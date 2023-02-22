كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

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وطن – خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي الجديد، الأنظار أثناء احتفال مع فريقه المنضم إليه جديثاً بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو يؤدي رقصة “العرضة” الشعبية الشهيرة بالسيف، ويتوشح علم المملكة العربية السعودية على أرض نادي النصر في الرياض.

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس مع نادي النصر

وقررت المملكة العربية السعودية بأمر من الملك سلمان، اعتبار يوم الـ22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

وبدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عامًا)، في مقطع فيديو نشره نادي النصر على حسابه في “تويتر” وهو يرتدي جلابية بيضاء اللون ويضع على كتفيه علم المملكة العربية السعودية، وقد رفع السيف عى إيقاع العرضة السعودية.

ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚 هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩

بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023

والعرضة السعودية، وتعرف أيضًا بـ “العرضة النجدية” هي رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وهي العرضة الرسمية للبلاد التي يشارك بها الملك عند استقبال كبار الشخصيات والمناسبات الوطنية.

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وفي مشهد تال بدا كريستيانو رونالدو، وهو يرتدي الزي التراثي السعودي “المرودن” المطرز ويقف في وسط الفرقة التي كانت تحتفل بيوم التأسيس.

وظهر إلى جانب رونالدو مدرب فريق النصر “رودي غارسيا” واللاعب “تاليسكا” وبقية النجوم المحليين والأجانب.

ثلاثة قرون من الشمـوخ

وحمل الفيديو الذي شاركه نادي النصر عبر تويتر عنوان “ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد هكذا احتفلنـا في نادي النصر بيوم التأسيس”.

كما نشر نادي النصر على حسابه في “تويتر” صوراً عدة لرونالدو وهو يتوشح بعلم المملكة العربية السعودية.

وعلق عليها بالقول: “لابسيـن العز والطالـة لبـوس يوم التأسيس”.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضمّ في أواخر ديسمبر، إلى صفوف “العالمي”، بعقدٍ لمدة موسمين وحتّى عام 2025. وشارك في 4 مباريات في مسابقة دوري “روشن” خلال الموسم الجاري، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وأحدث دخول رونالدو للدوري السعودي نقلة كبيرة، بعد اهتمام عدد كبير من القنوات العالمية بالتغطية الإعلامية ونقل مباريات النصر بسبب وجود قائد منتخب البرتغال.

جولة التأسيس

ويواصل فريق النصر تحضيراته لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وهي الجولة التي ستحمل مسمى «جولة التأسيس»، حيث يسعى فريق العاصمة لمواصلة حضوره في صدارة الترتيب.

يوم التأسيس

وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.