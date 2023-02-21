الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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لحظات مروعة.. قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور (شاهد)

المسعفون أجروا الإنعاش القلبي الرئوي للسائح ولكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث

كتب سالم حنفي
قرش يهاجم سائحاً watanserb.com
قرش يهاجم سائحاً
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وطن- أظهرت لقطات مروعة اثنين من رجال الإنقاذ يسحبون رجلاً من الماء ويحاولون دون جدوى ، إنقاذ حياته بعد أن ضربته سمكة قرش.

كان السائح الأسترالي ، 59 عاما ، على بعد حوالي 150 مترا من الشاطئ عند شاطئ شاتو رويال في كاليدونيا الجديدة بعد ظهر يوم الأحد 19 فبراير الحالي عندما وقع الهجوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل أستراليا“، يُعتقد أن الوحش المهاجم كان سمكة قرش نمر يبلغ طولها 4 أمتار وهاجمت الضحية مرتين ، فأصابت يديه وساعده وساقه.

قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور

هرع اثنان من رجال الإنقاذ إلى الرجل باستخدام الزلاجات النفاثة وأخذوه إلى الشاطئ، حيث أظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت أنهم يحاولون إبعاده عن الجت سكي.

كما اظهرت اللقطات كفاح أحد رجال الإنقاذ لإيصاله إلى الشاطئ بينما هرع الآخر إلى فندق شاتو رويال للحصول على المساعدة.

قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور

إعلان الوفاة

وبحسب الفيديو، بدا الرجل الأسترالي هامداً طوال الوقت، حيث قام المسعفون الأوائل بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

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ووقع الهجوم بالقرب من رصيف مراكب صغيرة ومطعم حيث يقوم الناس بإلقاء الطعام من منصة عرض لجذب الأسماك ، الأمر الذي يجذب أحيانًا أسماك القرش أيضًا.

إخلاء الشاطىء

ولاحقا، تم إخلاء شاتو رويال بيتش على الفور. وظل مغلقًا ، مع حث السائحين على ممارسة السبحة بأحواض السباحة في فنادقهم.

قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور

شاهد عيان يروي ما حدث

وقال أحد نزلاء الفندق لصحيفة ديلي ميل أستراليا : “كان وجه الضحية المسكينة في الماء عندما وصلت إليه الدراجة المائية.

وأضاف:”كان هناك دماء في كل مكان ، يمكننا رؤيتها من الشاطئ. كان الكثير من الناس في الماء في نفس الوقت وأعادوا فتح الشاطئ قبل أيام قليلة فقط.”

قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور

ثالث هجوم

ويعد هذا ثالث هجوم لأسماك القرش بالقرب من شاطئ شاتو رويال خلال ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أنه في 29 يناير ، أصيب سباح يبلغ من العمر 49 عامًا بجروح خطيرة، في حين عرض راكب أمواج للهجوم بعد بضعة أيام فقط.

قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
قرش بطول 4 أمتار يهاجم سائحاً ويمزقه لتعلن وفاته على الفور
المصدرتويتر، صحيفة ديلي ميل أستراليا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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