الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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هبة عبوك ترغب بالأحضان والعناق 8 مرات في اليوم.. هل تقصد أشرف حكيمي؟! (شاهد)

تستعد هبة عبوك لاستعادة النشاط في حياتها الفنية التي ظلت راكدة منذ ولادة طفليها أمين ونعيم

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك ترغب بالأحضان والعناق 8 مرات في اليوم.. هل تقصد أشرف حكيمي؟! (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– شاركت النجمة الإسبانية، هبة عبوك، رسائل غامضة من جديد فتحت التساؤلات حول علاقتها بزوجها اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

صيانة للروح

ونشرت هبة عبوك، عبر خاصية الستوري، عبارات مكتوبة على شكل صور، تتحدث عن حاجتها للعناق، وأهميته.

وقالت الممثلة وعارضة الأزياء مغربية الأصل: “عناق الحرمان حقيقي ، نحتاج للعناق والأحضان 8 مرات في اليوم لصيانة أرواحنا”.

وتابعت زوجة أشرف حكيمي: “الحضن يحد من توترتا، يخفض ضغط دمنا، يحسن نومنا.. يهدئ العضلات، تريح هرمون الدوبامين، وتبني الثقة.. أحضان كثيرة تعني شفاءً أكثر”.

عبرت هبة عن حاجتها للعناق وفوائدة

وفي رسالة أخرى، دعت عبوك للتسامح والتفاؤل قائلة: “لا تنم وفي قلبك شيء سوى الحب والمسامحة. ما هو مكتوب لك سيتحقق غداً أو بعد غد، ثق برحتلك، أرح روحك”.

دعت زوجة حكيمي إلى التسامح والحب

حياة هبة وحكيمي في باريس

وفي سياق آخر، تستعد هبة عبوك لاستعادة النشاط في حياتها الفنية التي ظلت راكدة منذ ولادة طفليها أمين ونعيم.

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تعيش الممثلة في العاصمة الفرنسية باريس منذ صيف عام 2021، وهو التاريخ الذي انتقلت فيه مع عائلتها إلى واحدة من أجمل المدن على هذا الكوكب.

تعيش الممثلة في العاصمة الفرنسية باريس منذ صيف عام 2021 مع زوجها

كان سبب هذا الانتقال يتعلق بزوجها، لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، الذي كان في ذلك الوقت أحد الصفقات الجديدة لفريق باريس سان جيرمان.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها الزوجان مكان إقامتهما. حيث كان عليهما قبل ذلك حزم حقائبهما في أماكن أخرى حيث وجد اللاعب مكانًا للإقامة.

أصول عربية

من مدريد إلى دورتموند ثم إلى ميلان، عملت هبة عبوك مع زوجها على مدى السنوات الخمسة الماضية.

قد يكون العيش في بلدان مثل إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والآن فرنسا في فترة ليست طويلة جدًا، مصدر إزعاج لأي شخص.

هبة عبوك وحكيمي
أرادت بطلة مسلسل “الأمير” أن يكون طفلاها من مدريد

في حالة هبة، لم يكن الأمر كذلك لأن شخصيتها العالمية تنعكس تمامًا في عدد اللغات التي تتحدثها.

يضاف إلى ذلك أصولها وعلاقاتها القوية بالعالم العربي، فهي من أصل ليبي من جهة والدها، وتونسية من جهة والدتها.

مدريد المدينة المفضلة

على أي حال، على الرغم من أن ظروف الحياة المختلفة دفعتها إلى السفر من مكان إلى آخر، فإن الممثلة لديها ارتباط كبير بالمكان الذي ولدت فيه: مدريد.

ليس هي فقط، فقد ولد أشرف أيضًا في العاصمة وطفلا الزوجين أيضًا.

هبة عبوك وحكيمي
كانت هذه الأسابيع القليلة الماضية أيامًا للاحتفال بعيد ميلاد طفليهما في نفس اليوم تقريبًا

في الواقع، أرادت بطلة مسلسل “الأمير” أن يكون طفلاها من مدريد؛ حيث قررت في أثناء الحمل بالثاني المجيء إلى هنا للولادة على الرغم من أنها كانت تقيم خارجها في تلك اللحظات.

تحدثت هبة عبوك لمجلة “هولا” عن الإقامة بباريس قائلة: “جيدة جدًا، لكن الجو بارد جدًا ورمادي جدًا”.

واستدركت هبة: “لكن مهلا ، إنها مدينة رائعة”.

عجلة الحظ

بعيدًا عن ذلك. كانت هذه الأسابيع القليلة الماضية أيامًا للاحتفال في منزل العائلة بعيد ميلاد طفليهما في نفس اليوم تقريبًا.

أطفأ أمين، الأكبر، ثلاث شموع في 11 فبراير، بينما احتفل الأصغر، نعيم، بعيد ميلاده الأول بعد 24 ساعة فقط.

منذ أن جاء الصغيرين إلى العالم، كرست هبة عبوك نفسها تقريبًا لهما. لدرجة أن حياتها المهنية كممثلة لم تكن غزيرة كما اعتدنا عليها.

هبة عبوك وحكيمي
أشرف وطفله الأصغر نعيم

ومع ذلك، فإن هذا سيتغير هذا الربيع حيث كشفت أن لديها مشروعًا جديدًا ومثيرًا قيد التنفيذ.

وقالت: “بدأت تصوير فيلم في مايو ، لذا سأعود إلى العمل. إنه فيلم تشويق ويحمل اسم عجلة فيريس (عجلة الحظ)”.

المصدرهولا- ترجمة ورصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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