الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

الفيديو نشره علاء مبارك على حسابه بموقع تويتر

كتب خالد السعدي
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك watanserb.com
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
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وطن- نشر علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مقطع فيديو لوالده يعود إلى مقابلة كان قد أجراها مع التلفزيون الإسرائيلي عام 1997.

في تلك المقابلة، كان المذيع الإسرائيلي يتحدث عن عملية وقعت في منتصف تل أبيب، وأن المخابرات الإسرائيلية علمت أن الرئيس الفلسطيني آنذاك الشهيد ياسر عرفات هو من أعطى الضوء الأخضر للمقاومة وتحديدا حركة حماس بتنفيذ العملية.

ورد مبارك على الصحفي الإسرائيلي قائلا: “طاب لما المخابرات بتاعتكم ناصحة أوي كده وكانت إنهم ناوين يعملوا كده ليه معرفوش يمنعوها”.

وأضاف: “طاب المخابرات بتاعتكم ممنعتش قتل إسحاق رابين له.. كانوا فيه.. إذا كانوا متأكدين تماما إن ده كان هيحصل ليه مأخدوش الإجراء”.

كيف تعامل مبارك مع إسرائيل؟

وكان مبارك قد تولى حقبته الرئاسية الأولى في مطلع الثمانينات، باستعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر، بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

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وحافظ مبارك، خلال 30 عاماً من حكمه، على استمرار العلاقات الجيدة مع تل أبيب، وقد رسخ ما اتُفق على تسميته السلام البارد بين مصر وإسرائيل.

وكان مبارك هو ثاني رئيس عربي يزور القدس المحتلة، في نوفمبر 1995 لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، بصحبة عدد من المسؤولين المصريين.

وألقى خلالها كلمة وصف فيها رابين بأنه وضع أسس السلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

زيارات سرية لمبارك إلى إسرائيل

لكن عقب تنحي مبارك، عام 2011، ذكرت وثيقة أمريكية، نُشرت على نطاق واسع في صحف مصرية، أن سجلات مبنى صالة كبار الزوار الملحقة بمطار بن غوريون الإسرائيلي، سجلت دخول وخروج مبارك لإسرائيل 6 مرات (هبوط ترانزيت)، في الفترة من عام 2005 إلى 2010 دون أي تأكيد رسمي.

وفي عام 1999، وافق مبارك على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إيهود باراك بـ”خط أنابيب السلام”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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