الأربعاء, فبراير 22, 2023
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كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

بدا النجم البرتغالي نجم نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي جلابية بيضاء اللون ـ الزي السعودي ـ ويضع على كتفيه علم المملكة ويرفع السيف على إيقاع العرضة السعودية

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو يرقص العرضة watanserb.com
رونالدو يحتفل بيوم التأسيس مع نادي النصر
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وطن – خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي الجديد، الأنظار أثناء احتفال مع فريقه المنضم إليه جديثاً بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو يؤدي رقصة “العرضة” الشعبية الشهيرة بالسيف، ويتوشح علم المملكة العربية السعودية على أرض نادي النصر في الرياض.

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس مع نادي النصر

وقررت المملكة العربية السعودية بأمر من الملك سلمان، اعتبار يوم الـ22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

وبدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عامًا)، في مقطع فيديو نشره نادي النصر على حسابه في “تويتر” وهو يرتدي جلابية بيضاء اللون ويضع على كتفيه علم المملكة العربية السعودية، وقد رفع السيف عى إيقاع العرضة السعودية.

والعرضة السعودية، وتعرف أيضًا بـ “العرضة النجدية” هي رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وهي العرضة الرسمية للبلاد التي يشارك بها الملك عند استقبال كبار الشخصيات والمناسبات الوطنية.

كريستيانو رونالدو يرقص العرضة
كريستيانو رونالدو يرقص العرضة احتفالا بيوم التأسيس السعودي
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وفي مشهد تال بدا كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي الزي التراثي السعودي “المرودن” المطرز ويقف في وسط الفرقة التي كانت تحتفل بيوم التأسيس.

وظهر إلى جانب رونالدو مدرب فريق النصر “رودي غارسيا” واللاعب “تاليسكا” وبقية النجوم المحليين والأجانب.

ثلاثة قرون من الشمـوخ

وحمل الفيديو الذي شاركه نادي النصر عبر تويتر عنوان “ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد هكذا احتفلنـا في نادي النصر بيوم التأسيس”.

كما نشر نادي النصر على حسابه في “تويتر” صوراً عدة لرونالدو وهو يتوشح بعلم المملكة العربية السعودية.

وعلق عليها بالقول: “لابسيـن العز والطالـة لبـوس يوم التأسيس”.

رونالدو يتوشح بعلم المملكة العربية السعودية

وكان كريستيانو رونالدو قد انضمّ في أواخر ديسمبر، إلى صفوف “العالمي”، بعقدٍ لمدة موسمين وحتّى عام 2025. وشارك في 4 مباريات في مسابقة دوري “روشن” خلال الموسم الجاري، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وأحدث دخول رونالدو للدوري السعودي نقلة كبيرة، بعد اهتمام عدد كبير من القنوات العالمية بالتغطية الإعلامية ونقل مباريات النصر بسبب وجود قائد منتخب البرتغال.

جولة التأسيس

ويواصل فريق النصر تحضيراته لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي الجولة التي ستحمل مسمى «جولة التأسيس»، حيث يسعى فريق العاصمة لمواصلة حضوره في صدارة الترتيب.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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