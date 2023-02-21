الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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الهدهد

عراك عنيف بين سعودي وباكستانيين ينتهي بلكمة قوية وإغماءة “فيديو”

عدد الوافدين من الجالية الباكستانية يصل إلى 2.3 مليون وافد

كتب خالد السعدي
عراك بين سعودي وباكستانيين watanserb.com
عراك بين سعودي وباكستانيين
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وطن- انتشر مقطع فيديو في المملكة العربية السعودية، يوثق مشاجرة دامية بين وافدين في السعودية مع أحد مواطني المملكة، ما أسفر عن إصابة الأخير.

وشوهد في مقطع الفيديو، عراكا عنيفا بين وافدين قيل إنهم يحملون الجنسية الباكستانية، مع أحد السعوديين في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، أن أحد الوافدين الباكستانيين وجَّه لكمة عنيفة للمواطن السعودي الذي سقط أرضا، وتبين أنه فقد الوعي.

عدد الوافدين الباكستانيين في المملكة

ويقيم في المملكة العربية السعودية، 2.3 مليون وافد باكستاني، وهي أكبر جالية باكستانية مقيمة في الخارج.

وكان سفير جمهورية باكستان لدى السعودية أمير خرم راتهو، قد صرح في وقت سابق، بأن باكستان والمملكة تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة في جميع المجالات وهذه العلاقات الأخوية في ازدهار مستمر.

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أضاف في مقال كتبه نهاية العام الماضي، ونشرته صحيفة عكاظ، أن المملكة العربية السعودية لطالما ثمنت مساهمات الخبراء والأيدي العاملة الباكستانية في تنمية المملكة، إذ يُساهم الباكستانيون بكفاءة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

المصدرتويتر، صحيفة عكاظ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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