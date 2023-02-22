بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُوثّق لحظة هجوم المعجبين على التيك توكر الشهيرة بيسان إسماعيل، خلال زيارتها إلى لبنان.

وأظهر مقطع الفيديو، احتشاد مئات الشباب والفتيات اللبنانيين لالتقاط الصور مع بيسان، التي شوهدت وهي تجد صعوبة بالغة للخروج من المكان الذي كانت موجودة فيه.

تجمهر في لبنان حول التيك توكر بيسان! pic.twitter.com/fuDXQVsGRz — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2023

تفاعل واسع مع فيديو الهجوم عليها

فيديو تجمُّع المعجبين حول بيسان أثار حالة من الجدل على موقع تويتر، وحاز كثيراً من التعليقات.

فقالت ناشطة: “ما أتخيل اني في يوم من الأيام احشر نفسي زي كذا عشان مشهور”.

م اتخيل اني في يوم من الايام احشر نفسي زي كذا عشان مشهور 🙂🙂🙂🙂 — زوز (@i_zainaboh) February 21, 2023

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وكتب محمد: “ليش هي كرستيانو رونالدو”.

ليش هي كرستيانو رونالدو 👀 — mohammed.salam7 (@mohammed_salam7) February 21, 2023

وتفاعل ابن سويلم: “لو ميسي ممكن اما تخيل بيسان”.

لو ميسي ممكن امه تخيل بيسان !!!!! — بن سويلم | 📸 (@n__xfv) February 22, 2023

وسخرت ناشطة: “والله لو انها سيلينا قوميز”.

والله لو انها سيلينا قوميز — nightmare (@resentmenting) February 21, 2023

وعلقت شهد: “قمة التخلف”.

قمة التخلف — شهد (@shssh63) February 21, 2023

ودائماً ما تجذب بيسان الأنظار كونَها واحدة من المشاهير بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة على تطبيق تيك توك.

وكانت بيسان قد علقت على زلزال سوريا مؤخراً، قائلة إن هذه الكارثة قتلت أرواحاً وأفقدت آخرين منازلهم، متابعة: “أنا اتأثرت جدا واطمأنت على عائلتي في سوريا”.

وأضافت: “حاولت قدر الإمكان إني أساعد وأكون موجودة معاهم”.

من بيسان إسماعيل؟

وبيسان إسماعيل ولدت في 17 مايو 2003، في دولة سوريا، ودرست في المرحلة التعليمية الأولى في المدراس السورية، وتعمل ناشطة اجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصناعة محتوًى عبر اليوتيوب.

وعاشت بيسان حياتها في سوريا إلى أن بدأت الأوضاع السورية في التدهور، فقررت الانتقال إلى دولة ألمانيا، واستمرت في دولة ألمانيا لعدد من السنوات برفقة والدتها وشقيقها.

وسبق أن قالت بيسان إنّ والدها مفقود منذ عشرة أعوام في سوريا إثر الأوضاع الصعبة التي حدثت في البلاد.

ونشأت بيسان وسط عائلة تنتمي للديانة الدرزية، حيث إن بيسان إسماعيل عاشت في قرية تحمل اسم السويداء التي تنتشر بها هذه الديانة.