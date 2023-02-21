عراك عنيف بين سعودي وباكستانيين ينتهي بلكمة قوية وإغماءة “فيديو”

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وطن- انتشر مقطع فيديو في المملكة العربية السعودية، يوثق مشاجرة دامية بين وافدين في السعودية مع أحد مواطني المملكة، ما أسفر عن إصابة الأخير.

وشوهد في مقطع الفيديو، عراكا عنيفا بين وافدين قيل إنهم يحملون الجنسية الباكستانية، مع أحد السعوديين في العاصمة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، أن أحد الوافدين الباكستانيين وجَّه لكمة عنيفة للمواطن السعودي الذي سقط أرضا، وتبين أنه فقد الوعي.

عدد الوافدين الباكستانيين في المملكة

ويقيم في المملكة العربية السعودية، 2.3 مليون وافد باكستاني، وهي أكبر جالية باكستانية مقيمة في الخارج.

وكان سفير جمهورية باكستان لدى السعودية أمير خرم راتهو، قد صرح في وقت سابق، بأن باكستان والمملكة تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة في جميع المجالات وهذه العلاقات الأخوية في ازدهار مستمر.

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أضاف في مقال كتبه نهاية العام الماضي، ونشرته صحيفة عكاظ، أن المملكة العربية السعودية لطالما ثمنت مساهمات الخبراء والأيدي العاملة الباكستانية في تنمية المملكة، إذ يُساهم الباكستانيون بكفاءة في تحقيق رؤية السعودية 2030.