السيدة الجليلة توجه رسالة خاصة للمعلمين والمعلمات العُمانيين في يومهم!

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وطن– تزامنا مع احتفالهم بيوم المعلم العماني الذي يصادف في الرابع والعشرين من شباط/آذار من كل عام، وجهت السيدة الجليلة، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق رسلة تقدير وعرفان للمعلمين والمعلمات.

وقالت السيدة الجليلة للمعلمين والمعلمات، في رسالتها التي نشرتها وكالة الانباء العمانية: “لطالما كان المعلّم على مرّ العصور مشعلا يضيءُ دروب الخير والازدهار، وحجر الزاوية في كل بناء حضاريٍّ “.

وأضفت:”وإذ تحتفل بلادُنا غدًا بيوم المعلّم العُماني فلا يسعنا إلا أن نبعث ببالغ التهنئة والتقدير لكلّ معلّم ومعلّمة في وطننا العزيز على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتربية الأبناء وتسليحهم بالقيم الإنسانية الفاضلة والمعارف الحياتية المهمّة”.

وأكدت على أن “إن المعلّمَ يحملُ رسالةً عظيمةً ومسؤوليةً ساميةً، فلهُ الفضل في إعداد الأجيال الإعداد الأمثل، وغرس حُبِّ الوطن وقائده في النفوس؛ لتُسهمَ بصورة فاعلة في خدمة البلاد ورفعةِ شأنها والارتقاء بها؛ حتى تنعم بالنّماء والرخاء، فكل عام وأنتم عمادُ الوطن وخيرُ رُسله. “

السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظها اللهُ ورعاها/ تهنّئ المعلّمين والمعلّمات بمناسبة يومهم الذي يصادف الـ24 من فبراير من كلّ عامٍ.#العمانية pic.twitter.com/qoKNQEXL6b — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 23, 2023

وتحتفل سلطنة عُمان يوم غدٍ بيوم المُعلّم العُماني الذي يصادف الـ24 من شهر فبراير من كل عام، تقديرًا لجهوده الكبيرة والنبيلة ومكانته العظيمة التي يحظى بها، ودوره في إعداد جيل يتسلح بالعلم والمعرفة ويرتقي بفكره نحو آفاق عليا تسهم في بناء الوطن وتطوّره وتقدّمه.

يوم المعلم في سلطنة عمان

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وتحتفل المديريّة العامة للتربية والتعليم في مختلف محافظات ومدن السلطنة ممثلةً عن الدولة. في اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير من كلّ عام بيومِ المعلم، حيث تم يتم خلاله حيث تكريم التربويين بجميع فئاتهم، من المدراء، والمساعدين، والمعلمين، والقائمين على الوظائف المساندة للهيئتين التدريسية والإدارية من الجنسين.

كيفية التكريم

ويبدأ التكريم عادة بالترحيب الذي يشمل على لوحات ومعزوفات موسيقية تتم بشكل فردي وجماعي، ويشارك في هذا القسم جملة من طلاب مدارس البلاد.

وبعد ذلك يقوم عريف الحفل بتنسيقِ الحفل؛ حيث يقدم مجموعة من الأشخاص الذين يودون إرسال كلمة شكر للمعلم، لما له من فضل كبيرٍ في تربية أجيال الوطن.

وفي نهاية الحفل يمنح المشاركون في الحفل جوائز شكر وتقدير، وخاصة لأولئك المعلمين الذين تمكنوا من وضع خطة برامجية مستحدثة.