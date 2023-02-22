الأربعاء, فبراير 22, 2023
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الهدهد

استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

العدوان الإسرائيلي أسفر عن ارتقاء ستة فلسطينيين حتى الآن

كتب خالد السعدي
استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية watanserb.com
استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية
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وطن- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروعة في محافظة نابلس، ما أسفر عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحى، في حصيلة غير نهائية.

وحاصرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيد والمطارد حسام إسليم.

واقتحمت قوات الاحتلال، السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة.

وأطلقت قوات الاحتلال أربعة صواريخ على الأقل صوب المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس.

وبحسب بيان أولي صادر عن وزارة الصحة الفلطسينية، أسفر العدوان الإسرئيلي عن ارتقاء ستة شهداء و45 إصابة، بينهم سبع حالات خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق في نابلس.

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وقالت وزارة الصحة، إن عدد الإصابات التي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بلغ عددها ٢٦ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٤ إصابات خطيرة.

في حين بلغت أعداد الإصابات التي وصلت مستشفى نابلس التخصصي ٦ إصابات، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.

بينما استقبل مستشفى النجاح ٤ إصابات بالرصاص الحي، وبلغت الإصابات التي وصلت مستشفى الاتحاد النسائي خمس إصابات، في حين بلغت الإصابات جراء الاختناق 250 إصابة.

تسجيل صوتي للشهيد أبو بكر

يأتي هذا فيما انتشر تسجيل صوتي يحمل رسالة قائد كتيبة نابلس، يقول فيه إنه لن يُسلم نفسه، وطالب بالدعاء له ولمرافقه، وأنهما في سارا على درب الشهداء ولم يفرا من المعركة.

وأضاف أنه محاصر وأن قوات الاحتلال ستقصف المنزل وسيلقى الشهادة، وشكر كل قادة حركة الجهاد الإسلامي.

استشهاد قائد كتيبة نابلس و الاحتلال يبدأ بالانسحاب من البلدة القديمة
استشهاد قائد كتيبة نابلس و الاحتلال يبدأ بالانسحاب من البلدة القديمة

فيما تداول نشطاء تسجيل صوتي للشهيد إسليم يقول فيه: “الله لا يسامح كل حد خذلنا وباعنا.. إحنا محاصرين وهنستشهد .. لا تتركوا البارود من بعدنا وكملوا الطريق”.

استشهاد قائد كتيبة نابلس و الاحتلال يبدأ بالانسحاب من البلدة القديمة
استشهاد قائد كتيبة نابلس و الاحتلال يبدأ بالانسحاب من البلدة القديمة

وانتشرت لقطات من داخل المنزل الذي حوصر فيه حسام اسليم ومحمد أبو بكر واللذين ارتقيا بعد رفضهما تسليم نفسيهما للاحتلال في نابلس.

كما وثقت لقطات مشاهد من المواجهات العنيفة المندلعة في مدينة نابلس، في أعقاب الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

يأتي هذا فيما قالت السلطة الفلسطينية، إن جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد أهمية مطلبها بتحرك المجتمع الدولي، مطالبة الولايات المتحدة على وجه التحديد بسرعة التحرك.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يتهم المقاومين محمد الجنيدي وحسام اسليم بالوقوف خلف العملية المسلحة التي وقعت في الـ11 من أكتوبر لعام 2022 ، التي أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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