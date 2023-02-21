فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح على محكمة سورية بسبب خلاف عائلي “تفاصيل صادمة”

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وطن- أثيرت ضجة في سوريا، بعد إقدام مجموعة مسلحة على استهداف محكمة إعزاز بالرصاص ومحاولة اقتحامها بسبب خلاف على قضية عائلية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القيادي في الفيلق الثالث فيما يعرف بـ”الجيش الوطني” الرائد مجد علوان ومرافقته قاموا بالهجوم على محكمة إعزاز إثر خلاف شخصي في قضية حضانة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة هجوم المسلحين على المحكمة.

وحضر الرائد مجد علوان إلى المحكمة لرؤية طفلته من طليقته، وهي أخت أحد القضاة في المحكمة ويُدعى “علاء الجمل”.

وبدأت حالة التوتر، بعد محاولة مجد الخروج من المحكمة برفقة ابنته، لكن شقيق زوجته والشرطة المدنية منعوه من ذلك، ما أدى إلى تطور الخلاف داخل المحكمة.

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وعقب ذلك، استدعى علوان عناصر يتبعون فصيله، وقام بإطلاق الرصاص نحو مبنى المحكمة تعبيراً عن غضبه على منعه من أصطحاب ابنته.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بحضانة الأم للطفلة، إضافة إلى أحقية والدها بأن يراها لمدة ساعتين فقط في الشهر داخل مبنى المحكمة.

هذا الأمر أثار استياء الأب، حيث اعتبر أن ذلك القرار جاء بضغط من شقيق طليقته العامل في ذات المحكمة.

يأتي هذا فيما انتشر تسجيل صوتي للرائد مجد علوان يطلب فيه تعزيزات من فصيله للحضور إلى مبنى المحكمة، بعد تهجّم عناصر المحكمة عليه وانتزاع شقيق طليقته الطفلة التي لم يرها منذ 5 أشهر.

انتهاء الخلاف بين مجد علوان والقاضي

وفي وقت لاحق، جرى إنهاء الخلاف بين مجد علوان والقاضي علاء الجمل، في مدينة أعزاز، وذلك بعد تدخل النائب العام المدني.

وقال مجد في مقطع فيديو، إنه بحضور النائب العام المدني وقائد الشرطة العسكرية بأعزاز تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء المشكلة بشكل تام.

فوضى مستمرة

وتقول وسائل إعلام سورية، إن مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في ريفي حلب وإدلب تشهد بين حين وآخر تجاوزات لعناصر وقادة الفصائل تصل حد الاقتتال وإطلاق الرصاص، وعادة ما يدفع المدنيون ثمنها.