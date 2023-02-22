الأربعاء, فبراير 22, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023

منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه مانشستر يونايتد، الخميس، في المباراة القوية والحاسمة، في إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويستضيف ملعب (أولد ترافورد)، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

كما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

جماهير برشلونة
جماهير برشلونة

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام مانشستر يونايتد، في منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع التشكيلة (البلوغرانا): أليخاندور بالدي، إريك غارسيا، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

خط الوسط: سيرجي رويبرتو (سيرخيو بوسكيتس)، فرينكي دي يونج، جافي.

مركز الهجوم: أنسو فاتي (رافينيا دياز)، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

كما سيغيب عن تشكيلة برشلونة المشاركة في المواجهة أمام مانشستر يونايتد، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري بسبب الإصابات.

وكان فريق برشلونة قد تعادل أمام مانشستر يونايتد على ميدان ملعب الكامب نو، بهدفين لكليهما، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

تدريبات مانشستريونايتد
تدريبات مانشستريونايتد

معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وسيعلق على أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، المعلق التونسي عصام الشوالي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما ستنقل المباراة على قناة (bein sport 1) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعامل الترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتصدر فريق برشلونة صدارة جدول الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، برصيد 51 نقطة لهذا الموسم.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، برصيد 54 نقطة للموسم الجاري.

كاسيميرو في تدريبات مانشستر يونايتد
كاسيميرو في تدريبات مانشستر يونايتد
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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