الأربعاء, فبراير 22, 2023
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مرض محمد السادس يمنعه من السفر ويربك القصر.. مما يعاني ملك المغرب؟

العاهل المغربي محمد السادس كان من المفترض أن يتوجه إلى السنغال في زيارة دولية انطلقت منذ، أمس الثلاثاء، بوصول وزير الخارجية ناصر بوريطة

كتب فهمي الورغمي
مرض محمد السادس watanserb.com
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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وطن – تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، حسب ما أعلنت “وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة”، لنزلة برد، ستسدعي بقائه داخل القصر وملازمة الراحة حتى يسترجع عافيته.

مرض محمد السادس.. الوضع الصحي لملك المغرب

ونشرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بلاغا في هذا الشأن، جاء في نصه: ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد”.

وتابع: “لهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.”

وكان من المُفترض أن يزور العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، السنغال، في زيارة دولة رسمية انطلقت أمس، الثلاثاء، بوصول وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إلى داكار حيث وجد نظيرته السنغالية “عيساتا تال سال” في استقباله.

ناصر بوريطة في زيارة رسمية للسنغال

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والأسبوع الماضي، زار الملك محمد السادس، الغابون والتقى الرئيس علي بونغو. كما أشرف على تسليم هبة تتكون من ألفي طن من الأسمدة، قالت الوكالة المغربية إنها تندرج “في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية المزارعين الغابونيين، ولاسيما في ظل السياق الحالي، الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة”.

زار الملك محمد السادس الغابون الأسبوع الماضي والتقى رئيسها علي بونغو

ما هو مرض محمد السادس؟

نشر موقع “MUI” الإسباني تقريرا له عن محمد السادس حمل عنوان ” الوضع الصعب لملك المغرب، وكيف يستمر في فقدان المزيد من الوزن كل يوم”.

وقال الموقع، إن الحديث زاد مؤخرا عن محمد السادس الذي يعدّ من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله، فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

ووفقاً للموقع الإسباني فإن ملك المغرب، محمد السادس تصدر قائمة الأكثر بحثا على الإنترنت بعد إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم.

وأكد الموقع الإسباني أنه وعلى الرغم من كل أموال محمد السادس، فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي.

حيث أنه وبحسب المعلومات، فالملك يعاني من مرض “الساركويد”، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

وتابع أنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد.

وهو ما أجبر محمد السادس على تغيير النظام الغذائي؛ حيث لا ينبغي عليه أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها.

وأضاف ذات التقرير أنه وفقًا لخبراء من مركز بوسطن الطبي (الولايات المتحدة الأمريكية)، يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د.

ولفت الموقع إلى أن الملك محمد السادس، عليه تجنّب التعرض المفرط للشمس، لافتاً إلى أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه.

ونقل الموقع عن بعض المصادر، أن العائلة المالكة حاولت إخفاء مرض ملك المغرب، فقد تعرض لأزمات حية في عدة مناسبات.

وتأتي التقارير التي تتحدث عن صحة العاهل المغربي محمد السادس، في الوقت الذي تشير فيه إلى اقتراب تسليم الملك مقاليد السلطة إلى ولي العهد “مولاي الحسن”.

المصدرMUI + تويتر - رصد وترجمة تحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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