تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، في المباراة القوية والحاسمة، في إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويستضيف ملعب (أولد ترافورد)، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

كما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام مانشستر يونايتد، في منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة (البلوغرانا): أليخاندور بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

خط الوسط: سيرجي رويبرتو (سيرخيو بوسكيتس)، فرينكي دي يونج، جافي.

مركز الهجوم: أنسو فاتي (رافينيا دياز)، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

كما سيغيب عن تشكيلة برشلونة المشاركة في المواجهة أمام مانشستر يونايتد، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري بسبب الإصابات.

صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/KA9Oxsc0F2 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 22, 2023

وكان فريق برشلونة قد تعادل أمام مانشستر يونايتد على ميدان ملعب الكامب نو، بهدفين لكليهما، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وسيعلق على أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، المعلق التونسي عصام الشوالي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما ستنقل المباراة على قناة (bein sport 1) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعامل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، برصيد 51 نقطة لهذا الموسم.

حصننا المنيع ⛔️ استمتعوا بسلسلة تصديات دي خيا الرائعة في مباراة الذهاب أمام برشلونة! 👏#يونايتد || #الدوري_الأوروبي — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 22, 2023

ويحتل فريق مانشستر يونايتد ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، برصيد 54 نقطة للموسم الجاري.