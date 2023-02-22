صاحب مطعم يطرد بيكيه وعشيقته تضامنا مع شاكيرا! (شاهد)

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وطن- أصبح معروفًا أن جيرارد بيكيه كان متورطًا في علاقة عاطفية مع كلارا شيا ، وكلاهما كان في دائرة الضوء في وسائل الإعلام، حيث تحدثا أولاً عن كيف ومتى التقيا ، بينما أظهرا شيئًا فشيئًا حبهما في الأماكن العامة. ولكن بعد ذلك جاءت أغنية شاكيرا مع Bizarrap ، والتي أعادت الاثنين إلى دائرة الضوء مجددا.

وعندما بدا أن المياه قد هدأت، عاد بيكيه وكلارا شيا إلى الأخبار، ويبدو أنه من المعقد جدًا بالنسبة لهم أن يستمروا في علاقتهم بشكل طبيعي، حيث تم تحميل مقطع فيديو على TikTok يُزعم أن اللاعب السابق وصديقته طُردوا من مطعم ياباني في برشلونة.

بيكيه وكلارا شيا يخرجان من المطعم بسرعة

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، كان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو السبب، حيث أنه من الواضح أن المالك كان من محبي شاكيرا وعندما دخل الزوجان المطعم ، رفض النادل خدمتهما.

ويقال أن كلارا شيا كانت مستاءة للغاية عندما غادرت المطعم، ويمكن رؤية الاثنين في الفيديو وهما يركبان السيارة حيث ادعي بعض المستخدمين أن سبب الطرد هو أن المالك كان من محبي المغنية الكولومبية.

وبحسب الفيديو، تظهر كلارا شيا منزعجة قبل ركوب السيارة ، وهو ما أعطى العنان لهذا الخيار، حيث ظهر بيكيه خلفها في جميع الأوقات وبعد ذلك ينفصلان للدخول إلى السيارة.

ووفق للفيديو المنشور، فقد تم نشره مع إرفاق نص يقول: “خرج كلارا شيا وبيكيه لتناول الطعام في مطعم والمالك هو من محبي شاكيرا”.