الأربعاء, فبراير 22, 2023
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غرز سكينا في صدرها ولم ينطق.. تلميذ فرنسي قتل معلمته ببرود وماكرون غاضب

تلميذ يطعن معلمته حتى الموت في مدرسة فرنسية لأسباب غامضة، وأبلغ الصبي مدرسًا آخر بعد ذلك أن "صوتًا" أمره بتنفيذ العملية

كتب خالد الأحمد
طالب يطعن معلمته فرنسا watanserb.com
طالب يطعن معلمته حتى الموت في فرنسا
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وطن – فارقت معلمة في مدرسة خاصة بإقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا الحياة، بعدما طعنها تلميذ لديها يبلغ من العمر 16 عاما، وفق ما أفادت النيابة العامة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الحادثة وقعت، الأربعاء 22 فبراير، حوالي الساعة 10 صباحًا ، في فصل ثانٍ بمدرسة Saint-Thomas d’Aquin الثانوية في منطقة Saint-Jean-de-Luz أثناء دورة تعليم اللغة الإسبانية.

طالب فرنسي يقتل معلمته ببرود داخل الفصل

وتوفيت الضحية “أنياس لاسال” البالغة من العمر 52 عاما، فيما تم اعتقال المراهق القاتل.

دخل الطالب البالغ من العمر 16 عامًا إلى الفصل وهو يحمل سكيناً وهاجم المعلمة بعنف شديد.

ووفقًا لشهادات الطلاب الذين فروا من المدرسة في حالة ذعر، دخل طالب في السنة الثانية يبلغ من العمر 16 عامًا إلى الفصل بسكين وهاجم المعلمة بعنف شديد.

وبحسب الادعاء ، توفيت الضحية متأثرة بجراحها. وأُعلن عن وفاتها بعد الساعة 11 صباحًا بقليل، على الرغم من محاولات الإنعاش التي قام بها أطباء المشفى إلا أنها كانت قد أصيبت بجروح خطيرة في صدرها.

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وبعد الاعتداء، حُجز التلامذة على مدى ساعتين تقريبًا في صفوفهم قبل أن يخرجوا منها ظهرًا، باستثناء طلاب الصف الأول الثانوي الذين كانوا في الفصل مع المعلمة عندما قتلت، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وبحسب المصدر أغلقت الشرطة مداخل المدرسة الثانوية ، وأمرت بعدم نقل أي شيء.

وأوقف التلميذ ويخضع للتحقيق لدى الشرطة، وقال مصدر مطّلع على القضية لموقع “فرانس 24” “حتى اللحظة، لا إشارة إلى دوافع إرهابية، من الواضح أن منفّذ الهجوم لديه اضطرابات نفسية”.

وقالت الطالبة إيناس ، 16 عاما زميلة القاتل في الفصل ، للصحفيين: “لم أره ينهض لكنني رأيته أمام المعلمة”، وأضافت “كان هادئا جدا. اقترب منها وغرز سكيناً كبيرة في صدرها دون ان ينطق بأي شيء”.

وتلقت المعلمة مساعدة طارئة في مكان الحادث، لكن المدعي العام في بايون “جيروم بورييه” قال لـ”فرانس برس” إنها توفيت متأثرة بجراحها.

أغلق باب الفصل وطعن المعلمة في صدرها

وقالت قناة BFMTV إن المهاجم أغلق باب الفصل وطعن المعلمة في صدرها.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر قوله إن الصبي أبلغ مدرسًا آخر بعد ذلك أن “صوتًا” أمره بتنفيذ العملية. وكان التحقيق يهدف إلى تحديد حالته النفسية ودوافعه.

ماكرون يعلق على الجريمة البشعة

وقال بورييه إنه تم القبض على التلميذ وفتح تحقيق في جريمة قتل ، مضيفًا أنه لم يكن معروفًا من قبل للشرطة.

وتم نقل الجاني المزعوم إلى مقر الشرطة القضائية في بايون ، المسؤولة عن التحقيق.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر إنه “منزعج للغاية” من الطعن.

وأضاف أنه يشارك عائلتها وزملائها وتلاميذها حزنهم ، وكذلك حزن المعلمين الذين كرسوا حياتهم لنقل المعرفة إلى الأجيال القادمة”.

وتوّجه وزير التربية باب ندياي إلى سان جان دولوز حيث وقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية.

ومدرسة ، Saint-Thomas d’Aquin التي شهدت الحادثة هي مؤسسة كاثوليكية خاصة قريبة من مركز Saint-Jean-de-Luz ، وتعد في الصيف أحد أفضل المنتجعات في فرنسا على ساحل بلاد الباسك الرملي.

المصدرفرانس 24 + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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