استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

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وطن- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروعة في محافظة نابلس، ما أسفر عن ارتقاء ستة شهداء فلسطينيين وعشرات الجرحى، في حصيلة غير نهائية.

وحاصرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة في نابلس يتواجد بداخله قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر جنيد والمطارد حسام إسليم.

اعدام فلسطيني بكل دم بارد من قبل قناصة قوات الاحتلال في #نابلس سامحونا على العجز 💔 pic.twitter.com/KYnVIoBVL8 — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 22, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال، السوق الشرقي في البلدة القديمة في نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة.

وأطلقت قوات الاحتلال أربعة صواريخ على الأقل صوب المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس.

وبحسب بيان أولي صادر عن وزارة الصحة الفلطسينية، أسفر العدوان الإسرئيلي عن ارتقاء ستة شهداء و45 إصابة، بينهم سبع حالات خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق في نابلس.

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وقالت وزارة الصحة، إن عدد الإصابات التي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بلغ عددها ٢٦ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٤ إصابات خطيرة.

لحظة انتشال الشابين المحاصرين داخل أحد منازل البلدة القديمة في مدينة نابلس pic.twitter.com/2tWT3e4d10 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 22, 2023

في حين بلغت أعداد الإصابات التي وصلت مستشفى نابلس التخصصي ٦ إصابات، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.

بينما استقبل مستشفى النجاح ٤ إصابات بالرصاص الحي، وبلغت الإصابات التي وصلت مستشفى الاتحاد النسائي خمس إصابات، في حين بلغت الإصابات جراء الاختناق 250 إصابة.

شهيدان و36 إصابة بينهم 5 إصابات خطيرة جراء عدوان الاحتلال على #نابلس 💔 pic.twitter.com/7vM7kJRDKZ — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 22, 2023

تسجيل صوتي للشهيد أبو بكر

يأتي هذا فيما انتشر تسجيل صوتي يحمل رسالة قائد كتيبة نابلس، يقول فيه إنه لن يُسلم نفسه، وطالب بالدعاء له ولمرافقه، وأنهما في سارا على درب الشهداء ولم يفرا من المعركة.

وأضاف أنه محاصر وأن قوات الاحتلال ستقصف المنزل وسيلقى الشهادة، وشكر كل قادة حركة الجهاد الإسلامي.

#فلسطين | رسالة صوتية جديدة للمحاصر قائد كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس محمد الجنيدي. pic.twitter.com/fF0MBTJId5 — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) February 22, 2023

فيما تداول نشطاء تسجيل صوتي للشهيد إسليم يقول فيه: “الله لا يسامح كل حد خذلنا وباعنا.. إحنا محاصرين وهنستشهد .. لا تتركوا البارود من بعدنا وكملوا الطريق”.

"الله لا يسامح كل حد خذلنا وباعنا.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله"..

رسالة صوتية لمقاتلين من كتيبة #عرين_الأسود محاصرين من قوات الاحتلال داخل منزل في #نابلس pic.twitter.com/Sw3SS0YUzR — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) February 22, 2023

وانتشرت لقطات من داخل المنزل الذي حوصر فيه حسام اسليم ومحمد أبو بكر واللذين ارتقيا بعد رفضهما تسليم نفسيهما للاحتلال في نابلس.

#فيديو… من داخل المنزل الذي حوصر فيه المقاومين حسام اسليم ومحمد أبو بكر واللذين ارتقيا بعد رفضهما تسليم نفسيهما للاحتلال في نابلس. pic.twitter.com/BZXtUyA0NN — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 22, 2023

لعل الضمير العربي والاسلامي يتحرك هذه #نابلس يا مسلمين هذه نابلس يا عرب 💔 pic.twitter.com/HqajRbAxf1 — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 22, 2023

كما وثقت لقطات مشاهد من المواجهات العنيفة المندلعة في مدينة نابلس، في أعقاب الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

مشاهد من المو!جهات العنيفة المندلعة في مدينة نابلس. pic.twitter.com/8JuRW59G4z — الشاهد (@shahedcc2) February 22, 2023

يأتي هذا فيما قالت السلطة الفلسطينية، إن جريمة الاحتلال في نابلس تؤكد أهمية مطلبها بتحرك المجتمع الدولي، مطالبة الولايات المتحدة على وجه التحديد بسرعة التحرك.

تواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس. pic.twitter.com/t6wN0Adtee — الشاهد (@shahedcc2) February 22, 2023

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يتهم المقاومين محمد الجنيدي وحسام اسليم بالوقوف خلف العملية المسلحة التي وقعت في الـ11 من أكتوبر لعام 2022 ، التي أدت لمقتل أحد جنوده الذي توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالقرب من مستوطنة شافي شومرون شمال غرب نابلس.