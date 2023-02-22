تفاعل مع حدث هام بسلطنة عمان الأحد القادم.. ما علاقة “السيدة الجليلة”؟

- Advertisement -

وطن – منذ الإعلان عن حضور السيدة الجليلة “عهد البوسعيدية”، حرم السلطان “هيثم بن طارق” احتفـال شـُرطة عُمان السُّلطانية بتخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية يوم، الأحد القادم، تصدر اسمها وموعد الحفل الترند بتويتر في سلطنة عمان.

السيدة الجليلة في حفل تخرج دفعة من الشرطة النسائية

وأعلنت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن “الأحد القادم” سيشهد رعاية “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية زوجة السلطان، لحفل تخرج دفعة جديدة من “الشرطة النسائية”.

وأضاف ذات البيان أنه “سيحضر الحفل، الذي سيُقام الأحد القادم بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، عدد من أعضاء مجلس الدولة (من النساء) وكبار ضباط شُرطة عُمان السُّلطانية وعددٌ من الكوادر التربوية والصحية من العنصر النسائي بمحافظة الداخلية”.

الأحد القادم..

السيدة الجليلة ترعى احتفال شرطة عُمان السلطانية بتخريج دفعة من الشرطة النسائية#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/7U7BCI60u7 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 22, 2023

وتحظى الشرطة السلطانية بتقدير واحترام شديدين في سلطنة عمان سواء من القيادة أو الشعب، وهو بالفعل ما ترجمه قول للسلطان الراحل قابوس بن سعيد في وصفها “إن مهمة الشرطي وإن كانت صعبة فهي مفخرة، فإن العمل يتطلب منه الاخلاص والأمانة أولاً ، ثم مواصلة الجهد بلسان حلو ووجه بشوش”.

الشرطة السلطانية، التي تضع على أولوية أهدافها “المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض” في السلطنة، كان للعنصر النسائي فيها دور كبير في العمل على تحقيق هذه الأهدف.

- Advertisement -

ففي مطلع عام 1972، كانت بداية التحاق العنصر النسائي بشرطة عمان السلطانية، ولذلك كان لها دوراً بارزًا ومهمًا في التطور المتسارع والشامل في جميع الخدمات الشرطية.

السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي حفظها الله تتفضّل فتشملُ برعايتها الكريمة احتفـال شـُرطة عُمان السُّلطانية بتخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية يوم الأحد القادم pic.twitter.com/akh8A6mLN7 — بن طارق📸 (@bin_tariqo) February 22, 2023

وفي هذا السياق، ستكون أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، التي افتتحت رسميا في الخامس من يناير 1980، أمام حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة السلطانية النسائية بحضور “السيدة الجليلة”، حرم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وهو حدث حظي باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، ووصفه كثيرون بأنه تعبير عن اهتمام زوجة السلطان العماني بتعزيز دور المرأة العمانية نحو مهام أكثر ريادية في صالح خدمة المجتمع مثل الشرطة.

وأكد آخرون في المقابل، أنهم ينتظرون، يوم الأحد، لمشاهدة الإطلالة التي ستظهر بها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، خاصة وأنها مشهورة بدقة اختياراتها لفساتينها في كل زيارة داخل السلطنة أو خارجها.

فقالت “هدى البوسعيدية” عبر تويتر: “نبارك لأخواتنا الخريجات إلتحاقهن بالعمل في هذه المؤسسة الرائدة والاهتمام الكبير بهذا الاحتفال برعاية كريمة من لدن السيدة الجليلة حفظها الله ورعاه وجعلها ذخراً لهذا الوطن الغالي، فكم هو مفخرة واعتزاز بهذا الحضور البهيج”.

نبارك لأخواتنا الخريجات إلتحاقهن بالعمل في هذه المؤسسة الرائدة والإهتمام الكبير بهذا الإحتفال برعاية كريمة من لدن السيدة الجليلة حفظها الله ورعاه وجعلها ذخراً لهذا الوطن الغالي، فكم هو مفخرة واعتزاز بهذا الحضور البهيج. 😍 — هدى البوسعيدية (@hudaalbusaidi90) February 22, 2023

وعلقت “سامية الحجرية” في سياق متصل “ماشاء الله..رعاية كريمة من السيدة الجليلة..نبارك للخريجات التخرج والتحاقهن ببيئة العمل الشُرطية. بلا شك سوف يكون هذا التخرج ذكرى جميلة وتاريخية للخريجات وتاريخي لشرطة كونه تحت رعاية السيدة الجليلة”.

وأضافت “سهام البرواني” في تعليق آخر قالت فيه: “حفظ الله السيدة الجليلة.. سيكون يوم مميز في تاريخ المرأة العمانية بمناسبة هذا الاحتفال”.

وعقبت “غزل البدوية” في ذات الصدد: “أم الوطن تتفضّل برعايتها الكريمة احتفـال تخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى يوم الأحد القادم”.

أم الوطن تتفضّل برعايتها الكريمة احتفـال

تخريج دفعة من الشُّرطة النسائية بأكاديمية

السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى

يوم الأحد القادم..#السيده_الجليله pic.twitter.com/h9xBz8d2Ke — غزل البدوية (@ghazal_oman) February 22, 2023

يُشار هنا أن هذه المرة الأولى من نوعها التي ستحضر فيها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة السلطانية النسائية.