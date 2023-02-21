الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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صفعة قوية لم يستوعبها الملك.. مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

إيمانويل ماكرون لم يغفر تجسس محمد السادس على هاتفه عبر برنامج بيغاسوس

كتب سالم حنفي
ماكرون ومحمد السادس watanserb.com
ماكرون ومحمد السادس
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وطن- قالت مجلة “marianne” الفرنسية إن العلاقات بين فرنسا والمغرب تمر بفترة أزمة تزداد سوءًا، حيث أن الدولتين الحليفتين تقليديًا لم تتعاونا منذ عدة سنوات، موضحة أنه مع ذلك ، فإن الخلافات بين البلدين ليست هي الأسباب الوحيدة التي يمكن أن تفسر هذه الأزمات الصامتة في كثير من الأحيان، مؤكدة على أن شهر العسل بين محمد السادس وإيمانويل ماكرون قد انتهى.

وبحسب المجلة فإن العلاقة بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها علاقة كبيرة بهذه الأزمات المتكررة، مشيرة أنه وفقًا للمتخصصين ووسائل الإعلام والمراقبين ، لم يتمكن الرجلان من بناء علاقة قوية مبنية على الثقة المتبادلة.

انعدام الثقة بسبب التجسس على هاتف ماكرون

وأكدت المجلة على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتنع بأن الملك المغربي محمد السادس قد تجسس على هاتفه ما ثار انعدام الثقة بينهما، لذلك ، أدت فضيحة التجسس إلى تعقيد العلاقات الشخصية التي لم تكن قوية بالفعل.

مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس
مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

زيارة ماكرون الأولى للمغرب

ومع ذلك -بحسب المجلة-، لم تكن الأمور دائمًا على هذا النحو، حيث كان الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً قد ذهب إلى الرباط في يونيو/حزيران 2017، حيث دعاه محمد السادس وزوجته بريجيت إلى الإفطار مع الأسرة خلال شهر رمضان.

وأوضحت المجلة أن الرجلين اكتشفا بعضهما البعض في سياق خاص لمحمد السادس، حيث كان المغرب يمر بفترة صعبة اجتماعيا، تمثلتفي اندلاع الحراك المغربي في شمال البلاد، ثم أعلن إيمانويل ماكرون بأنه ليس لديه سبب للخوف من الرغبة في القمع من قبل النظام المغربي، وهو بيان كان مطمئنا لمحمد السادس.

زيارة أخرى

وبعد عام ، عاد ماكرون إلى المغرب، حيث توطدت العلاقة بين الرجلين في السنة الثانية من حكم ماكرون، ومع ذلك ، سرعان ما تصاعدت الأمور.

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وخلال صيف عام 2019 ، أقام محمد السادس في قلعته بفرنسا دون أن يدعوه ماكرون إلى الإليزيه، وهي المرة الاولى التي تحدث، وعاد الملك إلى المغرب منهارا،بحسب المجلة.

استبدال السفير

أيضا خلال صيف 2019 ، استبدلت فرنسا محل سفيرها في المغرب، هذا التغيير أثار استياء المغاربة، الذين لم يتمكنوا من المضي قدمًا مع السفير الجديد رغم أنهم كانوا على ما يرام مع السفير السابق.

وخلال نفس الفترة ، كان المغرب متقدمًا جدًا في مناقشاته مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية ، لكن فرنسا ظلت على الهامش، ثم جاءت أزمة كوفيد -19 ، التأشيرات ، ولكن قبل كل شيء التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس .

وفي يوليو 2021 ، أصبحت العلاقات بين رئيسي الدولتين متوترة تمامًا، حيث كشف اتحاد من الصحفيين و Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية عن قيام 11 دولة بالتجسس على آلاف الهواتف من خلال برنامج Pegasus الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية، و من بين عملاء NSO المغرب.

اختراق هواتف ماكرون ووزرائه

ولفتت المجلة إلى أنه في فرنسا ، كانت هواتف العديد من الوزراء وكذلك الرئيس قد أصيبت بالعدوى، موضحة أن ماكرون غضب بشدة رغم تأكيدات ملك المغرب، وخلال صيف عام 2022 ، أمضى محمد السادس 4 أشهر في فرنسا دون أن يتلقى دعوة من ماكرون مرة أخرى.

وفي نهاية عام 2022 ، تم إرسال وزيرة الخارجية كاثرين كولونا والمستشار إيمانويل بون إلى المغرب لمحاولة إصلاح الشقوق وتعيين سفير جديد. ومع ذلك ، لم يتم فعل شيء، حيث ينظر المغرب نظرة قاتمة إلى تعزيز محور الجزائر-باريس ويواصل الملك المغربي ، المعروف بلطفه ، نبذ إيمانويل ماكرون.

تصويت البرلمان الاوروبي ضد المغرب بدعم فرنسي

وفي مطلع عام 2023 ، صوت البرلمان الأوروبي على قرار ضد المغرب ، حيث شارك أعضاء البرلمان الأوروبي الماكرونيين في مشروع القرار هذا.

واختتمت المجلة، إلى أن محمد السادس لم يستوعب هذه الصفعة الجديدة، ثم شن الإعلام والسياسيون المقربون من الملك هجمات على الرئيس الفرنسي ، وهو ما لا يبشر بالخير لتحسين العلاقات بين الرجلين ، على الأقل في الأسابيع المقبلة.

المصدرمجلة "marianne" الفرنسية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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