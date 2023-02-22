الأربعاء, فبراير 22, 2023
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حياتنا

صاحب مطعم يطرد بيكيه وعشيقته تضامنا مع شاكيرا! (شاهد)

الفيديو أظهر كلارا شيا منزعجة بشدة أثناء خروجها من المطعم وركوبها السيارة

كتب سالم حنفي
صاحب مطعم يطرد بيكيه وعشيقته watanserb.com
صاحب مطعم يطرد بيكيه وعشيقته
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وطن- أصبح معروفًا أن جيرارد بيكيه كان متورطًا في علاقة عاطفية مع كلارا شيا ، وكلاهما كان في دائرة الضوء في وسائل الإعلام، حيث تحدثا أولاً عن كيف ومتى التقيا ، بينما أظهرا شيئًا فشيئًا حبهما في الأماكن العامة. ولكن بعد ذلك جاءت أغنية شاكيرا مع Bizarrap ، والتي أعادت الاثنين إلى دائرة الضوء مجددا.

وعندما بدا أن المياه قد هدأت، عاد بيكيه وكلارا شيا إلى الأخبار، ويبدو أنه من المعقد جدًا بالنسبة لهم أن يستمروا في علاقتهم بشكل طبيعي، حيث تم تحميل مقطع فيديو على TikTok يُزعم أن اللاعب السابق وصديقته طُردوا من مطعم ياباني في برشلونة.

جيرارد بيكيه و شاكيرا
جيرارد بيكيه و شاكيرا

بيكيه وكلارا شيا يخرجان من المطعم بسرعة

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، كان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو السبب، حيث أنه من الواضح أن المالك كان من محبي شاكيرا وعندما دخل الزوجان المطعم ، رفض النادل خدمتهما.

ويقال أن كلارا شيا كانت مستاءة للغاية عندما غادرت المطعم، ويمكن رؤية الاثنين في الفيديو وهما يركبان السيارة حيث ادعي بعض المستخدمين أن سبب الطرد هو أن المالك كان من محبي المغنية الكولومبية.

وبحسب الفيديو، تظهر كلارا شيا منزعجة قبل ركوب السيارة ، وهو ما أعطى العنان لهذا الخيار، حيث ظهر بيكيه خلفها في جميع الأوقات وبعد ذلك ينفصلان للدخول إلى السيارة.

ووفق للفيديو المنشور، فقد تم نشره مع إرفاق نص يقول: “خرج كلارا شيا وبيكيه لتناول الطعام في مطعم والمالك هو من محبي شاكيرا”.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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