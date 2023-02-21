الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟
تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

زلزال تركيا وسوريا المدمر ساهم في تعزيز نظريات المؤامرة حول وجود أسلحة لدى قوى غربية قادرة على صنع الزلازل

كتب فهمي الورغمي
زلزال تركيا نظريات المؤامرة watanserb.com
3 زلازل قوية ضربت تركيا وسوريا منذ أسبوعين
- Advertisement -

وطن – كان للزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة “كهرمان مرعش” على غرار مناطق واسعة في تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري، وخلّف ورائه آلاف القتلى ومآسي إنسانية ودمارا كبيرا، دورا كبيرا في إذكاء نظريات المؤامرة رغم أن العلم قال كلمته منذ عقود.

أضواء زرقاء لحظة حدوث زلازل تركيا وسوريا

تم تداول صور وفيديوهات كثيرة تدعم نظرية المؤامرة، وتتهم الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى دولا أوروبية وروسيا، بالوقوف وراء الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا.

ووجد البعض في بيانات سفارات أوروبية صدرت قبيل وقوع الزلزال في تركيا، طلبت فيها من رعاياها مغادرة في هذا البلد وتوخّي الحيطة والحذر، مادة دسمة لتأكيد صحة هذه المزاعم.

علامة أخرى تعزز ما سبق ذكره، شاهدها كثيرون على الأرجح منذ حدوث الزلزال، وهي تلك الأضواء الزرقاء الساطعة في سماء المدن التركية التي ضربها الزلزال، ناهيك عن الأصوات الغريبة التي تتزامن مع بعض الهزات الارتدادية.

- Advertisement -

أثارت تلك الأضواء والأصوات حيرة المشاهدين وتضاربت الآراء والتفسيرات حولها، بين كونها مجرد عاصفة رعدية، خاصة أن المنطقة كانت تعيش منخفضا جويا وعاصفة ثلجية، أو أنها انفجارات في خطوط الكهرباء.

أسلحة يمكنها صنع الزلازل

في السياق أيضاً، تداول ناشطون مقطع فيديو قديم لمدير وكالة الفضاء التركية سردار حسين، يتحدث فيه عن قدرة بعض الأسلحة التي تُجرى عليها الأبحاث على إحداث زلازل بقوة كبيرة.

كل ما سبق من طروحات متعددة، خلقت نوعا من السردية المُحكمة غير القابلة للنقض ظاهريا مفادها أن “قوة ما خارقة من صنع الإنسان” هي من يقف وراء ما حدث في تركيا وتضررت منه سوريا بشكل كبير.

فزعم البعض أن الزلزال مفتعل بواسطة البرنامج التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المعروف بـ”برنامج الشفق القطبي النشط العالي التردد” (High-frequency Active Auroral Research Program) المعروف اختصارا بـ”هارب” (H.A.A.R.P)، وأن الأضواء الساطعة هي دليل ذلك.

وزاد من سطوع تلك الإدعاءات على سطح السوشيال ميديا المليء بالآراء والمعتقدات الزائفة وغير الدقيقة، الدعاية الروسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والغرب عامة.

حيث شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية مؤخرا، شهادات لعلماء روس متخصصين في الجيولوجيا وعلماء الزلازل أكدوا قدرة مشروع “هارب” على صنع الزلازل والتحكم في المناخ حول العالم.

ويبقى السؤال قائما: ما تفسير العلم لزلزال تركيا وسوريا؟

متخصصون في دراسة الزلزال لفت انتباههم النظريات المستجدة حول إمكانية حدوث زلزال تركيا وسوريا عبر تدخل بشري.

ذكر بعضهم أن الأضواء الساطعة التي ظهرت في أثناء الزلزال كان مصدرها الأرض وليس السماء، ومن ثم فإن افتراض أن الضوء مجرد برق مصاحب للعاصفة الثلجية افتراض غير صحيح، حيث أن مصدر الضوء هو الأرض ثم انعكس على غيوم السماء، ويظهر بوضوح أن اتجاه الضوء الساطع من أسفل إلى أعلى وليس العكس.

