الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبعد فضيحة "كولومبس" وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر
الهدهد

بعد فضيحة “كولومبس” وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر

حساب "كولومبس" المجهول الهوية بتويتر، الذي أكد كثيرون أنه مُقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شن مؤخرا حملة كبيرة ضد الجزائر

كتب باسل النجار
حملة حسابات سعودية ضد الجزائر watanserb.com
سفير السعودية لدى الجزائر يعلق على الحملة التي تشنها حسابات تابعة لولي العهد محمد بن سلمان ضد الجزائر
- Advertisement -

وطن – على خلفية الحملة التي شنتها حسابات قيل إنها محسوبة على النظام السعودي ضد النظام الجزائري، حسم سفير السعودية في الجزائر الجدل ورد على ما وصفها بـ “الصفحات الوهمية التى تحمل أسماء أشخاص من السعودية يقومون بشتم الجزائر”.

حسابات سعودية تشتم الجزائر.. السفير السعودي على الخط

وقال سفير السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، إن هناك “محاولات بائسة للفتنة بين الجزائريين والسعوديين، تقف وراءها حسابات مجهولة”.

وصرح “البصيري” في حديث لوسائل الإعلام بمقر السفارة: “أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، أيا كان أصحابها، لا تعبر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين”.

وتابع: “إنني على ثقة بأن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنب الانجرار إلى متاهاتها، سيؤدي إلى إخفاقها”.

واستدرك السفير السعودي لدى الجزائر: “ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفرقة والانقسام”.

- Advertisement -

وكانت السفارة السعودية في الجزائر، قد أقامت حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، بحضور عدد من كبار المسؤولين ونخبة من الاعلاميين والمفكرين والأدباء وأعضاء البعثة.

من يقف وراء الحسابات الوهمية التي تشيطن وتسب الجزائر؟

انتشرت مؤخرا، منشورات سعودية هاجمت الجزائر بطريقة مباشرة عبر السوشيال ميديا، حيث غرد حساب عبر منصة تويتر باسم “كولومبس” بطريقة ساخرة عن الجزائر قائلا: “لم تدخل الجزائر مع إسرائيل في أي حرب إطلاقا ولم يشارك أو يقتل أو حتى يصاب جندي جزائري منذ احتلال فلسطين”.

وأضاف “لم تشارك الجزائر في أي أزمة عربية أو إجماع عربي سواء ضد إيران أو إسرائيل أو أمريكا”.

وفي تغريدة أخرى، قال كولومبوس: “هل تعلم أن دستور الجزائر بأوامر فرنسا يُمنع مشاركة جيشها خارج الحدود أو الانخراط في قضايا المنطقة وعدم مناصرة جيشها لأي دولة عربية أو مسلمة منذ تأسيس نظامها الشيوعي! غزواتهم ونهيقهم فقط في الفيس بوك”.

كل ما سبق من حملة سعودية ضد الجزائر، ونفي الأولى لأن يكون لها أي ارتباط بها، استنفر إعلاميين جزائريين ونشطاء للتساؤل عمن يقف ورائها.

حيث علق الصحفي “قادة بن عمار” عبر تويتر على توضيحات السفير السعودي قائلا: “كلام صحيح وسليم ويجب فعلا الحيطة والحذر!”.

وأضاف “ليس كل ما يقال هنا يُرد عليه فكثير من الكلام هدفه تضخيم المشكلة لصناعة الجدل من فراغ والفتن من لا شيء!”.

وقال الناشط “فوزي تلمسان” في ذات السياق: “كنت قد نصحتهم من قبل قبل أن ينتفض السفير السعودي حسبات بهوية كبدت دولة السعودية الكثير من الإساءة والغرض منها إفساد العلاقة بين السعودية والجزائر السعوديين غاضبين كثير”.

وقال “سمير بن محمد” هو الآخر “كلمة مهمة لسفير المملكة العربية السعودية في الجزائر، عن ما يثار من بعض الحسابات المشبوهة والمجهولة الهوية من نشر لاخبار كاذبة بنية خلق فرقة بين الشعبين الشقيقين!”.

وتابع “بعد هذه الكلمة لن يؤثر في أيا كان ولو كان معلوم الهوية، كنت أنتظر كلمة من أحد المسؤولين السعوديين”.

وللملاحظة، ينتشر الذباب الإلكتروني وهو عبارة عن آلاف الحسابات الوهمية والمجهولة الهوية. يقع الاعتماد عليها بشكل كبير في السعودية لتشويه صورة أي خصم سياسي أو رجل أعمال صاحب موقف غير مرحب به في دوائر صنع القرار.

لكنها في المقابل، تتحول هذه الظاهرة إلى أداة لتلميع صورة أي شخص أو مجموعة قريبة من السلطة أو السلطة في حد ذاتها.

تنشر هذه الحسابات يوميا آلاف التغريدات المؤيدة لوجهة نظر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وقد يصل الأمر لبث أخبار مفبركة وإشاعات بعيدة عن الواقع.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

الهدهد

رقص مختلط وابتذال.. مشاهد انحلال جديدة في يوم التأسيس السعودي (فيديو)

حياتنا

كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

تقارير

CNN: مشروع “المكعب” أقرب لأفلام الخيال العلمي ويواجه تحديات اقتصادية تفوق قدرة السعودية!

الهدهد

عراك عنيف بين سعودي وباكستانيين ينتهي بلكمة قوية وإغماءة “فيديو”

الهدهد

الجزائر.. تحذيرات من كوارث بسبب مطاعم مدرسية فعلت المحظور

الهدهد

ألقي القبض عليه في الحرم.. جزائري يقتل 2 من مواطني بلاده أثناء مناسك العمرة

الهدهد

ما هو المكتب الإستراتيجي الذي أعلن محمد بن سلمان تأسيسه وما هي مهمته؟

الهدهد

السعودية: فيديو صادم من الحرم يعيد جدل الاختلاط بين الرجال والنساء إلى الواجهة

الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

الهدهد

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

“الزلزال ونهاية الكون”.. باحث بناسا يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة

الملك سعود أنقذ الناجية الوحيدة.. الساعات الأخيرة ‏للعائلة المالكة العراقية قبل تصفيتها (فيديو)

مفاجأة بشأن إغلاق حساب الأميرة هيا بنت حمزة بتويتر.. هل لإيلون ماسك علاقة؟

قيس سعيد يثير جدلا بمزاعم عن “مؤامرة” ضد تونس.. ما علاقة المهاجرين الأفارقة؟

تفاعل مع حدث هام بسلطنة عمان الأحد القادم.. ما علاقة “السيدة الجليلة”؟

مفاجأة.. العالم الهولندي اعتمد على دراسة لخبير عراقي والأخير يحذر من زلزال خلال أيام

حليب الإبل ورقص في الصحراء.. إطلالة مثيرة للسعودية “أوجان” بيوم التأسيس

لماذا يتغير لون الجلد إلى الأزرق؟ 5 أسباب محتملة

لماذا لا تحتوي أجهزة الآيباد على آلة حاسبة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC