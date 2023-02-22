الأربعاء, فبراير 22, 2023
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رياضة

الخليفي يستعين بجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

الخليفي يرغب في ضم جوهرة برشلونة أنسو فاتي في الميركاتو القادم

كتب فارس أبو شيحة
ميسي والخليفي watanserb.com
ميسي والخليفي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، استعان بجهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل التعاقد مع جوهرة نادي برشلونة الإسباني.

وقالت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، إن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، سأل عن مزايا التعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني الحالي.

الخليفي وجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

وأردفت الشبكة الفرنسية: “يرغب القطري ناصر الخليفي في استغلال تراجع الدور الذي يقوم به نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي مع المدرب تشافي، من أجل ضمه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان”.

أنسو فاتي
أنسو فاتي

وكان النجم الإسباني أنسو فاتي، جليس مقاعد البدلاء مع فريق برشلونة (البلوغرانا)، مع بداية الموسم الجاري، عقب تعافيه من الإصابة؛ حيث إن المدرب تشافي يفضّل الاعتماد على رافينيا دياز وعثمان ديمبيلي وفيران توريس على اللاعب.

لكن المدرب الإسباني تشافي، وضع النجم الإسباني فاتي في التشكيلة الأساسية، في المباراة الماضية، أمام قادش، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا).

أنسو فاتي يرغب في البقاء مع برشلونة

وكان الإسباني أنسو فاتي، قد علق بشأن الرحيل عن نادي برشلونة وخوض تجربة أخرى: “أرغب في البقاء داخل جدران برشلونة”.

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وارتبط اسم نجم برشلونة فاتي الذي تعرّض لعديد من الإصابات المتكررة مع الفريق الكتالوني، في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق ما ذكرته الصحف والتقارير الإنجليزية في وقت سابق.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لهذا الموسم، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد (الملكي) صاحب المركز الثاني، برصيد 51 نقطة.

فاتي لاعب برشلونة
فاتي لاعب برشلونة

كما هو الحال مع فريق باريس سان جيرمان، الذي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 57 نقطة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أن نجم برشلونة أنسو فاتي يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني، حتى صيف عام 2027، مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين.

المصدروطن + لو سبورت 10 الفرنسية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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