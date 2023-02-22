الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرلماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر
تقارير

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

قضية الصحراء الغربية كانت سببا في تعكير العلاقات السياسية بين الجزائر وإسبانيا ما دفع الأخيرة للبحث عن مصادر جديدة للتزود بالغاز وقطر أبرز تلك الوجهات

كتب فهمي الورغمي
تزود إسبانيا بالغاز القطري watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد وملك إسبانيا
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “الإندبندنتي elindependiente” الإسبانية، عن سعي السلطات الإسبانية للبحث عن مصادر بديلة للتزود بالغاز، الذي أصبح قضية حارقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

صحيفة “الإندبندنتي elindependiente” أكدت عزم “مدريد” إيجاد تحالفات جديدة من أجل تعويض الغاز الروسي، لا سيما وأن الجزائر قرّرت هي الأخرى إيقاف تشغيل أنبوب الغاز المار عبر المغرب، وتحدثت عن التوجه نحو قطر.

إسبانيا تتجه لشراء الغاز القطري على حساب الجزائري

يقول التقرير إن إسبانيا في الوقت الحالي تسعى لإيجاد تحالفات غاز جديدة. خلال عام 2022 أُجبرت الدول الأوروبية على مراجعة علاقاتها مع روسيا والبحث عن مصادر جديدة على المدى الطويل للتزود بالغاز.

كانت روسيا والجزائر من البائعين الرئيسيين للمواد الخام، لكن الحرب والتغير في الموقف الإسباني تجاه الصحراء، دفع الجزائر إلى إيقاف تشغيل أنبوب الغاز المسال نحو إسبانيا مباشرة (ميدغاز)، على غرار إيقاف العمل بأنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب (المغرب العربي- إسبانيا) والذي يسمح بدخول جزء كبير من الغاز الذي يذهب لاحقا إلى أوروبا، حسب صحفية “الإندبندنتي elindependiente”.

لهذا السبب، أصبحت تحالفات الغاز في مدريد أكثر نشاطا لضمان عدم توقف عمليات التزود . ففي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة الحليف الأكبر لأوروبا عموما، في واحدة من أكبر أزمات الطاقة في التاريخ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا .

تزود إسبانيا بالغاز القطري
تنظر إسبانيا إلى قطر على أنها الحليف الرئيسي لتغذية الاحتياطيات الوطنية بالغاز الطبيعي

لماذا قطر؟

لكن إسبانيا على الجانب الآخر، تتخذ خطوة مغايرة وتنظر إلى قطر على أنها الحليف الرئيسي لتغذية الاحتياطيات الوطنية بالغاز الطبيعي.

- Advertisement -

وقال أرتورو جونزالو أيزبيري، الرئيس التنفيذي لشركة Enagás، خلال لقاء صحفي: “في السنوات المقبلة، سيكون للغاز القطري وزن أكبر بكثير في الواردات بسبب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشاريع الجارية”.

في مايو 2022 زار أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” مدريد والتقى برئيس الوزراء بيدرو سانشيز. اتفق الأخير وأمير قطر على زيادة مشتريات الغاز الطبيعي، بعد أن شكلت واردات الغاز الطبيعي من الدولة الخليحية سابقا 2.3٪ من الوزن الإجمالي، بحسب بيانات رسمية.

زيارة أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” إلى مدريد ولقاء بيدرو سانشيز

اليوم، تستورد إسبانيا من قطر، غازًا أقل بنسبة 50٪ تقريبًا عمّا كانت عليه قبل ثلاث سنوات، قبل أن يتسبب الوباء في تعطيل خريطة العرض والطلب العالمية بأكملها.

قطر، بعد الحرب في أوكرانيا، أظهرت إستعدادا لتعويض النقص في الطلب العالمي في الغاز أكثر من أي دولة أخرى، وهي مستعدة بالفعل للتحرك بأسطول يفوق 100 ناقلة غاز مُسال.

الولايات المتحدة في الصدارة

قبل أن تدخل قطر على خريطة الغاز الإسبانية، يجب أن تمر أولاً عبر الولايات المتحدة، التي زادت من حضورها في السوق منذ بداية الغزو وأبدت في مناسبات كثيرة عزمها تعويض النقص في الإمدادات الأوروبية من الغاز.

وأصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، بنسبة 29٪ من الإجمالي، تليها الجزائر (24٪) ونيجيريا (14٪). أكد لاردين أن الولايات المتحدة “ستكون المورد الأول للغاز في إسبانيا حتى تدخل البنى التحتية الجديدة في الخدمة” بحسب أيزبيري.

وحتى ديسمبر الماضي، استوردت إسبانيا غازا أكثر بنسبة 31٪ أكثر من نفس الفترة في العام الماضي. في المجموع، تمثل الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث الورادات من الغاز نحو إسبانيا، تحديدا بنسبة 29٪ في نهاية عام 2022 .

المصدرelindependiente - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مجلة فرنسية: مخاوف من “تسونامي” في الجزائر بعد انحسار مياه البحر

الهدهد

بعد فضيحة “كولومبس” وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر

الهدهد

الجزائر.. تحذيرات من كوارث بسبب مطاعم مدرسية فعلت المحظور

الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

الهدهد

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

الهدهد

فضيحة تهز الجزائر.. حارس يتلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية (فيديو)

الهدهد

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

الهدهد

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

الهدهد

الجزائر ترسل بيبسي وكوكولا لضحايا زلزال سوريا.. صورة متداولة تثير الجدل ما حقيقتها؟!

الهدهد

بيان قطري رسمي يعلن التقدم لشراء مانشستر يونايتد.. هذا هو الشيخ الي تقدم بالعرض!

حياتنا

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

غرز سكينا في صدرها ولم ينطق.. تلميذ فرنسي قتل معلمته ببرود وماكرون غاضب

“عدالة السماء” تُنجي مصرية اتُهمت بقتل زوجها بالسم من الإعدام بآخر لحظة (شاهد)

سورية تستأجر عدداً من البلطجية لقتل والدها والسبب صادم! (شاهد)

ابن الجيران.. من هو الزوج الثالث للكويتية غدير السبتي؟

مجلة فرنسية: مخاوف من “تسونامي” في الجزائر بعد انحسار مياه البحر

فيديو مسرب لأصالة نصري يتسبب بأزمة كبيرة.. لماذا خرج الآن؟ (شاهد)

مرض محمد السادس يمنعه من السفر ويربك القصر.. مما يعاني ملك المغرب؟

بعد فضيحة “كولومبس” وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر

كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

“الزلزال ونهاية الكون”.. باحث بناسا يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC