مرض محمد السادس يمنعه من السفر ويربك القصر.. مما يعاني ملك المغرب؟

- Advertisement -

وطن – تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، حسب ما أعلنت “وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة”، لنزلة برد، ستسدعي بقائه داخل القصر وملازمة الراحة حتى يسترجع عافيته.

مرض محمد السادس.. الوضع الصحي لملك المغرب

ونشرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بلاغا في هذا الشأن، جاء في نصه: ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد”.

وتابع: “لهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.”

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن أن جلالة الملك تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) في ما يلي بلاغ الوزارة

🔻🔻https://t.co/Q5QyYy5u22 pic.twitter.com/X8c4ZzRWRA — Agence MAP (@MAP_Information) February 22, 2023

وكان من المُفترض أن يزور العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، السنغال، في زيارة دولة رسمية انطلقت أمس، الثلاثاء، بوصول وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إلى داكار حيث وجد نظيرته السنغالية “عيساتا تال سال” في استقباله.

C'est avec grand plaisir que j’ai accueilli ce soir mon ami et frère, le ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc, Nasser Bourita, venu accompagner Sa Majesté le Roi Mohammed VI en visite officielle au Sénégal pour compter de demain. pic.twitter.com/GOvJfuRRyg — Aïssata Tall Sall (@AissataOfficiel) February 21, 2023

- Advertisement -

والأسبوع الماضي، زار الملك محمد السادس، الغابون والتقى الرئيس علي بونغو. كما أشرف على تسليم هبة تتكون من ألفي طن من الأسمدة، قالت الوكالة المغربية إنها تندرج “في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية المزارعين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة”.

ما هو مرض محمد السادس؟

نشر موقع “MUI” الإسباني تقريرا له عن محمد السادس حمل عنوان ” الوضع الصعب لملك المغرب، وكيف يستمر في فقدان المزيد من الوزن كل يوم”.

وقال الموقع، إن الحديث زاد مؤخرا عن محمد السادس الذي يعدّ من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله، فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

ووفقاً للموقع الإسباني فإن ملك المغرب، محمد السادس تصدر قائمة الأكثر بحثا على الإنترنت بعد إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم.

وأكد الموقع الإسباني أنه وعلى الرغم من كل أموال محمد السادس، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

حيث أنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض “الساركويد”، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وتابع أنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد.

وهو ما أجبر محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

وأضاف ذات التقرير أنه وفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

ولفت الموقع إلى أن الملك محمد السادس، عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه.

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض لأزمات حية في عدة مناسبات.

وتأتي التقارير التي تتحدث عن صحة العاهل المغربي محمد السادس، في الوقت الذي تشير فيه إلى اقتراب تسليم الملك مقاليد السلطة إلى ولي العهد “مولاي الحسن”.