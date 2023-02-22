الخليفي يستعين بجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، استعان بجهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل التعاقد مع جوهرة نادي برشلونة الإسباني.

وقالت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، إن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، سأل عن مزايا التعاقد مع النجم الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني الحالي.

الخليفي وجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

وأردفت الشبكة الفرنسية: “يرغب القطري ناصر الخليفي في استغلال تراجع الدور الذي يقوم به نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي مع المدرب تشافي، من أجل ضمه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان”.

وكان النجم الإسباني أنسو فاتي، جليس مقاعد البدلاء مع فريق برشلونة (البلوغرانا)، مع بداية الموسم الجاري، عقب تعافيه من الإصابة؛ حيث إن المدرب تشافي يفضّل الاعتماد على رافينيا دياز وعثمان ديمبيلي وفيران توريس على اللاعب.

لكن المدرب الإسباني تشافي، وضع النجم الإسباني فاتي في التشكيلة الأساسية، في المباراة الماضية، أمام قادش، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا).

أنسو فاتي يرغب في البقاء مع برشلونة

وكان الإسباني أنسو فاتي، قد علق بشأن الرحيل عن نادي برشلونة وخوض تجربة أخرى: “أرغب في البقاء داخل جدران برشلونة”.

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وارتبط اسم نجم برشلونة فاتي الذي تعرّض لعديد من الإصابات المتكررة مع الفريق الكتالوني، في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق ما ذكرته الصحف والتقارير الإنجليزية في وقت سابق.

ويحافظ فريق برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لهذا الموسم، برصيد 59 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد (الملكي) صاحب المركز الثاني، برصيد 51 نقطة.

كما هو الحال مع فريق باريس سان جيرمان، الذي يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 57 نقطة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أن نجم برشلونة أنسو فاتي يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني، حتى صيف عام 2027، مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين.