت حمزة هي من تقوم بإدارة الحسابين أم شخص آخر مقرب منها، خاصة وأنهما يقومان بنشر فيديوهات وصور خاصة بالأميرة لا تتوفر لأحد.

وكان آخر ما نشره حساب الأميرة هيا ابنة الأمير حمزة الذي يخضع لإقامة جبرية في الأردن بأمر الملك، قبل أيام قليلة، مقطع فيديو يظهر الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

حسابها على انستغرام يتواجد به نفس النسخة من المقطع

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ووفقاً للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماماً، كما الأجانب.

الأمر الذي عرّضها لانتقادات، ليخرج من يدير الحساب بعدها، ويرد على انتقاد أحد المتابعين: “لا تحكمي من فيديو واحد، عربيتها منيحة كتير، بالنهاية هي لغتها الأم”.

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هيا بنت حمزة في لاهاي

وأواخر يناير الماضي سافرت الأميرة هيا بنت حمزة رفقة 15 من زملائها في المدرسة إلى لاهاي لحضور مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين، وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء.

وانضمّت الأميرة هيا بنت حمزة وزملاؤها إلى أكثر من 2500 من أقرانهم الطلاب من جميع أنحاء العالم، للمؤتمر الذي عُقد في الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير الفائت.

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أزمة الأمير حمزة مع أخيه الملك لا تزال قائمة

جدير بالذكر، أنه حتى يومنا هذا يُواصل الأمير حمزة بن الحسين، الإقامة بطريقة جبرية منذ ما يقرب من سنتين، على خلفية اتهامه بـ”التحريض على الفتنة وزعزعة استقرار النظام الملكي”.

وهي تهم سبق أن نفاها الأمير حمزة أكثر من مرة، قبل أن يعلن تخليه عن لقب “أمير”، ويحدد الملك عبدالله الثاني إقامته ويحظر تحركاته بشكل رسمي، حيث لم يظهر للعلن منذ هذا الوقت، باستثناء صور نادرة تسربت له من مقر إقامته الجبرية بقصره في أثناء ممارسته نشاطاته اليومية.

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ويحظى الأمير حمزة بشعبية كبيرة في أوساط الأردنيين، خاصة بسبب جاذبيته النابعة -بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية- من شبهه بوالده الملك حسين.

فهو يحرص على تقليد صورة الملك الراحل بطريقة قصذ شاربه وارتداء الكوفية التقليدية، والتحدث بالعربية الفصحى، ما يذكّر الأردنيين بوالده. فكل أردني يحمل قصة عن الملك الراحل.