أما افتراض أن هذه الأضواء سببها هو برنامج “هارب”، فهي فرضية لا يوجد عليها أي دليل علمي، إذ إنه برنامج يستخدم جهاز إرسال عالي الطاقة وعالي التردد لدراسة خصائص وسلوك الأيونوسفير، ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن الزلزال في تركيا أو في أي مكان، لأنه لا يملك مثل تلك القدرات، بحسب ما ذكره موقع التحقق من المعلومات التابع لوكالة أنباء رويترز.

ووفقا لقسم الأسئلة الشائعة بموقع هارب، فإن البرنامج لا يمكنه التحكم في الطقس أو التلاعب به، وقالت جيسيكا ماثيوز مديرة برنامج هارب في جامعة “ألاسكا فيربانكس” (University of Alaska Fairbanks) لوكالة “رويترز” إن “معدات في موقع هارب لا يمكن أن تخلق أو تضخم الكوارث الطبيعية”.

فهو جهاز إرسال لاسلكي أكبر من معظم أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى، وفقا لديفيد هايسل أستاذ الهندسة في “جامعة كورنيل” (Cornell University)، وليس من الممكن نظريا لجهاز “هارب أن يخلق زلازل”.

اللافت في هذا السياق من الطرح أيضاً أن اقتران الأضواء الساطعة في السماء مع حدوث الزلازل في الأرض ليس بالأمر الجديد، أي أنه لم يحدث فقط خلال الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا.

ففي عام 2014 قام فريدمان فرويند، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة “ولاية سان خوسيه” (San Jose State University) والباحث الأول في مركز أبحاث “أميس” (Ames Research Center) التابع لوكالة الفضاء الأميركة “ناسا” (NASA)، بنشر نتائج بحثية توصل إليها هو وزملاؤه في دورية “سيزمولوجيكال ريسيرتش ليترز” (Seismological Research Letters)، تفيد بأنه عند تحليل 65 حادثا ضوئيا للزلازل، افترض فرويند وزملاؤه أنها ناتجة عن الشحنات الكهربائية التي يتم تنشيطها في أنواع معينة من الصخور في أثناء النشاط الزلزالي.

ويذكر المقال أن صخور البازلت والغابرو، على سبيل المثال، تحتوي على شوائب صغيرة في بلوراتها يمكن أن تطلق شحنات كهربائية في الهواء، وقد قدّر العلماء أن الظروف التي أدت لنشوء الأضواء موجودة في أقل من 0.5% فقط من الزلازل في جميع أنحاء العالم.

وهو ما يفسر سبب ندرة هذه الزلازل نسبيا، كما أشاروا إلى أن أضواء الزلزال تظهر بشكل أكثر شيوعا قبل الزلازل أو في أثنائها، وليس بعدها.

وبالعودة إلى برنامج “هارب” الأمريكي فقد أكد علماء أمريكيين وحول العالم مراراً أن المشروع متصل بالأساس بدراسة طبقات الغلاف الجوي وتأثيراتها على عمليات الاتصالات، خاصة بالأقمار الاصطناعية، إلى جانب دراسة تأثيرات الانفجارات الشمسية على إشارات الراديو والموجات المختلفة.

وأكد العلماء أنه لا يوجد دليل علمي واحد يربط بين التلاعب بالطقس وطبقات الجو بحدوث زلازل على الأرض.

حتى أن خبير الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” الذي توقع حدوث الزلزال، نفى وجود أي علاقة بين التغيرات في الغلاف الجوي ومناطق وقوع الزلازل.

كيف تحدث الزلازل؟.. “تفسير علمي”

يقول الدكتور بدوي رهبان، مدير قسم الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو وخبير في الزلازل، في لقاء مع قناة “دوتشه فيله” الألمانية في نسختها العربية: “نحن نعرف أن تركيا معرضة للزلازل دائماً بسبب الفوالق التكتونية الموجودة سواء فالق الأناضول الشمالي أو فالق الأناضول الشرقي”.

مشيراً إلى أنه “في بعض الحالات وفي بعض الدول قد تحدث أنشطة إنسانية على الأرض لكنها أبداً لا تكون السبب الرئيسي للزلزال”.

