ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

- Advertisement -

وطن – كان للزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة “كهرمان مرعش” على غرار مناطق واسعة في تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري، وخلّف ورائه آلاف القتلى ومآسي إنسانية ودمارا كبيرا، دورا كبيرا في إذكاء نظريات المؤامرة رغم أن العلم قال كلمته منذ عقود.

تم تداول صور وفيديوهات كثيرة تدعم نظرية المؤامرة، وتتهم الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى دولا أوروبية وروسيا، بالوقوف وراء الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا.

ووجد البعض في بيانات سفارات أوروبية صدرت قبيل وقوع الزلزال في تركيا، طلبت فيها من رعاياها مغادرة في هذا البلد وتوخّي الحيطة والحذر، مادة دسمة لتأكيد صحة هذه المزاعم.

علامة أخرى تعزز ما سبق ذكره، شاهدها كثيرون على الأرجح منذ حدوث الزلزال، وهي تلك الأضواء الزرقاء الساطعة في سماء المدن التركية التي ضربها الزلزال، ناهيك عن الأصوات الغريبة التي تتزامن مع بعض الهزات الارتدادية.

أثارت تلك الأضواء والأصوات حيرة المشاهدين وتضاربت الآراء والتفسيرات حولها، بين كونها مجرد عاصفة رعدية، خاصة أن المنطقة كانت تعيش منخفضا جويا وعاصفة ثلجية، أو أنها انفجارات في خطوط الكهرباء.

في السياق أيضاً، تداول ناشطون مقطع فيديو قديم لمدير وكالة الفضاء التركية سردار حسين، يتحدث فيه عن قدرة بعض الأسلحة التي تُجرى عليها الأبحاث على إحداث زلازل بقوة كبيرة.

كل ما سبق من طروحات متعددة، خلقت نوعا من السردية المُحكمة غير القابلة للنقض ظاهريا مفادها أن “قوة ما خارقة من صنع الإنسان” هي من يقف وراء ما حدث في تركيا وتضررت منه سوريا بشكل كبير.

فزعم البعض أن الزلزال مفتعل بواسطة البرنامج التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المعروف بـ”برنامج الشفق القطبي النشط العالي التردد” (High-frequency Active Auroral Research Program) المعروف اختصارا بـ”هارب” (H.A.A.R.P)، وأن الأضواء الساطعة هي دليل ذلك.

وزاد من سطوع تلك الإدعاءات على سطح السوشيال ميديا المليء بالآراء والمعتقدات الزائفة وغير الدقيقة، الدعاية الروسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والغرب عامة.

حيث شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية مؤخرا، شهادات لعلماء روس متخصصين في الجيولوجيا وعلماء الزلازل أكدوا قدرة مشروع “هارب” على صنع الزلازل والتحكم في المناخ حول العالم.

ويبقى السؤال قائما: ما تفسير العلم لزلزال تركيا وسوريا؟

متخصصون في دراسة الزلزال لفت انتباههم النظريات المستجدة حول إمكانية حدوث زلزال تركيا وسوريا عبر تدخل بشري.

ذكر بعضهم أن الأضواء الساطعة التي ظهرت في أثناء الزلزال كان مصدرها الأرض وليس السماء، ومن ثم فإن افتراض أن الضوء مجرد برق مصاحب للعاصفة الثلجية افتراض غير صحيح، حيث أن مصدر الضوء هو الأرض ثم انعكس على غيوم السماء، ويظهر بوضوح أن اتجاه الضوء الساطع من أسفل إلى أعلى وليس العكس.

أما افتراض أن هذه الأضواء سببها هو برنامج “هارب”، فهي فرضية لا يوجد عليها أي دليل علمي، إذ إنه برنامج يستخدم جهاز إرسال عالي الطاقة وعالي التردد لدراسة خصائص وسلوك الأيونوسفير، ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن الزلزال في تركيا أو في أي مكان، لأنه لا يملك مثل تلك القدرات، بحسب ما ذكره موقع التحقق من المعلومات التابع لوكالة أنباء رويترز.

ووفقا لقسم الأسئلة الشائعة بموقع هارب، فإن البرنامج لا يمكنه التحكم في الطقس أو التلاعب به، وقالت جيسيكا ماثيوز مديرة برنامج هارب في جامعة “ألاسكا فيربانكس” (University of Alaska Fairbanks) لوكالة “رويترز” إن “معدات في موقع هارب لا يمكن أن تخلق أو تضخم الكوارث الطبيعية”.

فهو جهاز إرسال لاسلكي أكبر من معظم أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى، وفقا لديفيد هايسل أستاذ الهندسة في “جامعة كورنيل” (Cornell University)، وليس من الممكن نظريا لجهاز “هارب أن يخلق زلازل”.

اللافت في هذا السياق من الطرح أيضاً أن اقتران الأضواء الساطعة في السماء مع حدوث الزلازل في الأرض ليس بالأمر الجديد، أي أنه لم يحدث فقط خلال الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا.

ففي عام 2014 قام فريدمان فرويند، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة “ولاية سان خوسيه” (San Jose State University) والباحث الأول في مركز أبحاث “أميس” (Ames Research Center) التابع لوكالة الفضاء الأميركة “ناسا” (NASA)، بنشر نتائج بحثية توصل إليها هو وزملاؤه في دورية “سيزمولوجيكال ريسيرتش ليترز” (Seismological Research Letters)، تفيد بأنه عند تحليل 65 حادثا ضوئيا للزلازل، افترض فرويند وزملاؤه أنها ناتجة عن الشحنات الكهربائية التي يتم تنشيطها في أنواع معينة من الصخور في أثناء النشاط الزلزالي.

ويذكر المقال أن صخور البازلت والغابرو، على سبيل المثال، تحتوي على شوائب صغيرة في بلوراتها يمكن أن تطلق شحنات كهربائية في الهواء، وقد قدّر العلماء أن الظروف التي أدت لنشوء الأضواء موجودة في أقل من 0.5% فقط من الزلازل في جميع أنحاء العالم.

وهو ما يفسر سبب ندرة هذه الزلازل نسبيا، كما أشاروا إلى أن أضواء الزلزال تظهر بشكل أكثر شيوعا قبل الزلازل أو في أثنائها، وليس بعدها.

وبالعودة إلى برنامج “هارب” الأمريكي فقد أكد علماء أمريكيين وحول العالم مراراً أن المشروع متصل بالأساس بدراسة طبقات الغلاف الجوي وتأثيراتها على عمليات الاتصالات، خاصة بالأقمار الاصطناعية، إلى جانب دراسة تأثيرات الانفجارات الشمسية على إشارات الراديو والموجات المختلفة.

وأكد العلماء أنه لا يوجد دليل علمي واحد يربط بين التلاعب بالطقس وطبقات الجو بحدوث زلازل على الأرض.

حتى أن خبير الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” الذي توقع حدوث الزلزال، نفى وجود أي علاقة بين التغيرات في الغلاف الجوي ومناطق وقوع الزلازل.

Please do not spread misinformation, in this case about #Afghanistan and #Pakistan. Atmospheric fluctuations do NOT indicate a rupture zone. Here's my explanation on #IndiaToday. https://t.co/wEwt6dDmvJ

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 12, 2023