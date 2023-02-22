الأربعاء, فبراير 22, 2023
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تفاعل مع حدث هام بسلطنة عمان الأحد القادم.. ما علاقة “السيدة الجليلة”؟

عهد بنت عبدالله البوسعيدية المشهورة بين العمانيين بلقب "السيدة الجليلة"، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق، ستحضر الأحد القادم حفل تخرج دفعة من الشرطة السلطانية النسائية

كتب فهمي الورغمي
السيدة الجليلة حفل تخرج الشرطة النسائية watanserb.com
السيدة الجليلة عهد البوسعيدية
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وطن – منذ الإعلان عن حضور السيدة الجليلة “عهد البوسعيدية”، حرم السلطان “هيثم بن طارق” احتفـال شـُرطة عُمان السُّلطانية بتخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية يوم، الأحد القادم، تصدر اسمها وموعد الحفل الترند بتويتر في سلطنة عمان.

السيدة الجليلة في حفل تخرج دفعة من الشرطة النسائية

وأعلنت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن “الأحد القادم” سيشهد رعاية “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية زوجة السلطان، لحفل تخرج دفعة جديدة من “الشرطة النسائية”.

وأضاف ذات البيان أنه “سيحضر الحفل، الذي سيُقام الأحد القادم بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، عدد من أعضاء مجلس الدولة (من النساء) وكبار ضباط شُرطة عُمان السُّلطانية وعددٌ من الكوادر التربوية والصحية من العنصر النسائي بمحافظة الداخلية”.

وتحظى الشرطة السلطانية بتقدير واحترام شديدين في سلطنة عمان سواء من القيادة أو الشعب، وهو بالفعل ما ترجمه قول للسلطان الراحل قابوس بن سعيد في وصفها “إن مهمة الشرطي وإن كانت صعبة فهي مفخرة، فإن العمل يتطلب منه الاخلاص والأمانة أولاً ، ثم مواصلة الجهد بلسان حلو ووجه بشوش”.

الشرطة السلطانية، التي تضع على أولوية أهدافها “المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض” في السلطنة، كان للعنصر النسائي فيها دور كبير في العمل على تحقيق هذه الأهدف.

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ففي مطلع عام 1972، كانت بداية التحاق العنصر النسائي بشرطة عمان السلطانية، ولذلك كان لها دوراً بارزًا ومهمًا في التطور المتسارع والشامل في جميع الخدمات الشرطية.

وفي هذا السياق، ستكون أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، التي افتتحت رسميا في الخامس من يناير 1980، أمام حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة السلطانية النسائية بحضور “السيدة الجليلة”، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وهو حدث حظي باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، ووصفه كثيرون بأنه تعبير عن اهتمام زوجة السلطان العماني بتعزيز دور المرأة العمانية نحو مهام أكثر ريادية في صالح خدمة المجتمع مثل الشرطة.

وأكد آخرون في المقابل، أنهم ينتظرون، يوم الأحد، لمشاهدة الإطلالة التي ستظهر بها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، خاصة وأنها مشهورة بدقة اختياراتها لفساتينها في كل زيارة داخل السلطنة أو خارجها.

فقالت “هدى البوسعيدية” عبر تويتر: “نبارك لأخواتنا الخريجات إلتحاقهن بالعمل في هذه المؤسسة الرائدة والاهتمام الكبير بهذا الاحتفال برعاية كريمة من لدن السيدة الجليلة حفظها الله ورعاه وجعلها ذخراً لهذا الوطن الغالي، فكم هو مفخرة واعتزاز بهذا الحضور البهيج”.

وعلقت “سامية الحجرية” في سياق متصل “ماشاء الله..رعاية كريمة من السيدة الجليلة..نبارك للخريجات التخرج والتحاقهن ببيئة العمل الشُرطية. بلا شك سوف يكون هذا التخرج ذكرى جميلة وتاريخية للخريجات وتاريخي لشرطة كونه تحت رعاية السيدة الجليلة”.

وأضافت “سهام البرواني” في تعليق آخر قالت فيه: “حفظ الله السيدة الجليلة.. سيكون يوم مميز في تاريخ المرأة العمانية بمناسبة هذا الاحتفال”.

وعقبت “غزل البدوية” في ذات الصدد: “أم الوطن تتفضّل برعايتها الكريمة احتفـال تخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى يوم الأحد القادم”.

يُشار هنا أن هذه المرة الأولى من نوعها التي ستحضر فيها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة السلطانية النسائية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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