ولفت الباحث اللبناني إلى أن الأنشطة البشرية قد تتسبب أحياناً في أنواع من الهزات الأرضية، لكنها تكون ضئيلة للغاية على مقياس ريختر ولا تسبب أضراراً هائلة مثل التي تُحدِثُها الزلازل الطبيعية الناتجة عن احتكاك أو تحرك الصفائح التكتونية.

ويؤكد العالم اللبناني أن “أسباب وقوع الزلازل معروفة علمياً ومحددة”، وأشار إلى أن “سبب الزلزال الأخير هو تحركات الفوالق التكتونية الموجودة في تركيا وسوريا، وهذا أمر معروف علمياً أن الفوالق أو الصدوع الجيولوجية تولد بسبب تصادم الصفائح التكتونية، هذه الفوالق هي التي تسبب الزلازل في أي مكان في العالم”.

وأضاف رهبان أن “الحديث عن تأثير السدود أو تسرب المياه أو وجود أنشطة إنسانية في منطقة معينة هو أمر يمكن وضعه في خانة التكهنات .. فالقوة الهائلة التي أحدثت الزلزال (7.8 و 7.5 على مقياس ريختر) لا يمكن أن نشرحها ونحللها عبر هذه الخلاصات السريعة غير المدروسة”.

زلزال تركيا وسوريا المدمّر “قضاء الله وقدره”

اليوم نحن على بُعد ما يزيد عن أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، وإلى اللحظة ما زالت تداعياته المباشرة وغير المباشرة تتصدر المشهد الإعلامي وتثير الجدل لدى الرأي العام حول العالم، بتساؤلات كثيرة لم تنقطع حول أسبابه ومن يقف ورائه.

بأكثر من 47 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى، ناهيك عن المفقودين وملايين المشردين دون مأوى في سوريا وتركيا، اعتبر كثيرون أن زلزال تركيا وسوريا هو “قضاء الله وقدره”.

وعلق نشطاء بأن “الزلزال أو أي طارئ في حياة الإنسان تركيا كان أو سوريا يندرج ضمن تقدير الله تعالى للأشياء منذ الأزل، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جلّ وعلا و خلقه لها.”

وفي الأثناء تُواصل تركيا وسوريا جهود الإغاثة لملايين المنكوبين من الزلزال المدمر، على غرار الهزات الجديدة التي لم تُفارق المنطقة منذ السادس من الشهر الجاري.

وكان آخرها الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش مساء أمس، الإثنين، بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.

المصدرموقع هارب + Seismological Research Letters + دوتشه فيله + تويتر - رصد وترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه (شاهد)

الهدهد

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

الهدهد

مأساة الحوامل الناجيات من زلزال تركيا وسوريا.. ما مصيرهن؟

الهدهد

تحذيرات من تسونامي يضرب عكا بعد فيديو مرعب ورد رسمي من السلطات

الهدهد

زلزال تركيا الجديد.. أشياء غريبة تظهر في سماء عدة دول “فيديو وصور”

حياتنا

لحظة هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق بالرياض خوفاً من الزلزال (فيديو)

الهدهد

العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال تركيا يثير الرعب بتوقعات جديدة (شاهد)

الهدهد

لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد.. زلزالان ضربا هاتاي بفارق 3 دقائق (فيديو)

الهدهد

“لن أنسى هذا أبدا”.. زوجة أردوغان تبعث برسالة لوالدتي أمير قطر ورئيس الإمارات

حياتنا

ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو)

الهدهد

صور مسربة ملتقطة من السماء.. هل تعزز فرضية صناعة زلزال تركيا؟

الهدهد

من هي السيدة الغانية التي انفجرت من البكاء فور وصول جثمان كريستيان أتسو إلى أكرا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه (شاهد)

في دقائق..مشروب شائع يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مرآة داخل المصعد؟

ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

آداب السفر.. أشياء يجب ألا تفعلها على متن الطائرة

كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

4 علامات تشير إلى أنك ربيت طفلاً مدللاً بشكل مفرط و 6 نصائح لإصلاح ذلك

فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC