الأربعاء, فبراير 22, 2023
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بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

فيديو الهجوم عليها أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب خالد السعدي
التيك توكر بيسان إسماعيل watanserb.com
التيك توكر الشهيرة بيسان إسماعيل
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالصادم، يُوثّق لحظة هجوم المعجبين على التيك توكر الشهيرة بيسان إسماعيل، خلال زيارتها إلى لبنان.

وأظهر مقطع الفيديو، احتشاد مئات الشباب والفتيات اللبنانيين لالتقاط الصور مع بيسان، التي شوهدت وهي تجد صعوبة بالغة للخروج من المكان الذي كانت موجودة فيه.

تفاعل واسع مع فيديو الهجوم عليها

فيديو تجمُّع المعجبين حول بيسان أثار حالة من الجدل على موقع تويتر، وحاز كثيراً من التعليقات.

فقالت ناشطة: “ما أتخيل اني في يوم من الأيام احشر نفسي زي كذا عشان مشهور”.

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وكتب محمد: “ليش هي كرستيانو رونالدو”.

وتفاعل ابن سويلم: “لو ميسي ممكن اما تخيل بيسان”.

وسخرت ناشطة: “والله لو انها سيلينا قوميز”.

وعلقت شهد: “قمة التخلف”.

ودائماً ما تجذب بيسان الأنظار كونَها واحدة من المشاهير بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة على تطبيق تيك توك.

وكانت بيسان قد علقت على زلزال سوريا مؤخراً، قائلة إن هذه الكارثة قتلت أرواحاً وأفقدت آخرين منازلهم، متابعة: “أنا اتأثرت جدا واطمأنت على عائلتي في سوريا”.

وأضافت: “حاولت قدر الإمكان إني أساعد وأكون موجودة معاهم”.

من بيسان إسماعيل؟

وبيسان إسماعيل ولدت في 17 مايو 2003، في دولة سوريا، ودرست في المرحلة التعليمية الأولى في المدراس السورية، وتعمل ناشطة اجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصناعة محتوًى عبر اليوتيوب.

وعاشت بيسان حياتها في سوريا إلى أن بدأت الأوضاع السورية في التدهور، فقررت الانتقال إلى دولة ألمانيا، واستمرت في دولة ألمانيا لعدد من السنوات برفقة والدتها وشقيقها.

وسبق أن قالت بيسان إنّ والدها مفقود منذ عشرة أعوام في سوريا إثر الأوضاع الصعبة التي حدثت في البلاد.

ونشأت بيسان وسط عائلة تنتمي للديانة الدرزية، حيث إن بيسان إسماعيل عاشت في قرية تحمل اسم السويداء التي تنتشر بها هذه الديانة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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