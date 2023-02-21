فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

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وطن- نشر علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مقطع فيديو لوالده يعود إلى مقابلة كان قد أجراها مع التلفزيون الإسرائيلي عام 1997.

في تلك المقابلة، كان المذيع الإسرائيلي يتحدث عن عملية وقعت في منتصف تل أبيب، وأن المخابرات الإسرائيلية علمت أن الرئيس الفلسطيني آنذاك الشهيد ياسر عرفات هو من أعطى الضوء الأخضر للمقاومة وتحديدا حركة حماس بتنفيذ العملية.

ورد مبارك على الصحفي الإسرائيلي قائلا: “طاب لما المخابرات بتاعتكم ناصحة أوي كده وكانت إنهم ناوين يعملوا كده ليه معرفوش يمنعوها”.

وأضاف: “طاب المخابرات بتاعتكم ممنعتش قتل إسحاق رابين له.. كانوا فيه.. إذا كانوا متأكدين تماما إن ده كان هيحصل ليه مأخدوش الإجراء”.

الله يرحمك ويحسن إليك . pic.twitter.com/PnBZdM6PL0 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 20, 2023

كيف تعامل مبارك مع إسرائيل؟

وكان مبارك قد تولى حقبته الرئاسية الأولى في مطلع الثمانينات، باستعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر، بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

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وحافظ مبارك، خلال 30 عاماً من حكمه، على استمرار العلاقات الجيدة مع تل أبيب، وقد رسخ ما اتُفق على تسميته السلام البارد بين مصر وإسرائيل.

وكان مبارك هو ثاني رئيس عربي يزور القدس المحتلة، في نوفمبر 1995 لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، بصحبة عدد من المسؤولين المصريين.

وألقى خلالها كلمة وصف فيها رابين بأنه وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

زيارات سرية لمبارك إلى إسرائيل

لكن عقب تنحي مبارك، عام 2011، ذكرت وثيقة أمريكية، نُشرت على نطاق واسع في صحف مصرية، أن سجلات مبنى صالة كبار الزوار الملحقة بمطار بن غوريون الإسرائيلي، سجلت دخول وخروج مبارك لإسرائيل 6 مرات (هبوط ترانزيت)، في الفترة من عام 2005 إلى 2010 دون أي تأكيد رسمي.

وفي عام 1999، وافق مبارك على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك بـ”خط أنابيب السلام”.