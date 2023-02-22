الأربعاء, فبراير 22, 2023
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فيديو مسرب لأصالة نصري يتسبب بأزمة كبيرة.. لماذا خرج الآن؟ (شاهد)

فيديو للفنانة أصالة تحرج فيه المايسترو "هاني فرحات" على الهواء مباشرة فى إحدى الحفلات بالأوبرا التى جمعت بينهما

كتب خالد الأحمد
أصالة تحرج هاني فرحات watanserb.com
المطربة السورية أصالة نصري
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وطن – عادت المطربة السورية أصالة نصري، لإثارة الجدل من جديد بعد أن استعاد نشطاء على مواقع التواصل، فيديو قديم لها تظهر فيه وهي تحرج الموسيقار هاني فرحات، على الهواء مباشرة فى إحدى الحفلات بالأوبرا التى جمعت بينهما.

فيديو أصالة والموسيقار هاني فرحات

وانتشر المقطع المستعاد الذي يعود إلى حفل أقيم أثناء الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة عام 2019، وبدت فيه المطربة أصالة على منصة الغناء وهي تتوجه بالشكر للمايسترو.

والتفت هانى فرحات لاستقبال تصفيق وتحية الجمهور وكانت أصالة تقصد مايسترو آخر وهو “خالد فؤاد” الذي كان موجوداً بين الحضور، قبل وفاته متأثراً بـ«كورونا»، قائلة: «أهم مايسترو تعاملت معه ومن أهم الناس اللي تعاملت معهم في حياتي».

قبل أن يقاطعها الجمهور لثوانٍ بوصلة تصفيق حارّة للمايسترو هاني فرحات الذي كان يبعد عنها بنحو متر واحد حيث بادل الجمهور التحية.

لكنها واصلت: “هو أهم من هاني، وأحلى من هاني، هو المايسترو الكبير خالد فؤاد”، ليدرك فرحات لاحقاً أنها لا تتحدث عنه فيدير ظهره للجمهور وينظر لفرقته في موقف محرج جداً.

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وتصدر الفيديو التريند ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”قلة الذوق” وانعدام اللياقة.

وروى الناقد محمد عبد المنعم، كواليس وتفاصيل تلك الحفلة التي مر عليها ما يقرب من 3 سنوات ونصف السنة، لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قائلاً: «تلك الحفلة أقيمت في شهر نوفمبر من عام 2019، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية.”

وتابع موضحا: “وكان أول ظهور لأصالة بعد انفصالها رسمياً عن طارق العريان بأيام، ولكن لم تكن قد أعلنت للإعلام وقتها الانفصال، وظهر على أصالة التوتر طيلة الوقت، كما أنها ظهرت متأثرة في بعض الأوقات من الحفل حينما كانت تشدو بأغنياتها الدرامية”.

وأضاف: «عقب انتهاء حديث أصالة وشكرها للمايسترو خالد فؤاد، قام المايسترو هاني فرحات هو أيضاً بالإشادة وشكر خالد فؤاد، وطلب من فرقته الموسيقية الوقوف له احتراماً لتاريخه ومكانته الفنية، ويعتبر هذا الظهور هو الأخير لخالد فؤاد قبل وفاته في 2021 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا».

يذكر أن الموسيقار المصري “خالد فؤاد ” توفي في يناير 2021 عن عمر ناهز الـ 72 عاماً.

ونعته الفنانة اصالة عبر حسابها في تويتر قائلة: “دكتور خالد فؤاد أول وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستجق كل الاحترام والحب والاعتذار.”

هجوم شرس من جانب الجمهور ضد أصالة

وتسبب الفيديو الذى أحرجت فيه أصالة الموسيقار هانى فرحات، فى حالة من الجدل فى السوشيال ميديا.

وتعرضت أصالة إلى هجوم شرس من جانب الجمهور الذى وجه لها عديد من العبارات السلبية، واصفين ما فعلته بأنه نوعا من الاستهزاء وعدم التقدير للموسيقار هانى فرحات.

وفي هذا السياق علق وليد الشناوي: “فيديو مرعب الناس بتشيره للمطربة أصالة وهى بتقل ذوقها و أدبها و بتمدح فى مايسترو آخر غير ( هانى فرحات) مايسترو حفلها وبتقول إنه ” أهم من هانى و أحلى من هانى “.

وعبر الشناوي عن اعتقاده بأن “ما قامت به أصالة بسبب خلافها مع أنغام لأن هانى فرحات يعمل مع أنغام فى كل حفلاتها”.

وقال آخر: هناك فرق بين العفوية وقلة الذوق، ما حصل قلة ذوق واستظراف ليس له داع أبدا.. أصالة طول الوقت تتباهى بعفويتها وأن قلبها أبيض لكن الموقف هذا قلة ذوق الحقيقة”.

ياسمين الخطيب تدخل على الخط

وعلقت الإعلامية “ياسمين الخطيب”: “إهانة أصالة للمايسترو هاني فرحات ليست زلة لسان، أو دعابة قيلت بحسن نية وأُسيء فهمها.”

وتابعت: “بل إهانة متعمدة، تفضح لؤم فاعلها، ولا تنتقص شيء من قدر المايسترو هاني فرحات.”

ومن جانبه كشف الأستاذ محمد منير، مدير الإعلام في دار الأوبرا في تصريحات صحفية أن الفيديو لا يمت للواقع بأي صلة، وقال: “أولا الحفل ليس جديد، وأقيم في ختام مهرجان الموسيقى العربية عام 2019.”

وأضاف منير: «النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا فنيا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستغرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي».

وتابع:« حرصت أصالة، قبل تقديمها احد الأغاني، على توجيه الشكر إلى المايسترو خالد فؤاد، الذي تولى قيادة فرقتها الموسيقية، باعتباره شريكا لبداياتها ولتواجده في الحفل، ولم يكن ذلك إطلاقا على حساب المايسترو هاني فرحات، كما تصور البعض».

المصدرالشرق الأوسط + فيسبوك + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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