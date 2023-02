كواليس وأسرار زيارة “الأسد” لسلطنة عُمان.. متى أقرت وكيف كان موقف قطر منها!

- Advertisement -

وطن- كشف البروفيسور أندرياس كريغ، أستاذ مساعد في قسم الدراسات الأمنية في كلية كينجز لندن، وزميل في معهد كينجز لدراسات الشرق الأوسط، كواليس زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لسلطنة عمان واستقباله من قبل السلطان هيثم بن طارق.

وفي تعليقه على الزيارة المفاجئة، كشف “كريغ” أنها إحدى نتائج اجتماع أبو ظبي الذي ضمّ أمير قطر والرئيس الإماراتي والرئيس المصري والملك الأردني وسلطان عمان، في يناير/كانون الثاني الفائت.

وأكد “كريغ” أن الاجتماع الذي عقد قبل بضعة أسابيع، دفع للتطبيع مع نظام الأسد، كاشفاً أن قطر عارضت بشدة هذه الخطوة خلال الاجتماع.

This is one of the outcomes of the Abu Dhabi meeting with #Qatar's Emir, #UAE's MbZ, #Egypt's Sisi and #Jordan's King a few weeks ago: a push to normalise with #Syria's regime

Qatar has vehemently opposed the move during the meeting https://t.co/htAcii8UcS

— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 20, 2023