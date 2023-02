لحظات مروعة.. قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أظهرت لقطات مروعة اثنين من رجال الإنقاذ يسحبون رجلاً من الماء ويحاولون دون جدوى ، إنقاذ حياته بعد أن ضربته سمكة قرش.

كان السائح الأسترالي ، 59 عاما ، على بعد حوالي 150 مترا من الشاطئ عند شاطئ شاتو رويال في كاليدونيا الجديدة بعد ظهر يوم الأحد 19 فبراير الحالي عندما وقع الهجوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل أستراليا“، يُعتقد أن الوحش المهاجم كان سمكة قرش نمر يبلغ طولها 4 أمتار وهاجمت الضحية مرتين ، فأصابت يديه وساعده وساقه.

هرع اثنان من رجال الإنقاذ إلى الرجل باستخدام الزلاجات النفاثة وأخذوه إلى الشاطئ، حيث أظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت أنهم يحاولون إبعاده عن الجت سكي.

كما اظهرت اللقطات كفاح أحد رجال الإنقاذ لإيصاله إلى الشاطئ بينما هرع الآخر إلى فندق شاتو رويال للحصول على المساعدة.

وبحسب الفيديو، بدا الرجل الأسترالي هامداً طوال الوقت، حيث قام المسعفون الأوائل بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

ووقع الهجوم بالقرب من رصيف مراكب صغيرة ومطعم حيث يقوم الناس بإلقاء الطعام من منصة عرض لجذب الأسماك ، الأمر الذي يجذب أحيانًا أسماك القرش أيضًا.

An Australian man has died while on holidays in New Caledonia – mauled to death by a shark on a popular beach.

It comes just three weeks after a woman was attacked at the SAME spot. #9News pic.twitter.com/QSVgVr7fb6

— 9News Perth (@9NewsPerth) February 20, 2023