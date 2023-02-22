الأربعاء, فبراير 22, 2023
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دنيا بطمة تثير الشك بفيديوهات غامضة.. هل هو حب جديد؟ (شاهد)

كان محمد الترك قد هدد دنيا بطمة وعائلتها بطريقة غير مباشرة بعدما قام بالسخرية من شكلها وشبهها بالكوع

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تثير الشك بفيديوهات غامضة.. هل هو حب جديد؟ (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، شكوكاً حول ارتباطها، بعد نشرها فيديوهات جديدة تستعرض خلالها هدايا رومانسية وصلتها.

هدايا من غوتشي

ووثّقت دنيا بطمة بفيديوهات نشرتها عبر خاصية الستوري، لحظة فتحها هدية كان بها ورد أحمر، وأكياس من متجر غوتشي.

وبفيديو آخر تبيّن أن إحدى الهدايا كانت حقيبة غوتشي التي تتراوح أسعارها ما بين 1000 و4 آلاف دولار أمريكي.

ومن اللافت أن الفنانة المغربية وضعت أغنية أجنبية رومانسية، في خلفية الفيديوهات في أثناء استعراض الهدايا.

ولم تشر دنيا إلى صاحب أو صاحبة الهدية.

ما زاد الشك، أن الفنانة المغربية التي انفصلت حديثاً عن المنتج البحريني محمد الترك، استعرضت هدية عبارة عن باقة ورد ملوّن.

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لكن بطمة أشارت إلى صاحبتها، ووجّهت لها الشكر بتعليق: “شكرا حبيبتي”.

تهديد محمد الترك

وكان محمد الترك قد هدّد دنيا بطمة وعائلتها بطريقة غير مباشرة، بعدما قام بالسخرية من شكلها وشبّهها بالكوع.

وخرج محمد الترك بمنشور عبر حسابه على “سناب شات”، ليهددّ كل من تحدث عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يوضح من يقصد مباشرة.

وقال طليق بطمة: “اللي رح يجيب اسمي قسماً بالله العظيم ما عندي تا حاجة نخسرها أعداءكم يدفعون الفلوس عليكم”.

وتجاهلت بطمة كل الأمر، واكتفت بنشر صورة تعبيرية. مكتوب عليها: “وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء فلن يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. للتذكير فقط هناك الله”.

دنيا تمثل

وفي سياق آخر، أكدت صحف محلية أن دنيا بطمة تستعدّ لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، مع عدد من مشاهير وطنها. منهم عبد الله فركوس، المنياري، نعيمة بوحمالة، وفضيلة بنموسى.

وستلعب دنيا بطمة دور البطولة في الفيلم الذي سيكون من إخراج دمنة بونعيلات، وسيناريو كليلة بونعيلات.

وأشارت الصحف إلى أن عارضة الأزياء ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، ستشاركها في التجربة لأول مرة أيضاً.

حبكة مثيرة لاهتمام الجمهور المغربي

وبحسب المعلومات، فقد تم الاتفاق مع بطمة على الأمور المالية، ووافقت على الدور.

كما تم تحديد مدة التصوير لتتناسب مع مواعيد باقي نشاطات بطمة الفنية.

وسيبدأ فريق العمل بالتصوير قريباً.

ومن المتوقع أن تعجب القصة الجمهور المغربي، نظراً لحبكتها الدرامية والكوميدية، والأسماء المعروفة فيها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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